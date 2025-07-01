الجزيرة تحقق

بينما كان سكان جزيرة ماوي التابعة لولاية هاواي الأميركية يحاولون الفرار إثر تحذيرات من تسونامي، ترددت مزاعم على مواقع التواصل بأن إعلامية أميركية أغلقت طريقا مملوكا لها وهذا عرض حياة السكان للخطر.
رصدت وكالة “سند” للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة موجة واسعة من المقاطع المضللة والمفبركة التي انتشرت عقب الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا فجر 30 يوليو/تموز الجاري.
تتبعت وكالة “سند” للرصد والتحقق في شبكة الجزيرة مقطع فيديو فيروسيا يظهر محتجة تحمل لافتة خلف ترامب وستارمر خلال اجتماع رسمي في أسكتلندا، وسط تفاعل واسع وتساؤلات عن هوية المرأة.