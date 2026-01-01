منتدى وارسو للأمن.. منصة للتعاون الأمني عبر الأطلسي

أحد أبرز المؤتمرات الأمنية في أوروبا، انطلق عام 2014، ويهدف إلى تعزيز التعاون العابر للأطلسي، وتنسيق الاستجابات للتحديات المشتركة، مع التركيز بوجه خاص على أمن أوروبا الوسطى والشرقية.