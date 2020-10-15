التهاب الحلق وكورونا.. ما العلاقة؟

هل التهاب الحلق أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19؟ وما العلامات التحذيرية الإضافية التي تشير إلى المرض؟ الجواب هنا.

يعد التهاب الحلق من أعراض الإصابة بكورونا، ويعرف أيضا باسم "ألم الحلق" (sore throat).

وفي أمراض الجهاز التنفسي الأخرى -مثل نزلات البرد- يكون غالبا التهاب الحلق من الأعراض المبكرة، ونظرا لاستنشاق فيروسات الجهاز التنفسي، فإنها تدخل الأنف والحلق أولا، وقد تتكاثر هناك في وقت مبكر، مما يؤدي إلى ألم الحلق وتهيجه.

وبلغ معدل الإصابة (prevalence) بعرض التهاب الحلق ما نسبته 12% من الحالات، وذلك وفقا لدراسة نشرت في مجلة "بلوس وان" (PLOS ONE) العلمية.

متى يدل التهاب الحلق على كورونا؟

وفقا للخبراء، قد يكون التهاب الحلق علامة تحذير على الإصابة بفيروس كورونا، خاصة إذا رافقته أعراض أخرى مثل:

1- الحمى.

2- السعال.

3- فقدان حاستي الشم والتذوق.

4- التعب

ووفقا للدكتور مايكل ليرنر، وهو طبيب حنجرة في جامعة ييل مديسين، في تصريح لموقع "هيلث" (health)؛ "حاليا، نقدر أن التهاب الحلق يحدث في نحو 10% من حالات الإصابة بفيروس كورونا" .

ويشير الدكتور ليرنر إلى أن "التهاب الحلق يمكن أن يكون ناتجا عن عدوى فيروسية أو بكتيرية، ويمكن أن يكون بسبب حالات التهابية أخرى مثل الحساسية، والحموضة، أو الجفاف".

ومع ذلك، وحتى إذا كان التهاب الحلق مصحوبا بأعراض أخرى مثل الحمى والصداع والسعال الجاف؛ فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة إذا كان التهاب الحلق بسبب عدوى فيروس كورونا هي اختبار الفيروس.

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ماذا يجب أن تفعل؟

إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق أو أعراض أخرى وتعتقد أنك قد تكون مصابا بكورونا فاتبع الخطوات التالية:

1- ابق في المنزل، خطط للخروج فقط لطلب الرعاية الطبية.

2- إذا كنت تعيش مع أشخاص آخرين، فحاول أن تنأى بنفسك عنهم قدر الإمكان.

3- اتصل بطبيبك، وأخبره، وسيعطيك معلومات حول كيفية الاعتناء بنفسك أثناء مرضك، وقد يرتب لك أيضًا اختباركوفيد-19.

4- إذا كنت تعاني من ضيق أو صعوبة في التنفس فعليك الاتصال بالطبيب أو الطوارئ فورا.

ما الذي يخفف الالتهاب؟

إذا كنت تعاني من أعراض كورونا الخفيفة مع التهاب الحلق، فيمكنك اتخاذ بعض الخطوات للمساعدة في تخفيف الأعراض في المنزل. وتشمل:

1- اشرب الكثير من السوائل للبقاء رطبًا أثناء التعافي. قد تساعد السوائل الدافئة مثل المرق أو الشاي بالعسل على تهدئة تهيج الحلق وألمه.

2- جرب الغرغرة بمحلول الماء والملح للمساعدة في تخفيف ألم الحلق.

3- استعمل أقراص مص للحلق (throat lozenges) أو الحلوى الصلبة، التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة الحلق عن طريق تحفيز إنتاج اللعاب.

4- استرح لمساعدة جهاز المناعة في جسمك على محاربة العدوى.