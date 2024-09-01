في مشهد قاس يعكس مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة، اجتاحت الأمطار الغزيرة خيام النازحين في مناطق عدة، لتزيد مآسي القطاع التي لم تتوقف منذ بداية الحرب الإسرائيلية.
استهدف حزب الله اللبناني شمال مدينة حيفا التي استولى عليها الإسرائيليون في حرب عام 1948، بعشرات الصواريخ مخلفا أضرارا كبيرة في مجمع للصناعات العسكرية وقاعدة ومطار رامات ديفيد كما دمر العديد من المنازل
أسدل ستار القاعة الكبرى بالمركز الثقافي البوسني على فعاليات مهرجان الجزيرة بلقان للأفلام الوثائقية (AJB DOC) بمشاركة مئات الضيوف المحليين والأجانب أغلبهم من الوثائقيين والسينمائيين الكبار
في حادثة غير مسبوقة تعرضت أجهزة البيجر التي يستخدمها عناصر من حزب الله في لبنان لانفجار متزامن أدى إلى مقتل 12 شخصا -بينهم طفلان- وإصابة المئات.