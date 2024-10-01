صراع

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ليس بالصبر الإستراتيجي وحده تحيا إيران الآن

اتخذت إيران نهجا إستراتيجيا يتجنب خوض مواجهات مفتوحة، ويعتمد على مراكمة القوة والتمدد البطيء في محيطها، وأطلق على هذا النهج اسم “الصبر الإستراتيجي”، فهل حان وقت سقوط هذه العقيدة مع التصعيد الإسرائيلي؟

Published On 11/10/2024
A handout picture provided by the office of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei on May 22, 2024, shows him (R) and vice president Mohammad Mokhber, accting as caretaker president (L), meeting with the leader of Palestinian militant group Hamas, Ismail Haniyeh, in Tehran. Khamenei led prayers for late president Ebrahim Raisi on May 22, as huge crowds thronged the capital Tehran for his funeral procession. Raisi and his entourage died in a helicopter crash on May 20. - === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / IRANIAN PRESIDENCY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === (Photo by IRANIAN SUPREME LEADER'S WEBSITE / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / IRANIAN PRESIDENCY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

عملية يافا.. كيف يغيّر الفدائيون مسار الحروب؟

إستراتيجية العمليات الفدائية/الاستشهادية يمكن أن تعمل على تسوية وتأجيج ساحة الصراع وتحوّلها إلى حرب “استنزاف”، مما يسمح للطرف الأضعف بإلحاق أضرار جسيمة بخصمه دون الحاجة إلى قدرات عسكرية تقليدية.

Published On 2/10/2024
منفذي عملية يافا اليوم

هل سيشعلها حزب الله؟

لقد أدرك حزب الله أن سياسة ضبط النفس والردود المحدودة على كسر قواعد الاشتباك شجعت تل أبيب على التمادي، وأيقن أن الخوف من التصعيد نحو الحرب الشاملة يعني فقدان زمام المبادرة.

Published On 23/9/2024
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