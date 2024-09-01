في اليوم 340 للحرب احتلت المواصي في خان يونس المرتبة الأولى بحصيلة شهداء اليوم الواحد، التي تجاوزت 40 شهيدا، بعد قصف جيش الاحتلال خياما للنازحين، حيث وقعت واحدة من أبشع المجازر منذ بداية الحرب.