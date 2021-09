ما أعراض سلالات دلتا (Delta Variant) و"دلتا بلس" (Delta Plus Variant) و"مو" (Mu Variant) من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″؟ وما طفراتها؟ وما أفضل وسيلة للوقاية منها؟ الإجابات في هذا التقرير الشامل.

نبدأ مع أعراض السلالات التي يطلق عليها أيضا اسم متغيرات (Variants)، ثم ننتقل إلى التفاصيل الأخرى.

بداية، إن أعراض سلالات كورونا الجديدة تدخل ضمن الأعراض المعروفة السابقة لفيروس كورونا، التي يمكنك الاطلاع عليها عبر الضغط على هذا الرابط.

بالمقابل، هناك بعض الأعراض التي تميز سلالة معينة عن غيرها، وسنعرضها بعد الرجوع لعدة مصادر علمية وإخبارية مثل "ييل ميديسين" (Yale Medicine) و"يو سي ديفيس ميديكال سنتر" (UC DAVIS MEDICAL CENTER) و"إيت ذيس نوت ذات" (Eat this not that) و"باريد" (Parade). ونشير إلى أن هذه الأعراض استرشادية، وللتأكد من إصابتك، استشر الطبيب دائما.

وفيما يلي هذه الأعراض:

أعراض سلالة دلتا

سيلان الأنف العطس الصداع التهاب الحلق السعال الحمى فقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق الإسهال آلام البطن الغثيان

أعراض سلالة دلتا بلس

السعال الجاف التعب الحمى ضيق في التنفس ألم في البطن

أعراض سلالة مو

أعراض "مو" مشابهة لأعراض الفيروس الأصلي، وهي:

آلام في العضلات والجسم فقدان حاسة الشم والتذوق السعال ضيق في التنفس التهاب الحلق التعب الحمى أو القشعريرة الصداع احتقان أو سيلان الأنف الغثيان أو القيء الإسهال

وسلالة دلتا يطلق عليها اسم "بي 1.617.2" (B.1.617.2)، وتقول الدكتورة لورينا جارسيا، أستاذة مساعدة في علم الأوبئة في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في ديفيس ورئيسة مجموعة الدراسات العليا في علم الأوبئة، إن متغير دلتا يختلف عن كوفيد-19 الأصلي في أنه أكثر قابلية للانتقال.

هذه السلالة شديدة العدوى، وتم تحديدها لأول مرة في الهند في ديسمبر/كانون الأول 2020. وتؤثر سلالة دلتا بشكل أكبر على الأشخاص غير المحصنين.

ويمكن أن تكون سلالة دلتا كارثية في بعض المجتمعات، إذ في المجتمعات ذات معدلات التطعيم المنخفضة، ولا سيما المناطق الريفية ذات الوصول المحدود إلى الرعاية، يمكن أن يكون متغير دلتا أكثر ضررا.





طفرة تؤثر على السنبلة

سلالة دلتا بلس يطلق عليها أيضا اسم "دلتا إيه واي 1″ (Delta AY.1)، و"بي.1.2.617.1" (B.1.617.2.1)، وهذه السلالة تتضمن طفرة "كيه 417 إن" (K417N)، وهي طفرة وجدت لأول مرة في "متغير بيتا" الذي ظهر في جنوب أفريقيا.

وتقول الدكتورة إنسي يلدريم، اختصاصية أمراض الأطفال المعدية للأطفال في جامعة "ييل ميديسين" وأخصائية لقاحات يلدريم، "لدى دلتا بلس طفرة إضافية واحدة لما يحتويه متغير دلتا".

وأضافت أن هذه الطفرة، التي تسمى "كي 417 إن"، تؤثر على بروتين "السنبلة" (Spike) الذي يحتاجه الفيروس لإصابة الخلايا، وهذا هو الهدف الرئيسي للقاحات "الحمض الريبوزي المرسال" (mRNA) واللقاحات الأخرى.

أما سلالة "مو" فاسمها العلمي هو "بي.621.1" (B.1.621). وهي إحدى هذه المتغيرات التي يراقبها خبراء الصحة لأنها ظهرت في أجزاء معينة من العالم.

وتقول الدكتورة جيسيكا شيبرد -في تصريح لموقع باريد- عن المتغير مو أن العلماء يراقبونه لمعرفة إذا ما كان هذا النوع المعين لديه القدرة على غزو المناعة.

وتضيف أن العلماء يراقبونه للتأكد من أنه لن ينتشر في جميع أنحاء العالم، إذ إن هذا ما حدث مع متغير دلتا؛ حيث بدأ في الهند، ومع مرور الوقت رأيناه ينتقل عبر البلاد إلى بلدان أخرى.





كيف الوقاية؟