فيديو

محتوى رئيسي
Smoke and a fire ball rise during an Israeli strike, carried out after the military warned Palestinian residents to evacuate the area of al-Zawayda, in the central Gaza Strip, on August 23, 2026.
مدة الفيديو 49 دقيقة 18 ثانية 49:18
مدة الفيديو 49 دقيقة 18 ثانية 49:18
من برنامج: سيناريوهات

عام على اتفاق غزة.. هل يكرس الجمود خطة التهجير أم يدفع نحو الانفجار؟

بعد عام على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتعطل بنود المرحلة الثانية ولجنة إدارة القطاع (التكنوقراط)، وسط استمرار القصف الإسرائيلي، مما يضع المشهد أمام مسارات الجمود أو الانفجار.

من برنامج: المقابلة

باحث إسرائيلي: الفلسطينيون أفشلوا محاولات اقتلاع هويتهم والتاريخ لا يمحى

يرى الباحث والأكاديمي البريطاني الإسرائيلي إيال وايزمان أن العمارة ليست مجرد مبان وطرق ومساحات تبنى، بل يمكن أن تكشف طبيعة علاقات القوة وآليات السيطرة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

Published On 20/9/2026
(الجزيرة)
مدة الفيديو 51 دقيقة 33 ثانية 51:33
من برنامج: الدحيح

من التهجير إلى محو الهوية.. "الدحيح" يتناول تغريبة السكان الأصليين في أمريكا

تناولت حلقة (19 سبتمبر/أيلول) من برنامج “الدحيح” تاريخ السياسات التي تعرض لها السكان الأصليون في الولايات المتحدة، مركزة على مراحل التهجير والاستيلاء على الأراضي، وصولا إلى سياسات محو الهوية الثقافية.

Published On 19/9/2026
(الجزيرة)
مدة الفيديو 02 دقيقة 48 ثانية 02:48
من برنامج: برامج متفرقة

سيخرج عن سيطرة البشر قريبا.. “المخبر الاقتصادي” يطرح مخاطر الذكاء الاصطناعي الفائق

في خضم السباق المحموم نحو بناء أنظمة ذكاء اصطناعي فائقة القدرة، تتصاعد التحذيرات والمخاوف في أوساط المطورين وقادة الشركات التقنية الكبرى من إمكانية خروج هذه التكنولوجيا عن سيطرة البشر.

Published On 19/9/2026
أرقام استطلاع "رويترز/إبسوس" تكشف اتساع المعارضة الأمريكية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إذ يرفض 64% من الأميركيين التوسع السريع فيها و57% إقامتها في مجتمعاتهم (مولدة بالذكاء الاصطناعي/الجزيرة)
مدة الفيديو 03 دقيقة 27 ثانية 03:27
من برنامج: فوق السلطة

فوق السلطة.. أمريكا تنتظر المسيح الدجال وطحالب مصرية تقطع ماء إسرائيل

بين المسيح الدجال والطحالب، رصدت حلقة برنامج “فوق السلطة” مفارقات عالمية، من قراءة أمريكية لنهاية الزمان إلى كائنات بحرية أربكت منظومة المياه الإسرائيلية.

Published On 18/9/2026
(الجزيرة)
مدة الفيديو 24 دقيقة 59 ثانية 24:59
من برنامج: ما وراء الخبر

"ما وراء الخبر" يناقش المواجهة الأوروبية مع روسيا إلى ما بعد أوكرانيا

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” تصاعد التحذيرات الأوروبية من اتساع نطاق التهديد الروسي، ليشمل المجال الجوي والبنية التحتية الحيوية والفضاء السيبراني وأعماق البحار.

Published On 18/9/2026
(الجزيرة)
مدة الفيديو 24 دقيقة 58 ثانية 24:58
من برنامج: موازين

"موازين".. كيف يعيد "طريق التنمية" صياغة تموضع العراق الإقليمي؟

ناقش برنامج “موازين” مع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني كيف يمكن أن يعيد “طريق التنمية” صياغة تموضع العراق الإقليمي وتعزيز دوره كممر تجاري واقتصادي بين الخليج وتركيا وأوروبا.

Published On 16/9/2026
(الجزيرة)
مدة الفيديو 01 ساعة 16 دقيقة 17 ثانية 01:16:17
من برنامج: مع تميم

"مع تميم" بين أحلام السلام وواقع الحروب.. كيف نفهم البطولة؟

سلطت حلقة (2026/09/16) من برنامج “مع تميم” -الذي يُبث على منصة “الجزيرة 360”- الضوء على مفهوم “البطولة” عبر نص شعري يستكشف الفكرة من زاوية إنسانية ناقدة، بعيدا عن الصور النمطية والتقليدية.

