24 أسيرا مقدسيا يولدون من جديد بموجب صفقة التبادل

نشر مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني القائمة النهائية للأسرى المزمع الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وهي الصفقة الثالثة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وضمت القائمة أسماء 250 أسيرا، 24 منهم من محافظة القدس يقضون أحكاما متفاوتة بالسجن الفعلي، وأقدم الأسرى المقدسيين الذين سيتحررون اليوم هو سمير أبو نعمة المعتقل منذ عام 1986.

ومن بين الأسرى الـ24 الذين سيفرج عنهم سيتم إبعاد 15 إلى خارج فلسطين، وستكون وجهتهم القسرية الأولى مصر بعد نقلهم إليها من قطاع غزة، كما سيتحرر 9 أسرى إلى منازلهم في محافظة القدس، 7 منهم يحملون الهوية الإسرائيلية (الزرقاء) التي تصنفهم كمقيمين لا مواطنين في المدينة، و2 يحملان هوية الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة (الخضراء).

ومع تحرر 24 أسيرا اليوم تكون المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قد حررت في صفقات التبادل الثلاث 199 أسيرا من محافظة القدس، 48 منهم أُبعدوا خارج فلسطين قسرا، ووصل بعضهم إلى تركيا قبل أشهر بعد محطتهم الأولى في مصر.

وتاليا إضاءة على أسرى القدس المحررين في صفقة التبادل الثالثة بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل ممن أُدرجت أسماؤهم في قوائم الإبعاد إلى خارج فلسطين:

سمير أبو نعمة: ينحدر من بلدة أبو ديس شرقي القدس، ويعد عميد الأسرى المقدسيين في السجون، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة بعد اتهامه بالمسؤولية عن خلية عسكرية في حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح) نفذت عملية في باب المغاربة. ولد عام 1960 واعتُقل عام 1986.

محمود عيسى: من بلدة عناتا شمال شرق القدس، ويعد من كبار قادة كتائب القسام، وأدرجت مصلحة السجون اسمه ضمن قائمة الأسرى الخطرين. نفّذ ومجموعته عدة عمليات، ونجح في أسر الجندي الإسرائيلي نسيم تولدانو، وأُبعد على إثر عملية خطفه قادة من حركة حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور في لبنان.

عوقب بالعزل الانفرادي لقرابة 16 عاما، ولديه الكثير من المؤلفات. ولد عام 1968 وهو معتقل منذ عام 1993 ومحكوم عليه بالسجن المؤبد.

أيمن سِدر: أحد أسرى حماس ينحدر من حي رأس العامود ببلدة سلوان، ويعدّ من قدامى الأسرى المقدسيين وأُطلق عليه لقب "رسول الضيف إلى الضفة" لأنه كان يلتقي بقائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف بهدف نقل المعلومات والتوجيهات إلى الضفة الغربية. وُلد عام 1966 واعتقل عام 1995، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 30 عاما.

عبد الجواد شماسنة: ينحدر من قرية قطنّة شمال غرب القدس، ويعد من قدامى الأسرى المقدسيين المحكومين بالسجن المؤبد بتهم القتل والشروع في القتل والتآمر. ولد عبد الجواد عام 1963 واعتقل عام 1993 وهو من الأسرى المحسوبين على حركة فتح.

محمد شماسنة: شقيق الأسير عبد الجواد ويكبره بستّة أعوام، واعتُقل معه في اليوم ذاته وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد أيضا. ولد محمد عام 1969 واعتقل عام 1993 وينتمي إلى حركة حماس.

أيمن الشرباتي: حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل مستوطنين في باب العمود بالقدس المحتلة، وخضع لتحقيق قاسٍ استمر 70 يوما في مركز تحقيق المسكوبية بالقدس.

ولد أيمن عام 1967 وتعيش أسرته في بلدة العيزرية شرقي القدس، واعتُقل عام 1998 وهو من أسرى حركة فتح.

نصري عاصي: يعتبر صاحب أطول حكم بين الأسرى المقدسيين المحررين بموجب الصفقة. حكم بالسجن لمدة 18 مؤبدا، بالإضافة إلى 70 عاما، بعد اتهامه وخليته بالتخطيط وتنفيذ أكثر من عملية تفجيرية وإرسال فدائيين في سنوات الانتفاضة الثانية.

ينحدر من قرية بيت لقيا قضاء رام الله لكنه يقيم في بلدة شعفاط بالقدس، وُلد عام 1977 واعتقل عام 2004 وهو من ضمن أسرى حماس.

