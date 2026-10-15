بالفيديو.. ركلة جزاء كوميدية تنتهي بطريقة كارثية

في لقطة يصعب تصديقها، احتاج لاعب إلى أسلوب غير مألوف قبل تنفيذ ركلة جزاء في كأس الكاريبي، لكن النهاية جاءت على عكس ما كان يأمل.