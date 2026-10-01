كيف يتحول استثمار المبالغ الصغيرة إلى محفظة ضخمة؟

تكمن قوة الاستثمار طويل الأجل في أن الأرباح التي يحققها رأس المال يمكن أن تتحول بدورها إلى مصدر لأرباح جديدة، إذا استُثمِرت، إذ يبدأ المال في النمو نتيجة العوائد المركبة.