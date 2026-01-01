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جبل عطان.. حارس غرب صنعاء

جبل يشرف على العاصمة اليمنية صنعاء، ويتمتع بمميزات طبيعية تجعله درعا استراتيجية فائقة يحمي المدينة من الجهة الجنوبية الغربية.

حصار تعز.. محطات التشديد والتخفيف منذ 2015

تعيش مدينة تعز -جنوب غرب اليمن- تحت حصار وقيود على الطرق المؤدية إليها منذ عام 2015، في ظل الحرب بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين. وقد مرّ حصار تعز بمحطات عديدة، بحسب تطورات الصراع بالبلاد.

نعمان محمود.. أول أمين عام لحلف مكة الثلاثي

فريق باكستاني متقاعد، تولى أمانة حلف مكة (اتفاقية مكة للدفاع المشترك) في أكتوبر/تشرين الأول 2026 بعد مسيرة عسكرية شملت القيادة الميدانية والعمل الاستخباري والتحليل الاستراتيجي والتعليم العسكري.

جبال نِهم.. درع صنعاء الشرقي

سلسلة جبلية ذات أهمية جغرافية وتاريخية بارزة، تقع ضمن مديرية نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء ضمن المرتفعات الممتدة نحو سهل الجوف ومحافظة مأرب.

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