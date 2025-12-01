رسالة غير مسبوقة من نتنياهو إلى إسرائيل

نتنياهو يهيمن على المشهد الإسرائيلي إلى حدّ يتحول معه كل صراع أو نقاش سياسي إلى معركة تتمحور حوله وحده، حتى بينما تتواصل الجرائم في غزة بعيداً عن أي اهتمام.