رأي

محتوى رئيسي
إعلان

تدفق المحتوى

شعار قسم مدونات

الحرب في السودان: إبادة المدنيين وسط صمت دولي!

الحرب في السودان تحولت إلى مأساة كبرى، مدنيون يقتلون، مدن تباد، وحدود تغلق، بينما يقف العالم صامتا. تدوينة تضعك أمام الحقيقة كما هي، بلا تزيين ولا صمت..

Published On 10/12/2025

مقال رأي بقلم نجلاء نورين

شعار قسم مدونات

التعليم الجامعي وسوق العمل في عصر المعلومة!

هل لا يزال التعليم الجامعي الطريق الأضمن لسوق العمل؟ بين تضخم الشهادات وتغير قواعد القيمة وثورة الوصول إلى المعرفة، يناقش المقال جدوى الجامعة اليوم وكلفتها الحقيقية على الفرد والمجتمع..

Published On 10/12/2025

مقال رأي بقلم هيثم محمد عبد الله

شعار قسم مدونات

لماذا يلجأ الإنسان إلى العنف؟

لماذا يتحول الخلاف إلى عنف؟ تناقش هذه التدوينة كيف يولد العنف من فشل العقل والتواصل، ومن منطق الاحتقار، وتكشف العلاقة المعقدة بين السلطة، الدولة، والمعايير التي تشرعن العنف أو تنبذه..

Published On 10/12/2025

مقال رأي بقلم محمد أمزيل

شعار قسم مدونات

الصحافة في غزة تحت النار: 2025 عام موت الحصانة!

عام 2025 كشف الوجه الأقسى للحرب على الحقيقة، حيث تحولت الصحافة إلى هدف مباشر وفقد الصحفيون حصانتهم أمام صمت دولي وعربي مريب. قراءة في عام قتل الشهود قبل أن تُقتل الرواية..

Published On 10/12/2025

مقال رأي بقلم بوستة مسعود

شعار قسم مدونات

الأمن السيبراني: خط الدفاع الأول في العصر الرقمي

في عالم تتسارع فيه الهجمات الرقمية، لم يعد الأمن السيبراني خيارا بل ضرورة لحماية البيانات والأنظمة الحيوية. قراءة في أخطر التهديدات اليوم، وكيف يمكن مواجهتها قبل فوات الاوان..

Published On 10/12/2025

مقال رأي بقلم علاء الدين حميدي

مقالات,

محاولة فرنسية لاعتقال "بشار الأسد"

يكشف المقال كيف أتاح سقوط نظام الأسد للقضاء الفرنسي تجاوز الحصانة ومحاكمته عن الجرائم الدولية، في تحول قضائي غير مسبوق نحو مساءلة رؤساء الدول المخلوعين.

Published On 10/12/2025

مقال رأي بقلم فضل عبد الغني

مقالات,

من سنغور إلى باسيرو فاي.. معضلة الصداقة والسلطة في السياسة السنغالية

خلافٌ متصاعد بين الرئيس السنغالي باسيرو فاي ورئيس وزرائه عثمان سونكو يثير قلقًا شعبيًا واسعًا، ويعيد إلى الواجهة تاريخ الصدامات المتكررة بين الصداقة والسلطة في التجربة السياسية السنغالية.

Published On 9/12/2025

مقال رأي بقلم عطا المنان بخيت

مقالات,

المرأة التي هزّت العالم بطريقتها

المقال يُشخِّص “إغفاءة العالم” تجاه الفلسطينيين، ويُبرز -عبر شهادات حيّة- أن التضامن والعدالة وفضح اختلال القوة بين المحتل والضحايا هو الطريق لليقظة، ولإعادة مركزية الإنسان والقانون الدولي في فلسطين.

Published On 9/12/2025

مقال رأي بقلم حسن أوريد

شعار قسم مدونات

ميزانية إسرائيل 2026: ثلاثة سيناريوهات سياسية تحسم مصير الحكومة

ميزانية إسرائيل لعام 2026، الأكبر في تاريخها، تكشف أولويات الحرب والاستيطان ودعم الطبقة الوسطى، وسط صراع سياسي داخل الائتلاف وثلاثة سيناريوهات قد تحسم مصير الحكومة والكنيست..

Published On 9/12/2025

مقال رأي بقلم فادي قدري أبوبكر

شعار قسم مدونات

"الشوك والقرنفل": كيف تصنع الرواية الوعي المقاوم؟

تلخص التدوينة رواية “الشوك والقرنفل” بوصفها شهادة على تشكل الوعي المقاوم من داخل المخيم والزنازين، حيث تصنع الأم والطفل والخبز المقسوم إنسانا يقاوم قبل أن يحمل السلاح..

Published On 9/12/2025

مقال رأي بقلم محمد جاد

إعلان