نحو الطريق إلى بناء عراق ولبنان جديدين
هل يفتح تراجع النفوذ الإيراني بابا لبناء عراق ولبنان جديدين؟ تطرح التدوينة مشروعا لتجاوز المحاصصة الطائفية، يقوم على سيادة الدولة والمواطنة والحقوق، ويحذر من استبدال ارتهان خارجي بآخر..
هل يفتح تراجع النفوذ الإيراني بابا لبناء عراق ولبنان جديدين؟ تطرح التدوينة مشروعا لتجاوز المحاصصة الطائفية، يقوم على سيادة الدولة والمواطنة والحقوق، ويحذر من استبدال ارتهان خارجي بآخر..
يستثمر المغرب استضافة كأس العالم 2030 لتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة من 200 إلى 1500 كيلومتر، ضمن رؤية تتجاوز الرياضة إلى تعزيز مكانته مركزا استراتيجيا يربط أوروبا بأفريقيا.
ينتقد النص اختزال التعليم في الحفظ والدرجات والإجابات النموذجية، داعيا إلى تطوير أساليب التدريس والتقييم، وتعزيز الفهم والتحليل والتفكير المستقل، لبناء جيل يمتلك المعرفة والوعي.
يستعرض المقال تحول حلف الناتو في عهد ترمب من شراكة إستراتيجية إلى علاقة تحكمها الصفقات والضغوط المالية، وسط خلافات متصاعدة تدفع أوروبا إلى البحث عن استقلال دفاعي وسياسي يحمي سيادتها من الهيمنة.
خلّفت حرب غزة جيلا مثقلا بالفقد والدمار وأسئلة الحرية والعدالة، يواجه مستقبلا غامضا وأزمة ثقة بالقيادات والمؤسسات الدولية، وسط دعوات لحماية حقوقه وإعادة بناء الإنسان إلى جانب الحجر.
أعادت الحرب على إيران القضية الكردية إلى الواجهة، وسط دعوات لمعالجة جذورها الحقوقية والثقافية والسياسية، وضمان المساواة والمواطنة الكاملة، وفتح حوار سلمي يعزز الاستقرار ويحصّن الجبهة الداخلية.
كيف أعاد شباب غزة تعريف دورهم وسط الحرب والنزوح؟ تكشف تجربة مجلس شباب دير البلح كيف تحولت المبادرات التطوعية إلى مساحات للدعم والصمود، وما يواجهه الشباب من تحديات تتجاوز قدراتهم ومواردهم..
هل يدخل العالم مرحلة يصبح فيها الاقتراض وسيلة لسداد الديون القديمة؟ تكشف التدوينة مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل، وكيف تواجه الاقتصادات الكبرى اختبارا صعبا بين أعباء الديون والحاجة إلى النمو..
في غزة، لا يقتصر الدمار على البيوت، بل يمتد إلى المقابر وذاكرة الأجيال. تكشف التدوينة مأساة عائلات فقدت أحباءها وقبورهم، وتتساءل: كيف يحفظ الإنسان تاريخ أسرته حين تمحى حتى شواهد الموتى؟
متى تتحول المجاملة من حسن خلق إلى كلمات بلا معنى؟ تكشف التدوينة كيف تستنزف الوعود الزائفة والمبالغة في المديح رصيد الثقة بين الناس، ولماذا تبقى كلمة صادقة أثمن من عشرات العبارات الجميلة..
لماذا يتفوق الآخرون بينما تبقى أحلامك مؤجلة؟ تكشف التدوينة كيف تصنع الدافعية طريق النجاح، ولماذا تبدأ الإنجازات الكبرى بخطوة صغيرة وإرادة حقيقية، دون انتظار الظروف المثالية أو وقوع الأزمات..