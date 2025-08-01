أهالي مخيم جنين بين النزوح والقهر.. عندما تُسلب حتى المقابر
أجبر الاحتلال الإسرائيلي أهالي مخيم جنين على التفرق ونزعهم من حياتهم اليومية. وحتى بعد دفن الشهداء، تُقيد الزيارات وتقتصر الجنازات على أقارب محدودين، بينما تُهدم المقبرة وتُحتجز الجثامين.
لولا الحرب لكانت الطفلة “ناي” على مقعد الدراسة بالصف الأول الابتدائي، لكنها اليوم نازحة مشردة مع أسرتها المكونة من 4 أفراد في خيمة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي بوقف رواتب المتقاعدين فوق 80 عاما حتى تقديم شهادة “تفقد حياة” أثار جدلا واسعا في الأردن، وسط مطالبات بتسهيل إجراءات الرعاية وضمان حقوق كبار السن.
أكد المشاركون بالمؤتمر الشعبي من أجل فلسطين بأميركا أن فكرته بداية لمرحلة جديدة من النضال. ودعوا لضرورة مواجهة اللوبيات السياسية المؤيدة لإسرائيل وتنظيم حملات ضغط ومساءلة للسياسيين الداعمين للإبادة.
استقبلت قرية اليعقوبية غرب إدلب أمس الأحد مسيحيين من مختلف المحافظات السورية لحضور احتفال تدشين كنيسة القديسة آنا، وأكد بعضهم للجزيرة نت أن تحرير البلاد مكنهم من العودة بعد حرمان دام 14 سنة.
بمبادرات فردية وأهلية محلية، أعاد أهالي الجنوب اللبناني كحال المواطن علي حسين الحياة للحدائق العامة بإعادة زراعتها بأنواع شتى من الورود والأزهار، خاصة تلك التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال توغلاته.
حذر رئيس بلدية دير البلح نزار عياش -في حديثه مع الجزيرة نت- من كارثة إنسانية يشهدها وسط قطاع غزة مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وعودة موجات النزوح.
نجت الفلسطينية ندى جويفل من الموت وأُخرجت من تحت الأنقاض دون شقيقاتها وأشقائها الشهداء، ولما غادرت غزة توجهت إلى 4 دول للعلاج وأجريت لها 75 عملية جراحية.
على وقع هتافات الحرية لفلسطين والتنديد بحصار غزة وحرب الإبادة الاسرائيلية عليها، انطلقت عشرات السفن من ميناء برشلونة ضمن أسطول الصمود العالمي انتصارا لغزة ولفك الحصار عنها.
مشاركون في “أسطول الصمود” يؤكدون أن عدد القوارب والمشاركين هذه المرة يفوق كل الحملات السابقة مجتمعة، ما يجعله الأضخم في تاريخ محاولات كسر حصار غزة.
دخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المحاكم المغربية يوم 22 أغسطس/آب، ليتيح استبدال العقوبات الحبسية في قضايا الجنح بعقوبات بديلة تشمل السوار الإلكتروني، الأعمال الاجتماعية، والغرامات اليومية.