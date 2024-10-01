يقول تيار أقصى اليمين في إسرائيل إن الحرب على لبنان تثير التساؤل المتجدد حول أين ينبغي أن تقع الحدود الشمالية لإسرائيل دينيًّا، بل يقولون إنه يجب شرعًا على قيادة إسرائيل أن تغزو لبنان كخطوة أولى.