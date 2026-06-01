تحقيق لـ"سوريا الآن" يكشف تفاصيل حصرية عن هروب أسرى من السويداء
“سوريا الآن” تكشف تفاصيل لأول مرة عن عملية تحرير 3 أسرى من سجون ما يُعرف بـ”الحرس الوطني” في السويداء
“سوريا الآن” تكشف تفاصيل لأول مرة عن عملية تحرير 3 أسرى من سجون ما يُعرف بـ”الحرس الوطني” في السويداء
مع اقتراب نهاية حصاد القمح في مناطق شمال شرقي سوريا، تتجه الأنظار نحو أرقام غير مسبوقة، حيث تشير القراءات الميدانية والتوقعات شبه النهائية إلى أن إنتاج هذا الموسم في طريقه لتجاوز مليون طن بنجاح.
تضع تلميحات ترمب بشأن حزب الله العلاقات السورية اللبنانية أمام اختبار التوازنات الإقليمية وضغوط التفاوض الدولية المعقدة. وتكشف مقاربة دمشق الجديدة عن تحول جذري نحو الشراكة الاقتصادية وندية المؤسسات.
ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (22 يونيو/حزيران 2026) تداعيات وأبعاد تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتدخل سوري محتمل ضد حزب الله في لبنان.
أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجان فنية وقانونية لإعادة دراسة عدد من القوانين، من بينها قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك على خلفية الجدل القائم حول القانون.
شقيقان سوريان (توأمان) من درعا غادرا سوريا وأكملا في مصر ووصلا إلى ألمانيا ليشغلا مناصب مهمة في مستشفى ألماني
أثنى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على موقف الرئيس السوري أحمد الشرع تجاه لبنان، مؤكدا في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية أسعد الشيباني متانة العلاقات بين البلدين.
في وقت طرح فيه ترمب فكرة إشراك سوريا في معالجة أحد أكثر الملفات حساسية في لبنان وهو سلاح حزب الله، بدا الشرع حريصاً على تقديم مقاربة مختلفة، تقوم على تحقيق مصالح سوريا بعيدا عن التدخل المباشر.
قوة إسرائيلية تضم ثلاث آليات ونحو 20 جنديا توغلت في قرية العارضة بريف درعا الغربي قبل الانسحاب بعد نحو ساعة، فيما جددت دمشق اتهامها لإسرائيل بانتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عن بدء سلسلة محاكمات جديدة لمتهمين بارتكاب جرائم زمن نظام الأسد المخلوع، تشمل عاطف نجيب ووسيم الأسد وأحمد حسون.