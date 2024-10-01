أسلحة وجيوش

هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها أميركا نظام “ثاد” في الشرق الأوسط، حيث سبق نشر النظام في إسرائيل أيضا عام 2019 ضمن تمارين مشتركة، لكن توقيت وسياق النشر مختلف تماما هذه المرة.
يشير تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الهند تعد أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الوقت الحالي، لكن الهند لا تريد لهذا الواقع أن يستمر، بل تريد أن تصنع سلاحها بنفسها.
هناك تشابه أخير لا يمكن تجاهله بين الحرب الحالية وحرب عام 2006، تظهره نتائج لجنة فينوغراد لبحث وتقصي الحقائق في إخفاقات الجيش الإسرائيلي في حرب تموز، وهي عدم امتلاكها لإستراتيجية خروج واضحة.
سلط الهجومان الأخيران من طهران تجاه تل أبيب أهمية الصواريخ في منظومة الردع الإيرانية، والتطور الكبير الذي تحقق في النطاق الصاروخي، لكن هل تكفي هذه المنظومة بتغيير موازين القوى إذا اندلعت حرب إقليمية؟