البث الحي المباشر

يرى الباحث والأكاديمي البريطاني الإسرائيلي إيال وايزمان أن العمارة ليست مجرد مبان وطرق ومساحات تبنى، بل يمكن أن تكشف طبيعة علاقات القوة وآليات السيطرة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
يرى الباحث والأكاديمي البريطاني الإسرائيلي إيال وايزمان أن العمارة ليست مجرد مبان وطرق ومساحات تبنى، بل يمكن أن تكشف طبيعة علاقات القوة وآليات السيطرة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
تناولت حلقة (19 سبتمبر/أيلول) من برنامج “الدحيح” تاريخ السياسات التي تعرض لها السكان الأصليون في الولايات المتحدة، مركزة على مراحل التهجير والاستيلاء على الأراضي، وصولا إلى سياسات محو الهوية الثقافية.
في خضم السباق المحموم نحو بناء أنظمة ذكاء اصطناعي فائقة القدرة، تتصاعد التحذيرات والمخاوف في أوساط المطورين وقادة الشركات التقنية الكبرى من إمكانية خروج هذه التكنولوجيا عن سيطرة البشر.
بين المسيح الدجال والطحالب، رصدت حلقة برنامج “فوق السلطة” مفارقات عالمية، من قراءة أمريكية لنهاية الزمان إلى كائنات بحرية أربكت منظومة المياه الإسرائيلية.
ناقش برنامج “ما وراء الخبر” تصاعد التحذيرات الأوروبية من اتساع نطاق التهديد الروسي، ليشمل المجال الجوي والبنية التحتية الحيوية والفضاء السيبراني وأعماق البحار.
ناقش برنامج “موازين” مع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني كيف يمكن أن يعيد “طريق التنمية” صياغة تموضع العراق الإقليمي وتعزيز دوره كممر تجاري واقتصادي بين الخليج وتركيا وأوروبا.
سلطت حلقة (2026/09/16) من برنامج “مع تميم” -الذي يُبث على منصة “الجزيرة 360”- الضوء على مفهوم “البطولة” عبر نص شعري يستكشف الفكرة من زاوية إنسانية ناقدة، بعيدا عن الصور النمطية والتقليدية.
في كل عام، تجتمع العائلات الأمريكية لتحتفل بـ”عيد الشكر” في مشهد سينمائي مكرر في أفلام هوليود على أنه ذكرى للسلام والمحبة بين المستوطنين البيض الأوائل والهنود الحمر الطيبين الذين ساعدوهم.
برنامج حواري أسبوعي، يقدمه الإعلامي الكويتي الدكتور علي السند، وتقوم فلسفته على تناول قضايا الفكر الإسلامي المعاصر بالبحث والنقاش. ويهتم برصد المتغيرات السياسية والاجتماعية والبحث في جذورها التاريخية.
البرامج
برنامج يروي سيرة وحياة ومحطات نجوم السياسة والفكر والثقافة والفن من خلال مقابلة شخصية تجري في أجواء غير رسمية يقوم من خلالها مقدم البرنامج علي الظفيري بتسليط الأضواء على جوانب جديدة من حياة هذه الشخصيا
حوارية
برنامج حواري يومي مباشر، تقوم فكرته على معالجة مفصلة لحدث يشغل الساحة في وقته، ويعمد إلى طرح أسئلة متعددة تتعلق بالخبر المتناول يجيب عليها عدد من الخبراء أو المسؤولين ليضع الحقيقة أمام المشاهد تاركا له حرية اتخاذ موقفه.
حوارية
شبكات برنامج يعكس أبرز القصص المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي ويعيد صياغة الحكاية ليعكس آراءكم فيها ويشرح سياقها وأبعادها. يأتيكم من الأحد للخميس الساعة 18:03 بتوقيت مكة المكرمة
البرامج
يعالج أحداث الأسبوع السياسية والأمنية والاقتصادية والإجتماعية العامة بأسلوب أنتقادي وهجائي ساخر على طريقة الكوميديا السوداء، مع الاحتفاظ بجانب من الجدية، وذلك عبر عدة قوالب فنية قصيرة وفقرات متتابعة، من السكتشات التمثيلية التي تمزج بين الواقع والعالم الافتراضي، إلى الأغاني المعبرة بسخرية عن واقع الحال، إلى الفوكس بوب وآراء الناس، إلى أبرز سقطات السياسيين الإعلامية على شاشات التلفزيون والإنترنت خلال أسبوع، مع إشراك الجمهور بإنتاج أفلام ساخرة قصيرة وإرسالها إلى البرنامج لعرض المميز منها.
البرامج
مجلة تلفزيونية أسبوعية مسجلة (نصف ساعة) ذات فقرات متنوعة تتميز بتغطيتها لجديد التقنيات وآخر الأخبار والاكتشافات والابتكارات في مجال التكنولوجيا (كمبيوتر، أجهزة محمولة، تقنيات طبية، سيارات، إلخ) وغيرها من المجالات ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية وذلك بأسلوب مبسط وسهل وعرض لا يخلو من التشويق. يهدف البرنامج إلى رفع الوعي التقني للمشاهدين وكسب شريحة المهتمين والمستخدمين للتكنولوجيا والسعي لإثارة الفضول وحب المعرفة لدى المشاهد غير المهتم بالتكنولوجيا وإبقاء المشاهد العربي على اطلاع دائم بالأحدث في عالم التكنولوجيا.
البرامج
برنامج حواري أسبوعي يبحث في قضايا عامة تهم المشاهد العربي قد تكون ضمن الشأن الجاري أو ما زالت تداعياتها موجودة، البرنامج عبارة عن فيلم لنصف ساعة، يختصر القصة بشكل قصصي أو تحقيقي، أبطالها شهود عيان، بينما الجزء الثاني فهو حوار مع المختصين المعنيين بالقصة نفسها، على أن يكون لمنصات التواصل الاجتماعي دور في التفاعل بنشر آراء المشاهدين والرد عليها.
حوارية