Published On 16/9/2026
(الجزيرة)
مدة الفيديو 00 دقيقة 30 ثانية 00:30
من برنامج: الدحيح

لم تروِها أمريكا.. “الدحيح” يكشف تفاصيل إبادة الهنود الحمر

في كل عام، تجتمع العائلات الأمريكية لتحتفل بـ”عيد الشكر” في مشهد سينمائي مكرر في أفلام هوليود على أنه ذكرى للسلام والمحبة بين المستوطنين البيض الأوائل والهنود الحمر الطيبين الذين ساعدوهم.

Published On 16/9/2026
(الجزيرة)
مدة الفيديو 02 دقيقة 27 ثانية 02:27

تقارير إخبارية

الجزيرة الإخبارية

فوق السلطة

يعالج أحداث الأسبوع السياسية والأمنية والاقتصادية والإجتماعية العامة بأسلوب أنتقادي وهجائي ساخر على طريقة الكوميديا السوداء، مع الاحتفاظ بجانب من الجدية، وذلك عبر عدة قوالب فنية قصيرة وفقرات متتابعة، من السكتشات التمثيلية التي تمزج بين الواقع والعالم الافتراضي، إلى الأغاني المعبرة بسخرية عن واقع الحال، إلى الفوكس بوب وآراء الناس، إلى أبرز سقطات السياسيين الإعلامية على شاشات التلفزيون والإنترنت خلال أسبوع، مع إشراك الجمهور بإنتاج أفلام ساخرة قصيرة وإرسالها إلى البرنامج لعرض المميز منها.

البرامج

حياة ذكية

مجلة تلفزيونية أسبوعية مسجلة (نصف ساعة) ذات فقرات متنوعة تتميز بتغطيتها لجديد التقنيات وآخر الأخبار والاكتشافات والابتكارات في مجال التكنولوجيا (كمبيوتر، أجهزة محمولة، تقنيات طبية، سيارات، إلخ) وغيرها من المجالات ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية وذلك بأسلوب مبسط وسهل وعرض لا يخلو من التشويق. يهدف البرنامج إلى رفع الوعي التقني للمشاهدين وكسب شريحة المهتمين والمستخدمين للتكنولوجيا والسعي لإثارة الفضول وحب المعرفة لدى المشاهد غير المهتم بالتكنولوجيا وإبقاء المشاهد العربي على اطلاع دائم بالأحدث في عالم التكنولوجيا.

البرامج

للقصة بقية - الجزيرة ٣٦٠

للقصة بقية

برنامج حواري أسبوعي يبحث في قضايا عامة تهم المشاهد العربي قد تكون ضمن الشأن الجاري أو ما زالت تداعياتها موجودة، البرنامج عبارة عن فيلم لنصف ساعة، يختصر القصة بشكل قصصي أو تحقيقي، أبطالها شهود عيان، بينما الجزء الثاني فهو حوار مع المختصين المعنيين بالقصة نفسها، على أن يكون لمنصات التواصل الاجتماعي دور في التفاعل بنشر آراء المشاهدين والرد عليها.

حوارية

البرامج

برامج متفرقة

نافذة لعرض البرامج غير الدورية والتغطيات الخاصة وأحداث الساعة على شاشة الجزيرة

وثائقية

سيناريوهات

برنامج سياسي استشرافي يبحث السيناريوهات المحتملة للأحداث الإقليمية والدولية، بنا ...

حوارية

ما وراء الخبر

برنامج حواري يومي مباشر، تقوم فكرته على معالجة مفصلة لحدث يشغل الساحة في وقته، و ...

حوارية

من واشنطن

برنامج حواري أسبوعي مباشر، يقدمه عبد الرحيم فقرا، وتقوم فلسفته على استضافة اثنين ...

حوارية

مع تميم

‏في زمن تتسارع فيه الأحداث، وتتشابك فيه الروايات، ويُعاد فيه رسم خرائط النفوذ يأ ...

رقمية

شبكات

شبكات برنامج يعكس أبرز القصص المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي ويعيد صياغة ا ...

البرامج

موازين

برنامج حواري أسبوعي، يقدمه الإعلامي الكويتي الدكتور علي السند، وتقوم فلسفته على ...

البرامج

الدحيح

يحيط بميادين العلم المختلفة قدر من التعقيد يعوق إمكانية إيصال المعلومة إلى غير ا ...

رقمية