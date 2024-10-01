إن جوهر قيام دولة إسرائيل، يقوم على ضمان الأمن. وهو ما تحطم، بحسب مراقبين ومحللين، صبيحة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومازالت تداعياته تتفاعل وصولا إلى “هجوم بنيامينا”.