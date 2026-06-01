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مدة الفيديو 02 دقيقة 49 ثانية 02:49
مدة الفيديو 02 دقيقة 49 ثانية 02:49

إنتاج قمح سوريا يتأهب لكسر حاجز المليون طن وسط استياء الفلاحين

مع اقتراب نهاية حصاد القمح في مناطق شمال شرقي سوريا، تتجه الأنظار نحو أرقام غير مسبوقة، حيث تشير القراءات الميدانية والتوقعات شبه النهائية إلى أن إنتاج هذا الموسم في طريقه لتجاوز مليون طن بنجاح.

Published On 22/6/2026

عصف أفكار أم طلب مبالغ فيه؟ قراءة في تلويح ترمب بورقة التدخل السوري بلبنان

تضع تلميحات ترمب بشأن حزب الله العلاقات السورية اللبنانية أمام اختبار التوازنات الإقليمية وضغوط التفاوض الدولية المعقدة. وتكشف مقاربة دمشق الجديدة عن تحول جذري نحو الشراكة الاقتصادية وندية المؤسسات.

Published On 22/6/2026
مدة الفيديو 25 دقيقة 02 ثانية 25:02
مدة الفيديو 25 دقيقة 02 ثانية 25:02
من برنامج: ما وراء الخبر

أبعاد التجاذب الأمريكي السوري حول الملف اللبناني

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (22 يونيو/حزيران 2026) تداعيات وأبعاد تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتدخل سوري محتمل ضد حزب الله في لبنان.

Published On 22/6/2026
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