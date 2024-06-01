سياحة وسفر

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بين فوهة الوعبة والشفا.. تجربة سياحية لا تُنسى في الطائف "صديقة الغيم"

تشتهر مدينة الطائف السعودية بطقسها البارد على مدار العام حيث تقع على المنحدرات الشرقية لجبال السروات (غرب المملكة) وفوق مستوى سطح البحر بعلو 1700 متر، وتعرف بإنتاج العنب والتوت والرمان والتين.

Published On 24/6/2024
رحلة لاستكشاف جمال وسحر الطائف

وسط مدينة أثرية قديمة.. العثور على تماثيل لزيوس وأفروديت في أنطاليا التركية

تشتهر مدينة أسبندوس القديمة بمسرحها التاريخي وتقع على بعد 48 كيلومترًا شمال شرق مدينة أنطاليا التركية (جنوب)، ويرجع تأسيسها لأكثر من 3 آلاف عام، وتعتبر من أوائل المدن التي أسسها الإغريق في المنطقة.

Published On 12/6/2024
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لاقت رواجا كبيرا بعد كورونا.. تركي يحترف تحويل الحافلات الصغيرة إلى كرفانات

بعد نجاحه في تحويل حافلة صديقه إلى كرفان، قرر النجار ومنتج المفروشات التركي، مسعود دمير ألب، تغيير مهنته واحتراف صنعة تحويل الحافلات الصغيرة إلى كرفانات، محققا نجاحا كبيرا في هذا المجال.

Published On 10/6/2024
بعد نجاحه في تحويل حافلة صديقه إلى كرفان، بناء على طلبه، قرر النجار ومنتج المفروشات التركي، مسعود دميرالب، تغيير مهنته والدخول في صنعة تحويل الحافلات الصغيرة إلى كرفانات، محققا نجاحا كبيرا في هذا المجال. بدأ دميرالب ( 44 عاما) مسيرته المهنية متدربا في قطاع النجارة في سن 14 عاما في مكان إقامته مدينة قيصري التركية (وسط). ( Müzahim Zahid Tüzün - وكالة الأناضول )

متحف للأسماك المتحجرة بجبيل اللبنانية يأخذ زواره في رحلة عبر ملايين السنين

يشكّل متحف الأسماك المتحجرة “ذاكرة الزمن” في سوق جبيل القديم وجهة سياحية فريدة من نوعها، حيث يتميّز بموقعه الاستثنائي داخل مبنى تاريخي يعود لأكثر من 300 عام، ويعكس المتحف تاريخ وثقافة لبنان.

Published On 9/6/2024
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هيفي النيوزيلندية.. وجهة سياحية تجتمع فيها الجبال الثلجية والغابات الكثيفة والطيور النادرة

تزخر نيوزيلندا بمسارات التجول والجزر الصغيرة ذات المناظر الطبيعية الخلابة، سواء من قمم جبلية مغطاة بالثلوج، أو غابات كثيفة ذات أشجار عالية، أو حتى الشواطئ الساحرة والطيور النادرة.

Published On 6/6/2024
مسار هيفي في نيوزيلندا .. طبيعة خلابة وطيور نادرة

شاطئ الملكة كليوباترا في موغلا التركية.. لقاء التاريخ بالطبيعة

يحتل شاطئ الملكة كليوباترا موقعا مميزا في ولاية موغلا جنوب غرب تركيا، ويقدم لزواره فرصة للاستمتاع بالتاريخ والطبيعة في آن واحد. ورغم صعوبة الوصول له عن طريق البر، فإن رحلات سياحية تنطلق إليه يوميا.

Published On 6/6/2024
تركيا.. شاطئ كليوباترا ملتقى التاريخ والطبيعة