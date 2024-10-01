من يصمد سنة في ساحة معركة غير متكافئة القوة سيصمد سنوات، ومن أعطى دماء وتضحيات جسيمة وكبيرة فلا يعود أمامه ولا خلفه ما يخشى عليه. الدور الآن على إسرائيل التي خسرت هذه السنة ما لا تستطيع استرجاعه.