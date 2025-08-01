مراسلون

"صوت الحرية لفلسطين" في ختام أضخم مؤتمر شعبي بأميركا

أكد المشاركون بالمؤتمر الشعبي من أجل فلسطين بأميركا أن فكرته بداية لمرحلة جديدة من النضال. ودعوا لضرورة مواجهة اللوبيات السياسية المؤيدة لإسرائيل وتنظيم حملات ضغط ومساءلة للسياسيين الداعمين للإبادة.

Published On 1/9/2025
فرقة الشباب الفلسطيني أدت أغاني وطنية خلال أمسية ختام المؤتمر
شاهد كيف استقبل مسيحيو سوريا افتتاح كنيسة القديسة آنا بإدلب

استقبلت قرية اليعقوبية غرب إدلب أمس الأحد مسيحيين من مختلف المحافظات السورية لحضور احتفال تدشين كنيسة القديسة آنا، وأكد بعضهم للجزيرة نت أن تحرير البلاد مكنهم من العودة بعد حرمان دام 14 سنة.

Published On 1/9/2025
(الجزيرة)
فيديو.. مبادرات فردية وأهلية لإحياء حدائق وشوارع خرّبها الاحتلال

بمبادرات فردية وأهلية محلية، أعاد أهالي الجنوب اللبناني كحال المواطن علي حسين الحياة للحدائق العامة بإعادة زراعتها بأنواع شتى من الورود والأزهار، خاصة تلك التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال توغلاته.

Published On 1/9/2025
(الجزيرة)
الجزيرة نت تنقل مشاهد من وداع أسطول الصمود العالمي

على وقع هتافات الحرية لفلسطين والتنديد بحصار غزة وحرب الإبادة الاسرائيلية عليها، انطلقت عشرات السفن من ميناء برشلونة ضمن أسطول الصمود العالمي انتصارا لغزة ولفك الحصار عنها.

Published On 31/8/2025
(الجزيرة)
من السجن للخدمة الاجتماعية.. بدء تنفيذ العقوبات البديلة بالمغرب

دخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المحاكم المغربية يوم 22 أغسطس/آب، ليتيح استبدال العقوبات الحبسية في قضايا الجنح بعقوبات بديلة تشمل السوار الإلكتروني، الأعمال الاجتماعية، والغرامات اليومية.

Published On 31/8/2025
المحكمة الابتدائية بمدينة سلا/ مصدر الصورة: سناء القويطي
