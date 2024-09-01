على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص في بلاد الرافدين تحدثوا بلغة تُدعى السومرية، والتي تختلف تمامًا عن أي لغة أخرى نعرفها، فضلًا عن أنها انقرضت منذ مدة طويلة، فإننا مع ذلك نملك سجلًّا مدهشًا عن حياتهم.