أعراض كورونا.. دليلك الشامل إلى 22 علامة

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد يلجأ الناس إلى أنواع مختلفة من الكمامات للحماية، سواء كانت مصنوعة من الورق أو المنسوجات أو الكمامات الجراحية، فما أفضلها؟ الجواب مع الباحث الألماني فرانك درفينيك.
ما أعراض فيروس كورونا المستجد؟ وما الأعراض الأكثر شيوعا؟ وما الأعراض الأخطر التي قد تشير إلى مضاعفات وخيمة؟ الجواب في هذا التقرير الشامل.
سنقدم لك هنا آخر المعطيات الطبية حول أعراض فيروس كورونا المستجد "سارس كوف 2" المسبب لمرض كوفيد-19، وذلك وفقا لأحدث المعطيات من منظمة الصحة العالمية وكينغز كوليدج لندن.
أحصينا 22 عرضا أو علامة على الإصابة بفيروس كورونا، نقدمها لك هنا في مجموعات، ونؤكد هنا أنها ليست بديلا عن استشارة الطبيب، وأنه من غير الممكن تشخيص عدوى كورونا ذاتيا.
1- الحمى
2- الإرهاق
3- السعال الجاف
الطفح الجلدي من أعراض كورونا pic.twitter.com/V2XOhGb3Yl
— الجزيرة طب وصحة (@AljazeeraHealth) July 25, 2020
4- الآلام والأوجاع
5- احتقان الأنف
6- الصداع
7- التهاب الملتحمة
8- ألم الحلق
9- الإسهال
10- فقدان حاسة الذوق
11- فقدان حاسة الشم
12- بحة في الصوت
13- فقدان الشهية
14- آلام العضلات
15- إسهال
16- آلام شديدة في البطن
17- ارتباك
18- ظهور طفح جلدي
19- تغير لون أصابع اليدين أو القدمين
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه عادة ما يتعافى معظم الناس (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. ولكن الأعراض تشتد لدى شخص واحد تقريبا من بين كل 5 أشخاص مصابين بمرض كوفيد-19.
الكلاب تكشف عن المصابين بفيروس #كورونا pic.twitter.com/g5EERHki8a
— الجزيرة طب وصحة (@AljazeeraHealth) July 26, 2020
20- صعوبة في التنفس.
21- الحمى أو السعال المصحوبان بصعوبة في التنفس.
22- الحمى أو السعال المصحوبان بألم أو ضغط في الصدر.
وتزداد مخاطر الإصابة بمضاعفات وخيمة بين المسنين والأشخاص المصابين بمشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئة أو السكري أو السرطان.
بالمقابل قد يصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إلا بأعراض خفيفة جدا، أو حتى دون ظهور أعراض.
ما ذكرناه سالفا هو الأعراض كاملة، ولكن دراسة حديثة وجدت أن هذه الأعراض تأتي في مجموعات، وبناء على ذلك هناك 6 أنواع من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.
وقاد الدراسة باحثون من كينغز كوليدج لندن، ونشرت على موقع كينغز كوليدج لندن الإلكتروني.
ووجد الباحثون أن كل نوع من الإصابة بكوفيد-19 يتميز بمجموعة معينة من الأعراض، وأن كل نوع اختلف في شدة المرض والحاجة إلى توفير دعم للجهاز التنفسي للمريض أثناء مرحلة الشفاء.
والأنواع الستة لمرض كوفيد-19 هي:
كما وجد الباحثون أن احتمال حاجة المريض في كل من المجموعات الست إلى دعم الجهاز التنفسي، مثل الأكسجين أو الوضع على جهاز التنفس الصناعي، هو التالي:
وبشكل عام تصيب الأنواع الرابع والخامس والسادس الأشخاص الأكبر سنا والأكثر ضعفا، وكان هؤلاء أكثر عرضة لزيادة الوزن ولديهم حالات مرضية موجودة مسبقا مثل مرض السكري أو أمراض الرئة مقارنة بالأشخاص من الأنواع الأول والثاني والثالث.