استقبلت قرية اليعقوبية غرب إدلب أمس الأحد مسيحيين من مختلف المحافظات السورية لحضور احتفال تدشين كنيسة القديسة آنا، وأكد بعضهم للجزيرة نت أن تحرير البلاد مكنهم من العودة بعد حرمان دام 14 سنة.