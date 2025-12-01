ماذا ينتظر الأقصى خلال عيد الأنوار اليهودي الوشيك؟
يحلّ عيد الأنوار اليهودي (الحانوكاه) عشية الأحد المقبل، بينما تصر جماعات المعبد لإقحام المسجد الأقصى في طقوس هذا العيد، عبر السعي لإدخال الشمعدان إلى ساحاته خلال فترة الاحتفال.
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة للتكفل بتقديم العلاج والرعاية الصحية لعدد من الفنانين على نفقة الدولة.
أعلنت الإدارة الذاتية الكردية أنها أحطبت محاولة فرار لنساء وأطفال من جنسيات مختلفة من مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا والذي تُحتجز فيه عائلات أفراد يُزعم أنهم مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبذل جهودا مكثفة خلف الكواليس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
تنفس السوريون الصعداء بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات المفروضة على بلادهم، لكن المنتظر منهم من خطوات يجعلهم أمام تحديات عديدة، كما أوضح محللون.
ناقشت حلقة (2025/12/11) من برنامج ” ما وراء الخبر” انعكاسات تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر والعقوبات المفروضة بموجبه على سوريا.
انتشرت أخبار مكثفة بشأن وفاة الصحفي السوداني المعتقل لدى قوات الدعم السريع معمر إبراهيم، وبينما نفت مصادر من بينها أسرته الخبر، طالبت جهات صحفية بدلائل تبرهن أن الصحفي ما زال على قيد الحياة.
استعرض برنامج “شبكات” في حلقة (2025/12/11) تفاعلات النشطاء مع الاحتفاء بالتراث العربي في قوائم اليونسكو، وفرحة السوريين بإلغاء قانون قيصر، مرورا بالجدل حول احتجاز أميركا لناقلة نفط فنزويلية.
تفاعل مغردون مع موافقة الكونغرس الأميركي على إلغاء قانون قيصر ضمن موازنة الدفاع للسنة المالية 2026، في خطوة تاريخية تنهي عقوبات فُرضت على سوريا منذ 2019 لمعاقبة نظام المخلوع بشار الأسد.
يُرجح خبراء انخفاض أسعار السلع الأساسية بالتوازي مع تحسن سعر صرف الليرة السورية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبالتالي تحسن النشاط التجاري في الأسواق السورية، وذلك بعد إلغاء أميركا قانون قيصر.
قالت نقابة الصحفيين السودانيين إن 33 صحفيا قُتلوا، ولا يزال كثيرون تحت وطأة الاحتجاز والاختفاء القسري، بينما تشرّد الآلاف بين لاجئ ونازح، خلال نحو 3 سنوات من الحرب في السودان.