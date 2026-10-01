- list 1 of 10نشر منذ 26 دقائق
أبرزها هجوم الحوثيين على عدن.. آخر تطورات التصعيد في اليمن
- list 2 of 10نشر منذ 58 دقائق
الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار مبكر في ينبع للتحذير من خطر
- list 3 of 10نشر منذ 1 ساعات
قرار حكومي يثير الجدل بشأن المحتجزين من الحوثيين
- list 4 of 10نشر منذ 2 ساعات
القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف تحشيدات عسكرية للحوثيين
إيران.. ترمب يستبعد النووي وطهران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة
هدد قائد الجيش الإيراني باستهداف البنية التحتية “للعدو” إذا تعرضت البنية التحتية في إيران للاستهداف. وأعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران.
إيران.. ترمب يستبعد النووي وطهران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة
هدد قائد الجيش الإيراني باستهداف البنية التحتية “للعدو” إذا تعرضت البنية التحتية في إيران للاستهداف. وأعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران.