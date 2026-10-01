تدمير مقابر غزة وتهديد ذاكرة الأجيال

في غزة، لا يقتصر الدمار على البيوت، بل يمتد إلى المقابر وذاكرة الأجيال. تكشف التدوينة مأساة عائلات فقدت أحباءها وقبورهم، وتتساءل: كيف يحفظ الإنسان تاريخ أسرته حين تمحى حتى شواهد الموتى؟