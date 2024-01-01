سياسة

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ماذا يحدث حقا في ولاية تكساس الأميركية؟

قالت صحيفة “إزفستيا” الروسية إن أزمة الهجرة على حدود ولاية تكساس الأميركية مع المكسيك أصبحت شرارة أخرى أشعلت المجتمع الأميركي وحتى الآن لم يحاول أي من الأطراف المتعارضة التوصل إلى حل وسط.

Published On 29/1/2024
Texas Gov. Greg Abbott, left, shakes hands with members of the Texas National Guard as they prepare to deploy to the Texas-Mexico border in Austin, Texas, Monday, May 8, 2023. The Title 42 policy, a federal rule that has allowed the government to strictly regulate border entries, is set to expire this week. (AP Photo/Eric Gay)
مراسلو الجزيرة نت

ماذا يعني وقف تمويل أونروا في ظل الحرب على غزة؟

يعبّر غزّيون للجزيرة نت، عن خشيتهم من تداعيات قرار واشنطن وعدد من الدول وقف تمويل أونروا على حياتهم جراء اعتمادهم الكلي في العيش على مساعداتها الشحيحة قبل العدوان الإسرائيلي وبعده.

Published On 29/1/2024
لجأ إلى مدارس الأونروا آلاف النازحين الفلسطينيين في غزة
مراسلو الجزيرة نت

توقيف مدرسين عن العمل يفاقم أزمة قطاع التعليم في المغرب

أثار قرار توقيف معلمين مغاربة عن العمل استنكارا في الأوساط الحقوقية والنقابية. واعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان التوقيفات بمثابة “إجهاز على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين”.

Published On 29/1/2024
المغرب/ الرباط/ سناء القويطي/ مسيرة وطنية للمدرسين بالرباط / مصدر الصورة: مواقع التواصل

إعلام إسرائيلي: الاحتجاجات تبعد فرصة إعادة الأسرى

احتدم النقاش في وسائل إعلام إسرائيلية حول تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن جدوى مظاهرات عائلات الأسرى في قطاع غزة، كما دار النقاش حول تداعيات حكم محكمة العدل الدولية.

Published On 29/1/2024
آلاف أهالي الأسرى الإسرائيليين في مسيرة تتجه نحو مكتب نتنياهو