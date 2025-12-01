محليات

النواب الأميركي يقر بالإجماع مشروع قانون القيصر لمعاقبة الأسد
مدة الفيديو 25 دقيقة 04 ثانية 25:04
من برنامج: ما وراء الخبر

ما تداعيات التصويت الأميركي على إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات عن سوريا؟

ناقشت حلقة (2025/12/11) من برنامج ” ما وراء الخبر” انعكاسات تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر والعقوبات المفروضة بموجبه على سوريا.

Published On 11/12/2025
مدة الفيديو 03 دقيقة 25 ثانية 03:25
من برنامج: شبكات

من "البشت" إلى قيصر.. "شبكات" ترصد احتفاء عربيا بالهوية وتحولات سياسية

استعرض برنامج “شبكات” في حلقة (2025/12/11) تفاعلات النشطاء مع الاحتفاء بالتراث العربي في قوائم اليونسكو، وفرحة السوريين بإلغاء قانون قيصر، مرورا بالجدل حول احتجاز أميركا لناقلة نفط فنزويلية.

Published On 11/12/2025

إلغاء قانون قيصر يعيد الأمل للسوريين بمستقبل أفضل

تفاعل مغردون مع موافقة الكونغرس الأميركي على إلغاء قانون قيصر ضمن موازنة الدفاع للسنة المالية 2026، في خطوة تاريخية تنهي عقوبات فُرضت على سوريا منذ 2019 لمعاقبة نظام المخلوع بشار الأسد.

Published On 11/12/2025
