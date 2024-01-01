أجمعت تحليلات إسرائيلية على أن دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخفي لمؤتمر “عودة الاستيطان لغزة” يعكس خضوعه لابتزازات التيارات الدينية المتطرفة لمنع تفكك ائتلاف حكومته والإطاحة به من رئاسة الوزراء.
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تقول صحيفة “تلغراف” البريطانية إن الإسرائيليين متوجسون وينتابهم إحساس بأن الأوضاع تنذر بالشؤم، بل إن البعض منهم يعتقد أن “الحرب العالمية الثالثة” قد بدأت بالفعل.
افتتح العراق جدارا خراسانيا عازلا على جزء من الحدود مع سوريا، بهدف منع التسلل وتهريب السلاح والمخدرات، لكن خبراء يشككون في إمكانية تحقيق الجدار للغاية منه بشكل كامل.
يرى مراقبون أن واشنطن لا تريد مواجهة طهران حاليا لأن إطلاق رصاصة الرحمة على علاقاتهما المتأرجحة بين حالتي “لا سلم ولا حرب” ستكون بمثابة إضرام النار في خزان بارود المنطقة، مما قد يعرض مصالحها للخطر.