"وضع الأسرى صعب، كلنا خسرنا وزن".. بعد عشرة أعوام من الاعتقال، طبيب الأسنان الأسير المحرر سامر حلبية من القدس يعانق الحرية.

أحمد سعادة: صاحب ثاني أطول حكم بين أسرى القدس المحررين في الصفقة، إذ حكم بالسجن المؤبد 13 مرة، بالإضافة إلى 50 عاما، بعد اتهامه بنقل فدائي نفذ عملية خلال سنوات الانتفاضة الثانية.

ولد أحمد ببلدة الطور في القدس عام 1982 واعتقل عام 2003، وهو من أسرى حركة حماس في السجون.

حسام مطر: من الأسرى الذين عانوا من سياسة الإهمال الطبي في السجون مع تعمد عدم تقديم العلاج اللازم له في الوقت المناسب.

أُدين بالضلوع في أعمال المقاومة وحُكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة لـ99 عاما، وعوقب خلال اعتقاله بالعزل الانفرادي وهدم منزله في بلدة جبل المكبر بالقدس.

ولد عام 1983 واعتقل عام 2007 وهو من أسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون.

ضياء مطر: ينحدر من بلدة جبل المكبر في القدس، وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد بعد ضلوعه في أعمال المقاومة. ولد عام 1976 واعتقل عام 2007.

فراس غانم: اعتُقل إبان الانتفاضة الثانية، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد 9 مرات، إضافة إلى 50 عاما، بتهم المشاركة في عمليات عسكرية أدت لإيقاع 9 قتلى في صفوف الإسرائيليين. ولد غانم عام 1974 واعتقل عام 2002، وينتمي لحركة فتح.

يوسف هذالين: ينحدر من تجمع بدوي شرقي القدس، وحُكم عليه بالسجن المؤبد لضلوعه في أعمال المقاومة. ولد عام 1980 واعتقل عام 2004، وهو من أسرى حركة فتح.

أمين شقيرات: ينحدر من بلدة السواحرة الشرقية، وحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين إضافة إلى 3 أعوام، وذلك بعد مطاردة استمرت 3 أعوام. ولد شقيرات عام 1975 واعتقل عام 2004، وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.

سهيل شقيرات: ينحدر من بلدة جبل المكبر، ومحكوم بالسجن المؤبد، ويعتبر من عناصر حركة فتح في السجون. ولد سهيل عام 1983 واعتقل عام 2007.

محمد أبو شاهين: يعيش في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، وتم تفجير منزله عقابا جماعيا لعائلته بعد اعتقاله بتهمة قتل مستوطن.

ينتمي محمد إلى حركة فتح، واعتُقل عام 2015 وحكم عليه بالسجن المؤبد.

من هو أيمن الكرد الأسير المقدسي الذي سيخرج من السجن على كرسي متحرك؟

أسرى مقدسيون سيتحررون إلى منازلهم بموجب صفقة التبادل:

نبيل أبو خضير: ولد في بلدة شعفاط بالقدس، ويعد من قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالمدينة. حُكم بالسجن المؤبد بعد اعتقاله من مدينة بيت لحم عام 2009.

سعدي أبو حمّاد: من بلدة العيزرية شرقي القدس، اعتقل عام 2016 وحُكم بالسجن الفعلي لمدة 29 عاما، وهو من أسرى حركة حماس.

سامر حلبية: من بلدة أبو ديس شرقي القدس، اعتقل عام 2016، وحُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 27 عاما، وهو من أسرى حماس.

أيمن الكرد: من بلدة كفر عقب شمال القدس، اعتقل عام 2016 وأصيب بشلل نصفي بعد إطلاق 13 رصاصة تجاهه. حُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 34 عاما، وهو من أسرى حركة حماس.

عمر عيد: من مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس، اعتقل عام 2020 وحكم بالسجن لمدة 20 عاما، وهو من أسرى حركة حماس.

سفيان العجلوني: من حي وادي الجوز القريب من المسجد الأقصى، اعتقل عام 2022 وكان موقوفا وهو من أسرى حركة حماس.

محمد أبو قطيش: من بلدة عناتا شمال شرق القدس، اعتقل طفلاً عام 2022 بعدما أصيب برصاصة في الرئة، وحكم بالسجن لمدة 15 عاما، وهو من أسرى حماس.

محمد محيسن: من بلدة العيساوية اعتقل عام 2024، ومحكوم بالسجن الفعلي 13 عاما، وهو من أسرى الجهاد الإسلامي.

خالد صبّاح: من بلدة صور باهر جنوب القدس اعتقل عام 2022، موقوف، وهو من الأسرى المحسوبين على حركة حماس في السجون.