سياحة وسفر

عثر آثاريون على 5 آلاف قطعة أثرية في مدينة لاوديكيا التاريخية التي تعود إلى 5 آلاف و500 سنة ق.م، بولاية دنيزلي غربي تركيا، واستقبلت العام الماضي نحو 100 ألف زائر، وسط توقعات بارتفاع الرقم هذا العام.