الجزيرة تحقق

بينما كان سكان جزيرة ماوي التابعة لولاية هاواي الأميركية يحاولون الفرار إثر تحذيرات من تسونامي، ترددت مزاعم على مواقع التواصل بأن إعلامية أميركية أغلقت طريقا مملوكا لها وهذا عرض حياة السكان للخطر.