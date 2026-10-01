كيف يتحول استثمار المبالغ الصغيرة إلى محفظة ضخمة؟
تكمن قوة الاستثمار طويل الأجل في أن الأرباح التي يحققها رأس المال يمكن أن تتحول بدورها إلى مصدر لأرباح جديدة، إذا استُثمِرت، إذ يبدأ المال في النمو نتيجة العوائد المركبة.
تكمن قوة الاستثمار طويل الأجل في أن الأرباح التي يحققها رأس المال يمكن أن تتحول بدورها إلى مصدر لأرباح جديدة، إذا استُثمِرت، إذ يبدأ المال في النمو نتيجة العوائد المركبة.
شبكات تحويل غير رسمية ورسوم مرتفعة ومخاطر احتيال، بينما تضاعف الحرب وانهيار الريال صعوبات التجارة والمدفوعات الدولية.
ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار، وسط تحول المستثمرين من الأسهم إلى السندات، بينما تحد توقعات رفع الفائدة الأمريكية من مكاسب المعدن النفيس رغم تحسن الطلب.
تراجع الدولار مع انخفاض عوائد سندات الخزانة، متجها لخسارة أسبوعية، في حين واصل اليورو تعافيه من أدنى مستوى في 17 شهرا، وسط ترقب قرارات الفائدة الأمريكية ومكاسب قوية للروبية الهندية هذا الأسبوع.
فرض الحصار الجوي الأمريكي على الإيرانيين خريطة سفر جديدة، إذ اختفت وجهات كثيرة منها، ما حول الخروج من البلاد إلى ما يشبه معركة يومية لآلاف الراغبين في زيارة الدول الأخرى.
يستبعد محللون تخلي المشترين عن بتروكيماويات الخليج رغم اضطرابات هرمز، بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج، بينما قفزت أسعار البولي إيثيلين بأكثر من 40% مع تعطل الإمدادات العالمية.
تسعى الهند لتوسيع صناعتها، لكن اعتمادها على المدخلات الصينية يرفع تكلفة التصعيد مع بكين. ويتيح هذا التشابك فصلا نسبيا بين الاقتصاد والخلاف الحدودي، مع بقاء الاستقلال الصناعي هدفا بعيدا.
يبحث قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والخلافات بشأن الميزانية، وسط ضغوط لتعزيز التنافسية ومواجهة الصادرات الصينية، بعد بلوغ العجز التجاري مع بكين 400 مليار دولار.
أبرمت الخطوط الجوية القطرية أول اتفاق تمويل ياباني بنظام الإيجار التشغيلي مع خيار الشراء لـ3 طائرات بوينغ “787-9″، بالشراكة مع “إتش إس بي سي” و”جيه بي ليس”، ضمن برنامج لتمويل 7 طائرات وتنويع التمويل.
طالبت واشنطن البنك الدولي بتمويل التنقيب عن النفط والغاز وتمويل الطاقة النووية والتعدين بأعماق البحار، وتسريع وقف إقراض الصين وبولندا، مع دعوة صندوق النقد لمراقبة الاختلالات العالمية وأسعار الصرف.
هوت أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي في آسيا مع مخاوف الفائدة وتكاليف التمويل، وأغلقت بورصة كوريا الجنوبية منخفضة 7.57% وطوكيو 4.90%، رغم نمو أرباح شركات كبرى واستمرار الطلب على تقنيات التصنيع المتقدمة.
حذر صندوق النقد من استمرار الحرب واضطراب الطاقة والشحن، وتوقع انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان 1.3% عام 2026، ونموها 6.6% عام 2027، مع تآكل المخزونات وتزايد مخاطر ارتفاع الأسعار.