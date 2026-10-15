من يحكم ريال مدريد.. الرئيس أم المدرب أم غرفة الملابس؟
من إقالة هاينكس رغم التتويج بأوروبا إلى صدامات هييرو وراموس ومورينيو مع النجوم، يكشف تاريخ ريال مدريد صراعا متجددا على السلطة بين الرئيس والمدرب وغرفة الملابس، وتأثيره في مصير الفريق.
من إقالة هاينكس رغم التتويج بأوروبا إلى صدامات هييرو وراموس ومورينيو مع النجوم، يكشف تاريخ ريال مدريد صراعا متجددا على السلطة بين الرئيس والمدرب وغرفة الملابس، وتأثيره في مصير الفريق.
صعّد رئيس الليغا خافيير تيباس هجومه على ريال مدريد، متهما إدارته وقناته الرسمية بتوجيه حملة إعلامية لتصوير النادي ضحية للتحكيم ومواعيد المباريات، وشبّه أساليب القناة بتقنيات الدعاية النازية.
أسبوع حافل بقمم برشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن وأرسنال، وحسم كأس أفريقيا للصالات، إلى جانب انطلاق موسم السلة الأمريكية.
بدأ مهند صندوقة العمل على تأسيس أول فريق لكرة القدم للمبتورين في الأردن، إلى جانب مشروع لإنشاء نادٍ رياضي متخصص لذوي الإعاقة، رغم الظروف الصعبة التي مر بها.
في لقطة يصعب تصديقها، احتاج لاعب إلى أسلوب غير مألوف قبل تنفيذ ركلة جزاء في كأس الكاريبي، لكن النهاية جاءت على عكس ما كان يأمل.
اعتذر ليساندرو مارتينيز لمدير مانشستر يونايتد بعد انتقاده ضعف التعاقدات، فيما كشفت “الغارديان” عن غضب واسع داخل غرفة الملابس وتوترات بين اللاعبين وسط تراجع النتائج.
يسعى مسؤولون أوروبيون لإقناع آرسين فينغر بمنافسة جياني إنفانتينو على رئاسة فيفا عام 2027، وسط أزمة داخل الاتحاد الدولي بسبب مشروع مثير للجدل لبيع حصة من حقوقه التجارية لمستثمرين.
ما زالت قضية مشاركة الأمريكي فولارين بالوغون ضد منتخب بلجيكا في كأس العالم 2026 تفرض منطقها لدى الاتحادات الدولية، خاصة من أوروبا كورقة ضغط على فيفا.
خلف أسوار ملعب متواضع في أقصى شمال أوروبا، تتساقط أسماء كبيرة في كرة القدم، وكان بوروسيا دورتموند أحدث ضحاياه. سر غريب يجمع بين الطقس القاسي وأرضية اللعب وأجواء تصنع كابوسا للفرق الزائرة.
قبل أيام من موقعة الكلاسيكو المهمة والمثيرة، يستعد كل من برشلونة وريال مدريد لإبراز تقاليده وثقافته بموازاة القمة الكروية.
في تصريح أثار تفاعلا واسعا، دخل عمدة نيويورك زهران ممداني على خط الجدل المشتعل حول مانشستر سيتي، مستغلا مناسبة معينة للسخرية من النادي الإنجليزي.
قرار مفاجئ من نادي طرابزون التركي بشأن محمد صلاح يُعيد فتح ملف غيابه عن منتخب مصر في مواجهة جنوب السودان قبل أسابيع، ويضع المبررات التي ساقها الاتحاد المصري تحت المجهر.