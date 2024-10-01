أسلحة وجيوش

إذا وضعنا في الحسبان طبيعة الإصابات، والتي كانت إثر انفجار شديد نسبيا إذا ما قورن بحجم البطارية الصغيرة الخاصة بجهاز النداء، فإن الترجيحات تشير أن تلك الأجهزة قد جُهِّزت للانفجار قبل أن تخرج من المورد