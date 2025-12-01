النواب الأميركي يقر مشروع قانون التجارة مع أفريقيا

أقرت لجنة في مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون يجدد 3 سنوات إضافية، برنامج التجارة التفضيلية مع أفريقيا، دون أن يُذكر أي استبعاد لجنوب أفريقيا كما كان قد لمّح مبعوث أميركي.