يكتب قيس سعيد تاريخ تونس الحالي منفردا، يملك الطاولة والقلم والورق والمداد، مقتنعا أن هذا القلم الأسود خيرٌ ألف مرة من أقلام الأحزاب السياسية الملونة والمختلفة.
أدرك الملك هنري الثاني، أهمية الدولة العثمانية لفرنسا، وقد عبّر عن ذلك في رسالة إلى السلطان سليمان القانوني، مشيرًا إلى أن فرنسا لم يعد لديها أي أمل في المساعدة من غير السلطان العثماني.
بعث المختار ابن بونا العلوم الإسلامية في صحراء شنقيط متخذًا ظهور العيس جامعةً متنقلة، وسيأتي الحفيد بعد قرنين، ليحمل علوم الشناقطة إلى العالم، ولكن على ظهور عيس رقميّة ويمتطي صهوة النت.
بحلول القرن التاسع عشر، وقعت حركة بعث إسلامي كبيرة بهدف إعادة توحيد المسلمين والحفاظ على هويتهم الدينية والثقافية، إضافة لزيادة نفوذهم السياسي وحضورهم الجغرافي، وكان ساموري توري أحد زعماء ذلك الحراك.