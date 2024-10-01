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  • مقالات,

    نهاية مأساوية.. اعترافات قائد الدعم السريع

    بدا خطاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) والذي ألقاه مساء يوم الأربعاء، مختلفا عن خطاباته السابقة التي ظل يوالي بها الرأي العام منذ اندلاع الحرب يوم 15 أبريل/نيسان 2023.

    مقال رأي بقلم المسلمي الكباشي
    Published On 10/10/2024
    نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان حميدتي
  • مقالات,

    هل تصمد المقاومة لعام آخر؟

    من يصمد سنة في ساحة معركة غير متكافئة القوة سيصمد سنوات، ومن أعطى دماء وتضحيات جسيمة وكبيرة فلا يعود أمامه ولا خلفه ما يخشى عليه. الدور الآن على إسرائيل التي خسرت هذه السنة ما لا تستطيع استرجاعه.

    مقال رأي بقلم توفيق بوعشرين
    Published On 10/10/2024
    كومبو يجمع صورة للمقاومة (القسام) وصورة لهروب جنود الاحتلال
  • مقالات,

    5 أعراض واضحة تنبئ بنهاية إسرائيل

    يعيش المجتمع الإسرائيلي حالة “انتهاك عاطفي” ستنتج توحشا وقيادات متطرفة لمستويات غير مسبوقة، مما قد يؤدي إلى بداية نهاية إسرائيل بشكلها الحالي كدولة وكمجتمع بعد الحرب.

    مقال رأي بقلم د. أحمد أبو الهيجاء
    Published On 10/10/2024
  • مقالات,

    لتكريم إرث جيمي كارتر، يجب تعزيز دعوته المستمرة لحرية فلسطين

    الآن، بينما يقترب كارتر من نهاية حياته، يجب أن نأخذ الوقت للتأمل في أحد أكثر مواقفه شجاعة: التزامه الثابت بكرامة الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير.

    مقال رأي بقلم د. مصطفى البرغوثي
    Published On 10/10/2024
    Senior Hamas leader Ismail Haniyeh (R) shakes hands with former U.S. President Jimmy Carter after their joint news conference in Gaza City June 16, 2009. Carter arrived in Gaza on Tuesday for a one-day visit. REUTERS/Suhaib Salem (GAZA POLITICS)
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تدفق المحتوى

مقالات,

جنوب السودان والمتنافسون على خلافة سلفاكير

تواجه جمهورية جنوب السودان الناشئة تحديات سياسية وعسكرية بعد تأجيل الانتخابات إلى العام 2026 وسط تصاعد الصراعات العرقية والمنافسة على خلافة سلفاكير الذي تتزايد الشائعات حول صحته.

مقال رأي بقلم د. الفاتح الحسن المهدي
Published On 9/10/2024
لقاء اليوم -سيلفاكير ميادريت النائب الأول للرئيس السوداني
مقالات,

ماذا ستفعل موسكو إذا استفزتها تل أبيب في سوريا؟

تصاعد التوترات بين روسيا وإسرائيل على خلفية هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع قريبة من قاعدة حميميم الروسية في سوريا، ما يثير تساؤلات حول خيارات موسكو في حال تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمراء.

مقال رأي بقلم أندريه أونتيكوف
Published On 9/10/2024
Russian military jets are seen at Hmeymim air base in Syria, June 18, 2016. Picture taken June 18, 2016. REUTERS/Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. TPX IMAGES OF THE DAY
مقالات,

هل استطاعت إيران كسب قلوب الشارع العربي؟

بين اغتيال نصرالله والتصعيد الإسرائيلي، تتجدّد التساؤلات حول الدور الإيراني في المنطقة ومستقبل المقاومة اللبنانية، في ظلّ خريطة جديدة ترسمها القوى الدولية.

مقال رأي بقلم حياة الحريري
Published On 9/10/2024
إيران تكشف عن صاروخ جهاد الباليستي في ذروة التوتر مع إسرائيل (الصحافة الإيرانية)
مقالات,

هل كان قرار السنوار صائباً؟

كانت المواجهة ضد الاحتلال قبيل اندلاع عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 متوقعة من جانب جيش العدو الذي كان قد دخل في مرحلة تصفية المقاومة في الضفة الغربية، وفرض اقتسام الصلاة في المسجد الأقصى بالقوة.

مقال رأي بقلم منير شفيق
Published On 8/10/2024
مقالات,

كيف نجح الحراك في أوروبا رغم هستيريا القمع؟

الدور البارز الذي قامت به الشريحة الشابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستفيدين من اتساع حجم الجرائم والمجازر، وعدم رضا بعض أفراد الشرطة عن قمعهم للمتظاهرين، أعاد للحراك التظاهري زخمه ووجوده الكثيف.

مقال رأي بقلم أحمد سكينة
Published On 8/10/2024
مقالات,

كم سنة متبقية لتسقط إسرائيل نهائياً؟

أظهرت عملية طوفان الأقصى فجأة الوجه الحقيقي لإسرائيل أمام أعين العالم. فقد أصبح الوجه العنصري والمتعجرف والظالم والمجرم مرتكب المجازر والإبادات الجماعية، الذي كان متخفيًا وراء القناع، معروفًا للجميع.

مقال رأي بقلم د. ياسين أقطاي
Published On 8/10/2024
Ultra orthodox Jews at Gordon beach Tel Aviv Israel
مقالات,

أن تكون مقاومًا أو أن تكون صهيونيًا

يناقش المقال صراع المقاومة ضد الصهيونية، مشيرًا إلى الاستعلاء الإسرائيلي والاختراقات الإعلامية، إلى جانب تداعيات اغتيال حسن نصر الله وتأثيره على المقاومة الفلسطينية.

مقال رأي بقلم فهمي هويدي
Published On 7/10/2024
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو
مقالات,

5 فرص كبرى أمام الأمة الإسلامية لن تتكرر

مثل سلوك المقاومين منارة على ما تحمله الحضارة الإسلامية من قيم سامية، وأصول حضارية رفيعة قيمة في مقابل ما يرتكبه جنود الكيان الصهيوني من موبقات سواء في التعذيب أو القتل أو انتهاك حرمات البيوت والمساجد

مقال رأي بقلم د. سيف الدين عبد الفتاح
Published On 7/10/2024
تفوق حماس استخباراتيا - طوفان الأقصى - تصميم خاص ب قسم المقابلات
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