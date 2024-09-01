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هل تتمرد هاريس على شبح بايدن؟

مع اعتدال كفة المنافسة الانتخابية، يتابع العالم بترقب هوية ساكن البيت الأبيض المحتمل، بين ترامب، الرئيس السابق، وبين هاريس التي ستكون حال نجاحها أول امرأة تتبوأ مقعد الرئاسة الأميركية.

Published On 7/9/2024
كومبو كمالا هاريس وترامب و بايدن

جون هاغي.. القس الأميركي الذي يدفع نحو الحرب العظمى باسم المسيح

من أهم المفاهيم التي أسهم القس الأميركي جون هاغي في زرعها على نطاق واسع في العقل الإنجيلي الأميركي ثم انطلقت بعد ذلك لتغزو الثقافة بشكل عام، هي فكرة أن انتقاد إسرائيل سيعني باختصار استجلاب لعنة الرب.

Published On 31/8/2024

أسرار بلاد الرافدين.. كيف تمكن الذكاء الاصطناعي من قراءة النصوص المسمارية القديمة؟

على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص في بلاد الرافدين تحدثوا بلغة تُدعى السومرية، والتي تختلف تمامًا عن أي لغة أخرى نعرفها، فضلًا عن أنها انقرضت منذ مدة طويلة، فإننا مع ذلك نملك سجلًّا مدهشًا عن حياتهم.

Published On 30/8/2024
بابل.. عظمة الآثار المهملة لحضارة سادت ثم بادت

إيريك زمور.. قصة سقوط "نبي" الفاشية الفرنسية

قبل سنتين فقط، صوت أكثر من 2.5 مليون فرنسي لصالح إيريك زمور، أما اليوم فقد خسر حزب “زمور” معظم أصواته ولم يفز بأي مقعد بالبرلمان رغم تقديمه 550 مرشحا، وهو انهيار واضح ومفاجئ لمشروعه الذي لفظه الجميع.

Published On 7/8/2024
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