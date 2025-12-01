أقلام مكسورة وبيوت خاوية.. الحرب تعمق مأساة الصحفيين في السودان

قالت نقابة الصحفيين السودانيين إن 33 صحفيا قُتلوا، ولا يزال كثيرون تحت وطأة الاحتجاز والاختفاء القسري، بينما تشرّد الآلاف بين لاجئ ونازح، خلال نحو 3 سنوات من الحرب في السودان.