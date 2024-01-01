يعبّر غزّيون للجزيرة نت، عن خشيتهم من تداعيات قرار واشنطن وعدد من الدول وقف تمويل أونروا على حياتهم جراء اعتمادهم الكلي في العيش على مساعداتها الشحيحة قبل العدوان الإسرائيلي وبعده.