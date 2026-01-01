معراج أورال.. جزار البيضا وبانياس
تركي علوي يحمل الجنسية السورية، وقف إلى جانب النظام السوري المخلوع ضد المعارضة السورية، ووجهت له اتهامات بارتكاب جرائم طائفية استهدفت المئات من المدنيين السنة، أبرزها مجزرتا البيضا وبانياس.
تركي علوي يحمل الجنسية السورية، وقف إلى جانب النظام السوري المخلوع ضد المعارضة السورية، ووجهت له اتهامات بارتكاب جرائم طائفية استهدفت المئات من المدنيين السنة، أبرزها مجزرتا البيضا وبانياس.
جبل يشرف على العاصمة اليمنية صنعاء، ويتمتع بمميزات طبيعية تجعله درعا استراتيجية فائقة يحمي المدينة من الجهة الجنوبية الغربية.
تعيش مدينة تعز -جنوب غرب اليمن- تحت حصار وقيود على الطرق المؤدية إليها منذ عام 2015، في ظل الحرب بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين. وقد مرّ حصار تعز بمحطات عديدة، بحسب تطورات الصراع بالبلاد.
فريق باكستاني متقاعد، تولى أمانة حلف مكة (اتفاقية مكة للدفاع المشترك) في أكتوبر/تشرين الأول 2026 بعد مسيرة عسكرية شملت القيادة الميدانية والعمل الاستخباري والتحليل الاستراتيجي والتعليم العسكري.
سلسلة جبلية ذات أهمية جغرافية وتاريخية بارزة، تقع ضمن مديرية نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء ضمن المرتفعات الممتدة نحو سهل الجوف ومحافظة مأرب.
أحد أبرز المؤتمرات الأمنية في أوروبا، انطلق عام 2014، ويهدف إلى تعزيز التعاون العابر للأطلسي، وتنسيق الاستجابات للتحديات المشتركة، مع التركيز بوجه خاص على أمن أوروبا الوسطى والشرقية.
أحد أبرز المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين السابقين، إذ ترأس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2026، أعلنت النيابة العامة الاتحادية اعتقاله بتهمة التجسس والخيانة العظمى.
طبيب نفسي وضابط سابق في الجيش الأمريكي، أدانته محكمة عسكرية بإطلاق النار داخل قاعدة فورت هود عام 2009، في هجوم أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 32 آخرين.
مطار دولي في العاصمة السعودية الرياض، يحمل الرمز (RUH) في اتحاد النقل الجوي الدولي، وتديره شركة مطارات الرياض. افتتح عام 1983 (1403هـ) بأمر ملكي، ويبعد 35 كيلومترا عن العاصمة السعودية.
منحت منظمة القلم الإنجليزية المسرحي الفلسطيني علي أبو ياسين لقب “كاتب الشجاعة” لعام 2026، فصار شريكا للكاتبة البريطانية جاكلين روز في جائزة “بن بينتر”. يأتي ذلك بعد عامين من حوار مع الجزيرة نت.
كابل تشق طريقا إلى حدود الصين عبر ممر واخان، وبكين تُبقي البوابة مغلقة. من يربح ومن يخسر إن فُتح الممر؟