أسلحة وجيوش

محتوى رئيسي
إعلان

تدفق المحتوى

بعد مقتل 8 جنود إسرائيليين.. هل سينجح حزب الله في صد الهجوم البري؟

حزب الله في قلب العاصفة بلا رأسه القيادي، ووسط تعثر في منظومته الاتصالية والمعلوماتية. ونتنياهو في أشد حالاته وحشية عدوانا، وكل هذا يمضي في اتجاه يعقد من حزمة التوقعات بشأن الالتحام من المسافة صفر.

Published On 2/10/2024
مقاتلون من حزب الله ضمن مقطع نُشر للإعلان عن منشأة "عماد 4"

هذه خطة إسرائيل لاجتياح جنوب لبنان فهل تنجح؟

يومي الأحد والاثنين 22 و23 سبتمبر/أيلول، أصبحت الغارات على لبنان أكثر غزارة وعنفا، وأعلن جيش الاحتلال أن المقاتلات هاجمت نحو 1300 هدف لحزب الله، فما هي سيناريوهات التصعيد، وكيف سيكون شكل الحرب؟

Published On 24/9/2024

هاتفك أداة تجسس أو قتل وثلاجة منزلك قد تكون كذلك

قد تكون أحداث لبنان الأخيرة من انفجار أجهزة البيجر قد فتحت الباب للنظر في إمكانية اختراق الهواتف وربما تفجيرها، لكن الأمر في الحقيقة أعقد بكثير من الحديث عن هاتف ذكي، وأعقد بكثير مما تظن.

Published On 18/9/2024
People pose in front of a display showing the word 'cyber' in binary code, in this picture illustration taken in Zenica December 27, 2014. A previously undisclosed hacking campaign against military targets in Israel and Europe is probably backed by a country that misused security-testing software to cover its tracks and enhance its capability, researchers said. Picture taken December 27, 2014. REUTERS/Dado Ruvic (BOSNIA AND HERZEGOVINA - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY CRIME

أجهزة نداء حزب الله هل كانت عبوات ناسفة متحركة؟

إذا وضعنا في الحسبان طبيعة الإصابات، والتي كانت إثر انفجار شديد نسبيا إذا ما قورن بحجم البطارية الصغيرة الخاصة بجهاز النداء، فإن الترجيحات تشير أن تلك الأجهزة قد جُهِّزت للانفجار قبل أن تخرج من المورد

Published On 18/9/2024
بقايا جهاز لاسلكي انفجر نتيجة اختراقه من قبل الاحتلال في عدة مناطق بلبنان المصدر: @ShehabAgency - تويتر

هذه الأسلحة ستكون أشد فتكا من الأسلحة النووية والعالم يتسابق لامتلاكها

تحاجج المادة المترجمة عن مجلة فورين أفيرز أن الطريقة التي تتبناها دول العالم في تصنيع الأسلحة الذاتية، ستتسبب في انزلاق البشرية إلى مهوى وخيم العواقب، وسنواجه مستقبلا من الحروب التي تتحكم فيها الآلات.

Published On 17/9/2024
The Manta Ray drone program aims to develop super-resilient underwater drones capable of extreme autonomous endurance DARPA

لأول مرة تنشئ ألمانيا قاعدة عسكرية خارج أرضها فماذا تريد أن تقول؟

تواجه ألمانيا اليوم حزمة من التحديات الأمنية والعسكرية، لذلك اتخذت سلسلة من التغيرات على رأسها إعلان برلين إستراتيجية جديدة للأمن القومي، ورفع ميزانية الدفاع، وبناء أول قاعدة عسكرية خارج حدودها.

Published On 10/9/2024
German Chancellor Olaf Scholz meets with members of the Patriot air defense missile system unit as he visits the Cologne-Bonn Air Force base to attend a demonstration of the capabilities of the Territorial Command of the German army Bundeswehr in Wahn, a suburb of Cologne, Germany, October 23, 2023. REUTERS/Wolfgang Rattay
إعلان