وجود

محتوى رئيسي
إعلان

تدفق المحتوى

هل تعود الكونفوشية من جديد إلى الصين على يد "شي"؟

الأمر المحوري في فكر شي هو ربط الماركسية بالكونفوشية: ففي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن الرئيس أن الصين الحالية يجب أن تعتبر الماركسية “روحها” و”الثقافة الصينية التقليدية الرفيعة جذورها”.

Published On 14/9/2024

كيف تصنع إسرائيل القتَلة؟

ليس الاغتيال مجرد فعل دموي معزول كما في حالات القتل التقليدية، بل هو تكتيك مدروس يهدف إلى إحداث تأثيرات بعيدة المدى على حركات المقاومة نفسها وإضعاف قدراتها العملياتية، والأهم بثّ الرعب لدى الشعوب.

Published On 5/9/2024

من الشنتوية إلى إلحاد 86%.. كيف أعادت أميركا تشكيل الشعب الياباني؟

الولايات المتحدة لم تعتذر عن مذبحتي هيروشيما وناغازاكي النوويتين، ولا عن تدمير ست مدن كبرى في اليابان أثناء الحرب، ومع ذلك تحظى أميركا اليوم بشعبية استثنائية في اليابان، فكيف حدث التحول الكبير؟

Published On 21/8/2024
US Defense Secretary Leon Panetta listens to a question from a US military personnel stationed at the Yokota air base in Tokyo on September 17, 2012. Panetta's trip to Asia coincides with an emotionally charged feud between Beijing and Tokyo over disputed islands in the East China Sea, with thousands of Chinese demonstrating against Japan over the weekend. AFP PHOTO / Larry Downing / POOL
إعلان