مقاربة الشرع في لبنان بعد فكرة ترمب.. "واقعية" أولويات وتعقيدات؟

في وقت طرح فيه ترمب فكرة إشراك سوريا في معالجة أحد أكثر الملفات حساسية في لبنان وهو سلاح حزب الله، بدا الشرع حريصاً على تقديم مقاربة مختلفة، تقوم على تحقيق مصالح سوريا بعيدا عن التدخل المباشر.