البث الحي
كوفيد-19|صحة

التهاب الحلق وكورونا.. ما العلاقة؟

د. أسامة أبو الرُّب - الجزيرة نت
15/10/2020
|
آخر تحديث
16/10/2020
(مكة المكرمة) 01:21 PM

هل التهاب الحلق أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19؟ وما العلامات التحذيرية الإضافية التي تشير إلى المرض؟ الجواب هنا.

يعد التهاب الحلق من أعراض الإصابة بكورونا، ويعرف أيضا باسم "ألم الحلق" (sore throat).

وفي أمراض الجهاز التنفسي الأخرى -مثل نزلات البرد- يكون غالبا التهاب الحلق من الأعراض المبكرة، ونظرا لاستنشاق فيروسات الجهاز التنفسي، فإنها تدخل الأنف والحلق أولا، وقد تتكاثر هناك في وقت مبكر، مما يؤدي إلى ألم الحلق وتهيجه.

وبلغ معدل الإصابة (prevalence) بعرض التهاب الحلق ما نسبته 12% من الحالات، وذلك وفقا لدراسة نشرت في مجلة "بلوس وان" (PLOS ONE) العلمية.

متى يدل التهاب الحلق على كورونا؟

وفقا للخبراء، قد يكون التهاب الحلق علامة تحذير على الإصابة بفيروس كورونا، خاصة إذا رافقته أعراض أخرى مثل:

1- الحمى.

2- السعال.

3- فقدان حاستي الشم والتذوق.

4- التعب

ووفقا للدكتور مايكل ليرنر، وهو طبيب حنجرة في جامعة ييل مديسين، في تصريح لموقع "هيلث" (health)؛ "حاليا، نقدر أن التهاب الحلق يحدث في نحو 10% من حالات الإصابة بفيروس كورونا" .

ويشير الدكتور ليرنر إلى أن "التهاب الحلق يمكن أن يكون ناتجا عن عدوى فيروسية أو بكتيرية، ويمكن أن يكون بسبب حالات التهابية أخرى مثل الحساسية، والحموضة، أو الجفاف".

ومع ذلك، وحتى إذا كان التهاب الحلق مصحوبا بأعراض أخرى مثل الحمى والصداع والسعال الجاف؛ فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة إذا كان التهاب الحلق بسبب عدوى فيروس كورونا هي اختبار الفيروس.

لمعرفة أعراض كورونا التفصيلية اضغط على هذا الرابط.

ماذا يجب أن تفعل؟

إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق أو أعراض أخرى وتعتقد أنك قد تكون مصابا بكورونا فاتبع الخطوات التالية:

1- ابق في المنزل، خطط للخروج فقط لطلب الرعاية الطبية.

2- إذا كنت تعيش مع أشخاص آخرين، فحاول أن تنأى بنفسك عنهم قدر الإمكان.

3- اتصل بطبيبك، وأخبره، وسيعطيك معلومات حول كيفية الاعتناء بنفسك أثناء مرضك، وقد يرتب لك أيضًا اختباركوفيد-19.

4- إذا كنت تعاني من ضيق أو صعوبة في التنفس فعليك الاتصال بالطبيب أو الطوارئ فورا.

ما الذي يخفف الالتهاب؟

إذا كنت تعاني من أعراض كورونا الخفيفة مع التهاب الحلق، فيمكنك اتخاذ بعض الخطوات للمساعدة في تخفيف الأعراض في المنزل. وتشمل:

1- اشرب الكثير من السوائل للبقاء رطبًا أثناء التعافي. قد تساعد السوائل الدافئة مثل المرق أو الشاي بالعسل على تهدئة تهيج الحلق وألمه.

2- جرب الغرغرة بمحلول الماء والملح للمساعدة في تخفيف ألم الحلق.

3- استعمل أقراص مص للحلق (throat lozenges) أو الحلوى الصلبة، التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة الحلق عن طريق تحفيز إنتاج اللعاب.

4- استرح لمساعدة جهاز المناعة في جسمك على محاربة العدوى.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

مريضة تمشي على الجمر.. أعراض غريبة لفيروس كورونا

أعراض غريبة جديدة لفيروس كورونا، مثل الشعور بالمشي على الجمر وتساقط الشعر، وطفرة محتملة في الفيروس؛ هذه بعض المعطيات الجديدة التي ظهرت وسنستعرضها، بالإضافة إلى نصائح من بروفيسور فرنسي لتقوية المناعة.

المزيد من كوفيد-19

فحص عينات من التشريح تكشف خبرا سيئا: كورونا يستطيع البقاء حيا 9 ساعات على الجلد

بقاء فيروس سارس كوف-2 على الجلد لفترة أطول يزيد من مخاطر انتقال العدوى (غيتي)

أفيجان.. تعرف على الدواء الياباني لعلاج كورونا ومخاطره المحتملة

أفيجان هو دواء مضاد للإنفلونزا طوّرته &#34;فوجي فيلم تويوما كيميكال&#34; (رويترز)

كورونا قادر على ضرب الشخص نفسه مرتين.. والإصابة الثانية أقوى

تكرار الإصابة بفيروس كورونا وارد (شترستوك)

كورونا.. رقم قياسي في فرنسا ورفع درجة التأهب ببريطانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية تعزل نفسها

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس (وسط) مع مسؤولين آخرين يشرفون على الإجراءات الجديدة لمواجهة الوباء (الأوروبية)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

في الذكرى 50 لرئاسته.. الوجه الغائب للسادات بين عبد الناصر والإخوان وأرانب السجن

الرئيس المصري الراحل أنور السادات تولى السلطة بين 1971 و1981 (الجزيرة)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)