سياحة وسفر

تتوسط سمرقند العريقة شبكة الطرق القديمة التي سميت بطريق الحرير ووهبت العالم أسرار صناعة الورق الصينية وعرفت ازدهار إنتاج الحرير، والفضل في صناعة الورق والحرير يعود للِحاء وأوراق أشجار التوت.
باتت التأشيرة الخليجية الموحدة قاب قوسين أو أدنى من الدخول إلى حيز التنفيذ، لتغدوا مفتاحا موحدا لأبواب دول الخليج، في خطوة اعتبرها مراقبون مهمة لإسهامها في تعزيز التعاون وتعميق الروابط بين دول المجلس.
دعت سلطات مدينة مدريد السياح إلى زيارة متاحفها هذا الصيف خلال الساعات التي تشهد أعلى درجات حرارة في اليوم، وذلك من خلال توفير عروض مجانية ضمن أجواء مكيفة لمساعدتهم على تحمل الحر بشكل أفضل.
يستقطب موقع تصوير المسلسلات التاريخية مثل “المؤسس عثمان” و”قيامة أرطغرل” و”دستان” زوارا من العديد من بلدان العالم، ليكتشف زوار مدينة إسطنبول ملامح من التاريخ التركي القديم، وخاصة العثماني.