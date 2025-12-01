متخصصة

محتوى رئيسي
إعلان

تدفق المحتوى

مقالة رأي

رحلة العمر

هذا هو لبّ المشكلة؛ فبداخلي استعدادان متعاكسان، استعداد للهداية والتعقل والحكمة، واستعداد للغواية والأهواء، ولذلك فإني بحاجة إلى ميزان دائم، وإلا هُزم صاحبي.

Published On 11/12/2025

شاهد.. السعودية تفوز بصعوبة على فلسطين وتتأهل لربع نهائي كأس العرب

Published On 11/12/2025

بابلو إسكوبار العصر الحديث.. من رياضي أولمبي إلى أخطر مطلوب في أميركا

في تطور لافت لقضية تهز الرأي العام في أميركا الشمالية، نشر مكتب التحقيقات الفدرالي صورة حديثة لرايان ويدينغ الرياضي الأولمبي الكندي السابق وأحد أبرز المطلوبين ضمن قائمة أخطر 10 فارّين لدى المكتب.

Published On 11/12/2025
إعلان