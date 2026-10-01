اقتصاد

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الذهب يرتفع بدعم من تراجع عوائد السندات وضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار، وسط تحول المستثمرين من الأسهم إلى السندات، بينما تحد توقعات رفع الفائدة الأمريكية من مكاسب المعدن النفيس رغم تحسن الطلب.

Published On 16/10/2026

الدولار يتراجع مع هبوط عوائد السندات واليورو يتعافى من أدنى مستوى في 17 شهرا

تراجع الدولار مع انخفاض عوائد سندات الخزانة، متجها لخسارة أسبوعية، في حين واصل اليورو تعافيه من أدنى مستوى في 17 شهرا، وسط ترقب قرارات الفائدة الأمريكية ومكاسب قوية للروبية الهندية هذا الأسبوع.

Published On 16/10/2026

قمة أوروبية تبحث أزمة الطاقة والمنافسة الصينية وسط خلافات بشأن الميزانية

يبحث قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والخلافات بشأن الميزانية، وسط ضغوط لتعزيز التنافسية ومواجهة الصادرات الصينية، بعد بلوغ العجز التجاري مع بكين 400 مليار دولار.

Published On 15/10/2026

الخطوط القطرية تبرم أول اتفاقية تمويل يابانية لـ3 طائرات بوينغ

أبرمت الخطوط الجوية القطرية أول اتفاق تمويل ياباني بنظام الإيجار التشغيلي مع خيار الشراء لـ3 طائرات بوينغ “787-9″، بالشراكة مع “إتش إس بي سي” و”جيه بي ليس”، ضمن برنامج لتمويل 7 طائرات وتنويع التمويل.

Published On 15/10/2026

موجة بيع تجتاح أسهم الذكاء الاصطناعي وتضرب الأسواق الآسيوية

هوت أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي في آسيا مع مخاوف الفائدة وتكاليف التمويل، وأغلقت بورصة كوريا الجنوبية منخفضة 7.57% وطوكيو 4.90%، رغم نمو أرباح شركات كبرى واستمرار الطلب على تقنيات التصنيع المتقدمة.

Published On 15/10/2026
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