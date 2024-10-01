ثمة شعور دفين في العقلية الإسرائيلية بأن وجود دولتهم، إسرائيل، طارئ ومؤقت، وأنها استثناء تاريخي لا يملك مقومات الاستدامة، وليست حقيقة جغرافية ولا واقعا جيوسياسيا راسخا.
إن جوهر قيام دولة إسرائيل، يقوم على ضمان الأمن. وهو ما تحطم، بحسب مراقبين ومحللين، صبيحة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومازالت تداعياته تتفاعل وصولا إلى “هجوم بنيامينا”.
لأن إسرائيل تشكّلت باحتلال أرض عربية وفي واقع سياسي وديمغرافي مخالف ومعادٍ لها في التوجهات والأفكار واللغة والدين والعرق، فإنها صنعت لنفسها شبكات واسعة من الجواسيس وأطلقتهم حول العالم.
هل نشهد قريبًا حروبًا واسعة بسبب الصراع على الثروة السمكية؟ وكيف تستغل دول مثل الصين أساطيل صيد الأسماك في فرض سيطرتها على المياه العميقة؟ وهل هناك أهداف عسكرية لأساطيل الثروة السمكية في عالم اليوم؟