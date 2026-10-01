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اليمن.. زوال الخطر عن ينبع والعليمي متمسك بأهداف “فجر اليمن”

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    الأطلسي بشروط ترمب.. عقد جديد وسيادة منقوصة

    يستعرض المقال تحول حلف الناتو في عهد ترمب من شراكة إستراتيجية إلى علاقة تحكمها الصفقات والضغوط المالية، وسط خلافات متصاعدة تدفع أوروبا إلى البحث عن استقلال دفاعي وسياسي يحمي سيادتها من الهيمنة.

    مدونة بقلم أحمد فاتح محمد
    Published On 15/10/2026
    BERLIN, GERMANY - JULY 09: The NATO flag flies prior to a meeting between German Chancellor Friedrich Merz and NATO Secretary General Mark Rutte at the Chancellery on July 09, 2025 in Berlin, Germany. Rutte recently warned of imperialist ambitions by both Russia and China that could spark a third world war. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
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    جيل الطوفان.. الحرب التي غيّرت وعي الفلسطينيين إلى الأبد

    خلّفت حرب غزة جيلا مثقلا بالفقد والدمار وأسئلة الحرية والعدالة، يواجه مستقبلا غامضا وأزمة ثقة بالقيادات والمؤسسات الدولية، وسط دعوات لحماية حقوقه وإعادة بناء الإنسان إلى جانب الحجر.

    مدونة بقلم إسماعيل جمعه الريماوي
    Published On 15/10/2026
    مدرسة العودة في حي تل الهوى غرب غزة، حيث يتلقى نحو 1700 طالب تعليمهم داخل 9 خيام أقيمت من شوادر بلاستيكية لمواصلة المسيرة التعليمية.
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    استعدادا لكأس العالم.. المغرب يراهن بـ 9.6 مليارات دولار على السكك الحديدية

    يستثمر المغرب استضافة كأس العالم 2030 لتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة من 200 إلى 1500 كيلومتر، ضمن رؤية تتجاوز الرياضة إلى تعزيز مكانته مركزا استراتيجيا يربط أوروبا بأفريقيا.

    مدونة بقلم د. حنان اتهاميك
    Published On 15/10/2026
    صورة للقطار السريع كما يتوقعه المغرب الصورة من موقع المكتب الوطني للسكك الحديدة وهو متاح للجمهور
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    التعليم في بلادنا.. صناعة عقول أم جمع درجات؟

    ينتقد النص اختزال التعليم في الحفظ والدرجات والإجابات النموذجية، داعيا إلى تطوير أساليب التدريس والتقييم، وتعزيز الفهم والتحليل والتفكير المستقل، لبناء جيل يمتلك المعرفة والوعي.

    مدونة بقلم محمد الباحث
    Published On 15/10/2026
    الكاتب: التعليم الذي يصنع الدرجات قد يمنح الطالب فرصة للعبور إلى المرحلة التالية، أما التعليم الذي يصنع العقول فيمنحه القدرة على مواصلة الطريق طوال حياته (بيكسلز)
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    هكذا يمكن حل القضية الكردية في إيران

    أعادت الحرب على إيران القضية الكردية إلى الواجهة، وسط دعوات لمعالجة جذورها الحقوقية والثقافية والسياسية، وضمان المساواة والمواطنة الكاملة، وفتح حوار سلمي يعزز الاستقرار ويحصّن الجبهة الداخلية.

    مدونة بقلم شيروان الشميراني
    Published On 15/10/2026
    ميدان - أكراد إيران

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