كشف وكيل نيكو ويليامز أن غياب ضمانات المشاركة مع برشلونة وراء فشل انتقاله صيف عام 2025، مؤكدا أن اللاعب كان يرغب في الرحيل، لكنه رفض المخاطرة بمستقبله قبل كأس العالم.