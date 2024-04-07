ملامح نصف عام من "حرب الإسناد" بين حزب الله وإسرائيل

بيروت – في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، امتدت نار "طوفان الأقصى" إلى الجبهة الجنوبية بلبنان مع إعلان حزب الله عدم الوقوف على الحياد، كما صرّح يومها رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين "نحن بالموقع الذي يجب أن نكون فيه".

وفي نصف عام، كرّس حزب الله لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي مفهوم "جبهة الإسناد" لجبهة رئيسية في قطاع غزة.

وطوال الحرب، بقي دور الحزب وموقعه من نظرية "وحدة الساحات" موضع سجال، مقابل تكريسه واقعا جديدا للحرب بكسر قواعد الاشتباك دون الانزلاق إلى حرب شاملة، وتهجير أكثر من 100 ألف مستوطن لأول مرة من الشمال، وإقران إسرائيل عودتهم بإزاحة "قوة الرضوان" من جنوب الليطاني.

بوادر انخراط

وتستعرض الجزيرة نت عينة من أبرز الأحداث والمحطات الزمنية للحرب المصغرة بين حزب الله وإسرائيل:

9 أكتوبر/تشرين الأول 2023: أعلن حزب الله عن استهداف مركز قيادة الجليل في ثكنة برانيت، ومركز قيادة كتيبة تابعة للواء الغربي، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون، ردا على مقتل أول 3 عناصر للحزب وهم: حسام محمد إبراهيم، وعلي رائف فتوني، وعلي حسن حدرج.

أعلن حزب الله عن استهداف مركز قيادة الجليل في ثكنة برانيت، ومركز قيادة كتيبة تابعة للواء الغربي، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون، ردا على مقتل أول 3 عناصر للحزب وهم: حسام محمد إبراهيم، وعلي رائف فتوني، وعلي حسن حدرج. 10 أكتوبر/تشرين الأول: لاحت بوادر انخراط فصائل فلسطينية في حرب الإشغال والمساندة مع إعلان سرايا القدس، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، عن استشهاد اثنين من عناصرها: حمزة حسن موسى، ورياض محمد قبلاوي.

لاحت بوادر انخراط فصائل فلسطينية في حرب الإشغال والمساندة مع إعلان سرايا القدس، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، عن استشهاد اثنين من عناصرها: حمزة حسن موسى، ورياض محمد قبلاوي. 11 أكتوبر/تشرين الأول: أعلنت إسرائيل حالة التأهب بجبتها الشمالية، ودعت المستوطنين بالشمال إلى إخلاء المنطقة الموجودة من خط صفر حتى 4 كلم، ودخول الأماكن المحصنة.

أعلنت إسرائيل حالة التأهب بجبتها الشمالية، ودعت المستوطنين بالشمال إلى إخلاء المنطقة الموجودة من خط صفر حتى 4 كلم، ودخول الأماكن المحصنة. 13 أكتوبر/تشرين الأول: قصفت إسرائيل تجمعا للصحفيين ببلدة علما الشعب الحدودية، مما أسفر عن مقتل الصحفي عصام العبد الله من وكالة رويترز، وجرح 4 صحفيين آخرين من بينهم مراسلة قناة الجزيرة كارمن جوخدار.

قصفت إسرائيل تجمعا للصحفيين ببلدة علما الشعب الحدودية، مما أسفر عن مقتل الصحفي عصام العبد الله من وكالة رويترز، وجرح 4 صحفيين آخرين من بينهم مراسلة قناة الجزيرة كارمن جوخدار. 14 أكتوبر/تشرين الأول: أعلنت كتائب عز الدين القسام-لبنان عن استشهاد 3 من مقاوميها في الجنوب، (وهم أحمد أسامة عثمان، ويحيى نايف عبد الرازق، وصهيب عمر كايد) بقصف إسرائيلي عليهم عند محاولة التسلل والاشتباك مع قوات الاحتلال.

أعلنت كتائب عز الدين القسام-لبنان عن استشهاد 3 من مقاوميها في الجنوب، (وهم أحمد أسامة عثمان، ويحيى نايف عبد الرازق، وصهيب عمر كايد) بقصف إسرائيلي عليهم عند محاولة التسلل والاشتباك مع قوات الاحتلال. 18 أكتوبر/تشرين الأول: أعلنت قوات الفجر-الجماعة الإسلامية عن استهداف مواقع إسرائيلية بضربات صاروخية من الجنوب، ردا على استهداف المدنيين والصحفيين وقصف المنازل والمساجد.

الإطلالة الأولى

2 نوفمبر/تشرين الثاني: أعلن حزب الله عن استهداف طائرة مسيرة مسلحة فوق قريتي المالكية وهونين بصاروخ أرض جو.

أعلن حزب الله عن استهداف طائرة مسيرة مسلحة فوق قريتي المالكية وهونين بصاروخ أرض جو. 4 نوفمبر/تشرين الثاني: أطل الأمين العام للحزب حسن نصر الله لأول مرة بعد "طوفان الأقصى"، وأعلن أن جبهة لبنان مرتبطة بمحددين هما: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وعدم السماح بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمقاومة الفلسطينية تحت أي ظرف.

أطل الأمين العام للحزب حسن نصر الله لأول مرة بعد "طوفان الأقصى"، وأعلن أن جبهة لبنان مرتبطة بمحددين هما: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وعدم السماح بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمقاومة الفلسطينية تحت أي ظرف. 5 نوفمبر/تشرين الثاني: استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية على طريق عيناثا-عيترون جنوبي لبنان، وأدت لاستشهاد الجدة سميرة عبد الحسين أيوب وحفيداتها ريماس (14 عاما) وتالين (12 عاما) وليان شور (10 أعوام).

استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية على طريق عيناثا-عيترون جنوبي لبنان، وأدت لاستشهاد الجدة سميرة عبد الحسين أيوب وحفيداتها ريماس (14 عاما) وتالين (12 عاما) وليان شور (10 أعوام). 6 نوفمبر/تشرين الثاني: اشتكت الحكومة اللبنانية لدى مجلس الأمن ضد إسرائيل بعد قصف سيارة الجدة وحفيداتها.

اشتكت الحكومة اللبنانية لدى مجلس الأمن ضد إسرائيل بعد قصف سيارة الجدة وحفيداتها. 7 نوفمبر/تشرين الثاني: زار المبعوث الأميركي آموس هوكستين بيروت، وشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

زار المبعوث الأميركي آموس هوكستين بيروت، وشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701. 21 نوفمبر/تشرين الثاني: استُشهدت مراسلة قناة "الميادين" فرح عمر والمصور ربيع المعماري ومدني آخر إثر غارة إسرائيلية استهدفتهم ببلدة طيرحرفا جنوبي لبنان.

استُشهدت مراسلة قناة "الميادين" فرح عمر والمصور ربيع المعماري ومدني آخر إثر غارة إسرائيلية استهدفتهم ببلدة طيرحرفا جنوبي لبنان. 23 نوفمبر/تشرين الثاني: كان اليوم الأخير لعمليات حزب الله العسكرية، وختمه بـ22 عملية، قبل بدء الهدنة العسكرية بقطاع غزة بإعلان قطر نجاح الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس.

شكوى

1 ديسمبر/كانون الأول: استأنف حزب الله عملياته العسكرية نحو شمال إسرائيل مع انتهاء الهدنة بغزة.

استأنف حزب الله عملياته العسكرية نحو شمال إسرائيل مع انتهاء الهدنة بغزة. 17 ديسمبر/كانون الأول: قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن تنفيذ القرار 1701 بإبعاد مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني هو السبيل الوحيد لمنع نشوب حرب مع لبنان.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن تنفيذ القرار 1701 بإبعاد مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني هو السبيل الوحيد لمنع نشوب حرب مع لبنان. 27 ديسمبر/كانون الأول2023: استهدفت إسرائيل عمق مدينة بنت جبيل بغارة أسفرت عن مقتل 3 مدنيين.

استهدفت إسرائيل عمق مدينة بنت جبيل بغارة أسفرت عن مقتل 3 مدنيين. 2 يناير/كانون الثاني 2024: اغتالت إسرائيل، في عمق الضاحية الجنوبية، صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع اثنين من قادة كتائب القسام و4 من عناصر الحركة.

اغتالت إسرائيل، في عمق الضاحية الجنوبية، صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع اثنين من قادة كتائب القسام و4 من عناصر الحركة. 5 يناير/كانون الثاني: لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل بمجلس الأمن عقب هجوم الضاحية الجنوبية.

لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل بمجلس الأمن عقب هجوم الضاحية الجنوبية. 6 يناير/كانون الثاني: حزب الله يستهدف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ62 صاروخا، ردا على استشهاد العاروري ورفاقه.

حزب الله يستهدف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ62 صاروخا، ردا على استشهاد العاروري ورفاقه. 8 يناير/كانون الثاني: إسرائيل تغتال قيادي الحزب والمسؤول بوحدة "الرضوان" وسام الطويل في بلدته خربة السلم الجنوبية.

إسرائيل تغتال قيادي الحزب والمسؤول بوحدة "الرضوان" وسام الطويل في بلدته خربة السلم الجنوبية. 9 يناير/كانون الثاني: حزب الله يستهدف بمسيرات هجومية مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش الاحتلال بصفد، ردا على اغتيال الطويل والعاروري.

حزب الله يستهدف بمسيرات هجومية مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش الاحتلال بصفد، ردا على اغتيال الطويل والعاروري. 20 يناير/كانون الثاني: إسرائيل تغتال القيادي في الحزب المهندس علي محمد حدرج، الذي نعته كتائب القسام.

إسرائيل تغتال القيادي في الحزب المهندس علي محمد حدرج، الذي نعته كتائب القسام. 8 فبراير/شباط: إسرائيل تستهدف عمق مدينة النبطية بغارة بمسيرة باتجاه سيارة، قيل إنها محاولة اغتيال قيادي في الحزب.

إسرائيل تستهدف عمق مدينة النبطية بغارة بمسيرة باتجاه سيارة، قيل إنها محاولة اغتيال قيادي في الحزب. 14 فبراير/شباط: إسرائيل ترتكب مجزرتين بالنبطية والصوانة خلفتا نحو 10 قتلى مدنيين.

إسرائيل ترتكب مجزرتين بالنبطية والصوانة خلفتا نحو 10 قتلى مدنيين. 26 فبراير/شباط: إسرائيل تقصف مدينة بعلبك شرقي لبنان بعد إسقاط حزب الله مسيّرة إسرائيلية من طراز متطور من نوع "هرمز 450" بصاروخ أرض-جو فوق إقليم التفاح. ثم استهدف الحزب بنحو 60 صاروخا مقر قيادة فرقة عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

إسرائيل تقصف مدينة بعلبك شرقي لبنان بعد إسقاط حزب الله مسيّرة إسرائيلية من طراز متطور من نوع "هرمز 450" بصاروخ أرض-جو فوق إقليم التفاح. ثم استهدف الحزب بنحو 60 صاروخا مقر قيادة فرقة عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل. 27 فبراير/شباط: استهدف حزب الله قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بجبل ‏الجرمق.

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