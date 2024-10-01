بدا خطاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) والذي ألقاه مساء يوم الأربعاء، مختلفا عن خطاباته السابقة التي ظل يوالي بها الرأي العام منذ اندلاع الحرب يوم 15 أبريل/نيسان 2023.
من يصمد سنة في ساحة معركة غير متكافئة القوة سيصمد سنوات، ومن أعطى دماء وتضحيات جسيمة وكبيرة فلا يعود أمامه ولا خلفه ما يخشى عليه. الدور الآن على إسرائيل التي خسرت هذه السنة ما لا تستطيع استرجاعه.
يعيش المجتمع الإسرائيلي حالة “انتهاك عاطفي” ستنتج توحشا وقيادات متطرفة لمستويات غير مسبوقة، مما قد يؤدي إلى بداية نهاية إسرائيل بشكلها الحالي كدولة وكمجتمع بعد الحرب.
الآن، بينما يقترب كارتر من نهاية حياته، يجب أن نأخذ الوقت للتأمل في أحد أكثر مواقفه شجاعة: التزامه الثابت بكرامة الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير.