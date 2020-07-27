أعراض كورونا.. دليلك الشامل إلى 22 علامة

ما أعراض فيروس كورونا المستجد؟ وما الأعراض الأكثر شيوعا؟ وما الأعراض الأخطر التي قد تشير إلى مضاعفات وخيمة؟ الجواب في هذا التقرير الشامل.

سنقدم لك هنا آخر المعطيات الطبية حول أعراض فيروس كورونا المستجد "سارس كوف 2" المسبب لمرض كوفيد-19، وذلك وفقا لأحدث المعطيات من منظمة الصحة العالمية وكينغز كوليدج لندن.

أحصينا 22 عرضا أو علامة على الإصابة بفيروس كورونا، نقدمها لك هنا في مجموعات، ونؤكد هنا أنها ليست بديلا عن استشارة الطبيب، وأنه من غير الممكن تشخيص عدوى كورونا ذاتيا.

المجموعة الأولى.. الأعراض الأكثر شيوعا

‏1- الحمى

2- الإرهاق

3- السعال الجاف

الطفح الجلدي من أعراض كورونا pic.twitter.com/V2XOhGb3Yl — الجزيرة طب وصحة (@AljazeeraHealth) July 25, 2020

المجموعة الثانية.. الأعراض ‏الأقل شيوعا:

4- الآلام والأوجاع

5- احتقان الأنف

6- الصداع

7- التهاب الملتحمة

8- ألم الحلق

9- الإسهال

10- فقدان حاسة الذوق

11- فقدان حاسة الشم

12- بحة في الصوت

13- فقدان الشهية

14- آلام العضلات

15- إسهال

16- آلام شديدة في البطن

17- ارتباك

18- ظهور طفح جلدي

19- تغير لون أصابع اليدين أو القدمين

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه عادة ما يتعافى معظم الناس (نحو 80%) من المرض دون ‏الحاجة إلى علاج خاص. ولكن الأعراض تشتد ‏لدى شخص واحد تقريبا من بين كل 5 أشخاص ‏مصابين بمرض كوفيد-19.

الكلاب تكشف عن المصابين بفيروس #كورونا pic.twitter.com/g5EERHki8a — الجزيرة طب وصحة (@AljazeeraHealth) July 26, 2020

المجموعة الثالثة.. الأعراض الشديدة

20- صعوبة في ‏التنفس.

21- الحمى أو السعال المصحوبان بصعوبة في ‏التنفس.

22- الحمى أو السعال المصحوبان بألم أو ضغط في الصدر.

وتزداد مخاطر الإصابة بمضاعفات وخيمة ‏بين المسنين والأشخاص المصابين بمشاكل صحية ‏أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئة ‏أو السكري أو السرطان.

بالمقابل قد يصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إلا ‏بأعراض خفيفة جدا، أو حتى دون ظهور أعراض.

6 أنواع

ما ذكرناه سالفا هو الأعراض كاملة، ولكن دراسة حديثة وجدت أن هذه الأعراض تأتي في مجموعات، وبناء على ذلك هناك 6 أنواع من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقاد الدراسة باحثون من كينغز كوليدج لندن، ونشرت على موقع كينغز كوليدج لندن الإلكتروني.

ووجد الباحثون أن كل نوع من الإصابة بكوفيد-19 يتميز بمجموعة معينة من الأعراض، وأن كل نوع اختلف في شدة المرض والحاجة إلى توفير دعم للجهاز التنفسي للمريض أثناء مرحلة الشفاء.

والأنواع الستة لمرض كوفيد-19 هي:

النوع الأول: يشبه الإنفلونزا، لكن دون الإصابة بحمى (flu-like with no fever)، ومع أعراض الصداع وفقدان حاسة الشم وآلام العضلات والسعال والتهاب الحلق وألم في الصدر.

النوع الثاني: يشبه الإنفلونزا، لكن مع حمى وفقدان الشهية (flu-like with fever) ومع أعراض الصداع وفقدان حاسة الشم والسعال والتهاب الحلق وبحة في الصوت.

النوع الثالث: هضمي (gastrointestinal) حيث يعاني المريض من الإسهال، مع أعراض الصداع وفقدان حاسة الشم وفقدان الشهية والتهاب الحلق وآلام الصدر ودون سعال.

النوع الرابع: حاد من المستوى الأول (severe level one) مع التعب وأعراض الصداع وفقدان حاسة الشم والسعال والحمى وبحة في الصوت وألم في الصدر.

النوع الخامس: حاد من المستوى الثاني (severe level two)، مع ارتباك (confusion) وتعب وصداع وفقدان حاسة الشم وفقدان الشهية والسعال والحمى وبحة الصوت والتهاب الحلق وآلام الصدر وألم العضلات.

النوع السادس: حاد من المستوى الثالث، بطني وتنفسي (severe level three abdominal and respiratory)، حيث يصاب الشخص بضيق في التنفس وإسهال وآلام شديدة في البطن مع صداع، وفقدان حاسة الشم وفقدان الشهية والسعال والحمى وبحة في الصوت وألم في الحلق وألم في الصدر وتعب وارتباك وآلام في العضلات.

كما وجد الباحثون أن احتمال حاجة المريض في كل من المجموعات الست إلى دعم الجهاز التنفسي، مثل الأكسجين أو الوضع على جهاز التنفس الصناعي، هو التالي:

النوع الأول: 1.5%.

النوع الثاني: 4.4%.

النوع الثالث: 3.3%.

النوع الرابع: 8.6%.

النوع الخامس: 9.9%.

النوع السادس: 19.8%.

وبشكل عام تصيب الأنواع الرابع والخامس والسادس الأشخاص الأكبر سنا والأكثر ضعفا، وكان هؤلاء أكثر عرضة لزيادة الوزن ولديهم حالات مرضية موجودة مسبقا مثل مرض السكري أو أمراض الرئة مقارنة بالأشخاص من الأنواع الأول والثاني والثالث.