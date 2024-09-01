بالصور

محتوى رئيسي

  • سيول غزة.. معاناة فوق المعاناة

    في مشهد قاس يعكس مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة، اجتاحت الأمطار الغزيرة خيام النازحين في مناطق عدة، لتزيد مآسي القطاع التي لم تتوقف منذ بداية الحرب الإسرائيلية.

    في مشهد قاس يعكس مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، اجتاحت الأمطار الغزيرة خيام النازحين في مناطق عدة، لتزيد المآسي التي لم تتوقف عند هول القصف الإسرائيلي فحسب، بل فاقمت الظروف الجوية القاسية أيضا حجم الكارثة. ويعيش نحو مليوني نازح فلسطيني في محافظات قطاع غزة، في ظروف معيشية قاسية، مع اقتراب حلول فصل الشتاء وموسم تساقط الأمطار، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة. ( Mahmoud Bassam - وكالة الأناضول )
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  • أضرار في العمق الإسرائيلي بعد هجوم حزب الله

    استهدف حزب الله اللبناني شمال مدينة حيفا التي استولى عليها الإسرائيليون في حرب عام 1948، بعشرات الصواريخ مخلفا أضرارا كبيرة في مجمع للصناعات العسكرية وقاعدة ومطار رامات ديفيد كما دمر العديد من المنازل

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  • "مستشفى الشفاء" وتوزيع الجوائز يسدلان الستار على مهرجان الجزيرة بلقان السابع للأفلام الوثائقية

    أسدل ستار القاعة الكبرى بالمركز الثقافي البوسني على فعاليات مهرجان الجزيرة بلقان للأفلام الوثائقية (AJB DOC) بمشاركة مئات الضيوف المحليين والأجانب أغلبهم من الوثائقيين والسينمائيين الكبار

    عرض فيلم مستشفى الشفاء في مهرجان البلقان للأفلام الوثائقية
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  • لبنان.. تفجيرات البيجر

    في حادثة غير مسبوقة تعرضت أجهزة البيجر التي يستخدمها عناصر من حزب الله في لبنان لانفجار متزامن أدى إلى مقتل 12 شخصا -بينهم طفلان- وإصابة المئات.

    A person is carried on a stretcher outside American University of Beirut Medical Center (AUBMC) as people, including Hezbollah fighters and medics, were wounded and killed when the pagers they use to communicate exploded across Lebanon, according to a security source, in Beirut, Lebanon September 17, 2024. REUTERS/Mohamed Azakir
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تدفق المحتوى

بالصور.. قلعة وعين سلمان غربي القدس

قلعة تاريخية وبجوارها نبع ماء من أبرز المعالم التاريخية لبلدة بيت دُقو، غربي القدس، إذ يعود تاريخها إلى العصر البيزنطي مرورا بالعصور المختلفة التي مرت بها فلسطين.

Published On 15/9/2024
بيت دُقّو .. قرية مقدسية تشتهر بالزراعة
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"بيت يطل على العالم" من مطافئ مقر الفنانين بالدوحة

افتتح بمطافئ مقر الفنانين اليوم الثلاثاء معرض “بيت يطل على العالم” ضمن النسخة الثامنة من برنامج الإقامة الفنية من عام 2023 إلى 2024، بمشاركة 17 فنانا ويستمر إلى نهاية العام الجاري.

Published On 11/9/2024
متحف بيت يطل على العالم بمطافي مقر الفنانين الجزيرة/قطر
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غزة.. معاناة تلاحق النازحين أينما ولّوا وجوههم

في اليوم 340 للحرب احتلت المواصي في خان يونس المرتبة الأولى بحصيلة شهداء اليوم الواحد، التي تجاوزت 40 شهيدا، بعد قصف جيش الاحتلال خياما للنازحين، حيث وقعت واحدة من أبشع المجازر منذ بداية الحرب.

Published On 10/9/2024
Palestinians inspect the damage at the site of Israeli strikes on a makeshift displacement camp in Mawasi Khan Yunis in the Gaza Strip on September 10, 2024, amid the ongoing war between Israel and Palestinian militant group Hamas. - Gaza's civil defence agency said that an Israeli strike on a humanitarian zone in the south of the Palestinian territory killed 40 people and wounded 60 others, with the Israeli army saying it had targeted a Hamas command centre in the area. (Photo by Bashar TALEB / AFP)
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صور من عملية الجسر عند معبر الكرامة

عمحالة من الاستنفار الأمني والعسكري عند معبر جسر الملك حسين بعد إطلاق نار نفذه سائق شاحنة أردني، قتل خلاله 3 إسرائيليين، ووزارة الداخلية الأردنية تحقق في الحادثة مشيرة إلى إغلاق المعبر من جانبها أيضا.

Published On 9/9/2024
Israeli police patrol the area near Allenby Bridge Crossing between the West Bank and Jordan following a shooting incident at the crossing in the Israeli-occupied West Bank, September 8, 2024. REUTERS/Ammar Awad
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القدس.. مدارس تبدأ عامها الدراسي الجديد

بدأت بعض مدارس القدس، اليوم الاثنين، العام الدراسي الجديد، وسط تعدد مرجعيات التعليم ونقص حاد في الصفوف الدراسية بسبب سياسات الاحتلال.

Published On 2/9/2024
القدس-بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025-خاصة بالجزيرة نت
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الضفة الغربية "برميل البارود"

خوف إسرائيل من انفجار الأوضاع بالضفة الغربية وشعور مسؤوليها أن الدولة تجلس على برميل بارود هناك لم يأت من فراغ، وذلك لوجود معقل المقاومة داخل مخيمات اللاجئين بالضفة.

Published On 28/8/2024
Israeli soldiers operate during a raid in the Nur Shams camp for Palestinian refugees near the city of Tulkarem in the Israeli-occupied West Bank on August 28, 2024. - At least 10 Palestinians were killed in Israeli raids and strikes in several towns in the north of the occupied West Bank, a spokesman for the Red Crescent said on August 28. The operation comes two days after Israel said it carried out an air strike on the West Bank that the Palestinian Authority reported killed five people. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
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مستشفى شهداء الأقصى بعد إنذارات إسرائيلية بإخلاء محيطه

يُعد مستشفى “شهداء الأقصى” المشفى الوحيد في المحافظات الوسطى لقطاع غزة ولا بديل له، ويقدم الخدمة حاليا لأكثر من مليون شخص، معظمهم من النازحين والجرحى جراء القصف الإسرائيلي.

Published On 27/8/2024
مستشفى شهداء الأقصى
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طولكرم.. طور لا يهزه ريح

طولكرم المدينة التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين تبقى راسخة أمام الاحتلال كآثارها رغم المستوطنات الملتفة حولها كسوار يخنق المدينة وسكانها.

Published On 22/8/2024
A man holds the Palestinian flag next to Israeli military vehicles during raid in Tulkarm, in the Israeli-occupied West Bank, August 22, 2024. REUTERS/Raneen Sawafta
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بالصور.. الاستيطان يتغلغل في الأحياء المقدسية

ضمن مشروع تهويدي يعتمد “التطويق والاختراق والتشتيت” يحاصر الاحتلال أحياء القدس بالاستيطان ويخترقها بالبؤر الاستيطانية، ليشتت تلك الأحياء ويحولها إلى جزر صغيرة غير متماسكة.

Published On 21/8/2024
ألبوم صور- بؤر استيطانية-تغلغل الاستيطان في الأحياء الققدسية
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