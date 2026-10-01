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استعدادا لكأس العالم.. المغرب يراهن بـ 9.6 مليارات دولار على السكك الحديدية

يستثمر المغرب استضافة كأس العالم 2030 لتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة من 200 إلى 1500 كيلومتر، ضمن رؤية تتجاوز الرياضة إلى تعزيز مكانته مركزا استراتيجيا يربط أوروبا بأفريقيا.

Published On 15/10/2026
مقال رأي بقلم د. حنان اتهاميك
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التعليم في بلادنا.. صناعة عقول أم جمع درجات؟

ينتقد النص اختزال التعليم في الحفظ والدرجات والإجابات النموذجية، داعيا إلى تطوير أساليب التدريس والتقييم، وتعزيز الفهم والتحليل والتفكير المستقل، لبناء جيل يمتلك المعرفة والوعي.

Published On 15/10/2026
مقال رأي بقلم محمد الباحث
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الأطلسي بشروط ترمب.. عقد جديد وسيادة منقوصة

يستعرض المقال تحول حلف الناتو في عهد ترمب من شراكة إستراتيجية إلى علاقة تحكمها الصفقات والضغوط المالية، وسط خلافات متصاعدة تدفع أوروبا إلى البحث عن استقلال دفاعي وسياسي يحمي سيادتها من الهيمنة.

Published On 15/10/2026
مقال رأي بقلم أحمد فاتح محمد
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جيل الطوفان.. الحرب التي غيّرت وعي الفلسطينيين إلى الأبد

خلّفت حرب غزة جيلا مثقلا بالفقد والدمار وأسئلة الحرية والعدالة، يواجه مستقبلا غامضا وأزمة ثقة بالقيادات والمؤسسات الدولية، وسط دعوات لحماية حقوقه وإعادة بناء الإنسان إلى جانب الحجر.

Published On 15/10/2026
مقال رأي بقلم إسماعيل جمعه الريماوي
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هكذا يمكن حل القضية الكردية في إيران

أعادت الحرب على إيران القضية الكردية إلى الواجهة، وسط دعوات لمعالجة جذورها الحقوقية والثقافية والسياسية، وضمان المساواة والمواطنة الكاملة، وفتح حوار سلمي يعزز الاستقرار ويحصّن الجبهة الداخلية.

Published On 15/10/2026
مقال رأي بقلم شيروان الشميراني
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شباب غزة بين المبادرات التطوعية وتحديات الحرب والنزوح

كيف أعاد شباب غزة تعريف دورهم وسط الحرب والنزوح؟ تكشف تجربة مجلس شباب دير البلح كيف تحولت المبادرات التطوعية إلى مساحات للدعم والصمود، وما يواجهه الشباب من تحديات تتجاوز قدراتهم ومواردهم..

Published On 13/10/2026
مقال رأي بقلم رنا حسنين
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الديون العالمية في 2026 حين يصبح الاقتراض لسداد الديون

هل يدخل العالم مرحلة يصبح فيها الاقتراض وسيلة لسداد الديون القديمة؟ تكشف التدوينة مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل، وكيف تواجه الاقتصادات الكبرى اختبارا صعبا بين أعباء الديون والحاجة إلى النمو..

Published On 13/10/2026
مقال رأي بقلم علي حمود
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تدمير مقابر غزة وتهديد ذاكرة الأجيال

في غزة، لا يقتصر الدمار على البيوت، بل يمتد إلى المقابر وذاكرة الأجيال. تكشف التدوينة مأساة عائلات فقدت أحباءها وقبورهم، وتتساءل: كيف يحفظ الإنسان تاريخ أسرته حين تمحى حتى شواهد الموتى؟

Published On 13/10/2026
مقال رأي بقلم عمر فارس
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المجاملة الزائفة وكيف تفقد الكلمات قيمتها

متى تتحول المجاملة من حسن خلق إلى كلمات بلا معنى؟ تكشف التدوينة كيف تستنزف الوعود الزائفة والمبالغة في المديح رصيد الثقة بين الناس، ولماذا تبقى كلمة صادقة أثمن من عشرات العبارات الجميلة..

Published On 13/10/2026
مقال رأي بقلم فراس السقال
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كيف تحفز نفسك وتحقق النجاح في حياتك؟

لماذا يتفوق الآخرون بينما تبقى أحلامك مؤجلة؟ تكشف التدوينة كيف تصنع الدافعية طريق النجاح، ولماذا تبدأ الإنجازات الكبرى بخطوة صغيرة وإرادة حقيقية، دون انتظار الظروف المثالية أو وقوع الأزمات..

Published On 13/10/2026
مقال رأي بقلم عبد العزيز آل زايد
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