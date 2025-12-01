رسالة غير مسبوقة من نتنياهو إلى إسرائيل
نتنياهو يهيمن على المشهد الإسرائيلي إلى حدّ يتحول معه كل صراع أو نقاش سياسي إلى معركة تتمحور حوله وحده، حتى بينما تتواصل الجرائم في غزة بعيداً عن أي اهتمام.
الحرب في السودان تحولت إلى مأساة كبرى، مدنيون يقتلون، مدن تباد، وحدود تغلق، بينما يقف العالم صامتا. تدوينة تضعك أمام الحقيقة كما هي، بلا تزيين ولا صمت..
هل لا يزال التعليم الجامعي الطريق الأضمن لسوق العمل؟ بين تضخم الشهادات وتغير قواعد القيمة وثورة الوصول إلى المعرفة، يناقش المقال جدوى الجامعة اليوم وكلفتها الحقيقية على الفرد والمجتمع..
لماذا يتحول الخلاف إلى عنف؟ تناقش هذه التدوينة كيف يولد العنف من فشل العقل والتواصل، ومن منطق الاحتقار، وتكشف العلاقة المعقدة بين السلطة، الدولة، والمعايير التي تشرعن العنف أو تنبذه..
عام 2025 كشف الوجه الأقسى للحرب على الحقيقة، حيث تحولت الصحافة إلى هدف مباشر وفقد الصحفيون حصانتهم أمام صمت دولي وعربي مريب. قراءة في عام قتل الشهود قبل أن تُقتل الرواية..
في عالم تتسارع فيه الهجمات الرقمية، لم يعد الأمن السيبراني خيارا بل ضرورة لحماية البيانات والأنظمة الحيوية. قراءة في أخطر التهديدات اليوم، وكيف يمكن مواجهتها قبل فوات الاوان..
يكشف المقال كيف أتاح سقوط نظام الأسد للقضاء الفرنسي تجاوز الحصانة ومحاكمته عن الجرائم الدولية، في تحول قضائي غير مسبوق نحو مساءلة رؤساء الدول المخلوعين.
خلافٌ متصاعد بين الرئيس السنغالي باسيرو فاي ورئيس وزرائه عثمان سونكو يثير قلقًا شعبيًا واسعًا، ويعيد إلى الواجهة تاريخ الصدامات المتكررة بين الصداقة والسلطة في التجربة السياسية السنغالية.
المقال يُشخِّص “إغفاءة العالم” تجاه الفلسطينيين، ويُبرز -عبر شهادات حيّة- أن التضامن والعدالة وفضح اختلال القوة بين المحتل والضحايا هو الطريق لليقظة، ولإعادة مركزية الإنسان والقانون الدولي في فلسطين.
ميزانية إسرائيل لعام 2026، الأكبر في تاريخها، تكشف أولويات الحرب والاستيطان ودعم الطبقة الوسطى، وسط صراع سياسي داخل الائتلاف وثلاثة سيناريوهات قد تحسم مصير الحكومة والكنيست..
تلخص التدوينة رواية “الشوك والقرنفل” بوصفها شهادة على تشكل الوعي المقاوم من داخل المخيم والزنازين، حيث تصنع الأم والطفل والخبز المقسوم إنسانا يقاوم قبل أن يحمل السلاح..