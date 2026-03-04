إيران توسع ضرباتها بالخليج.. ألف هجوم على الإمارات واعتراضات بقطر والسعودية

تواصل إيران توسيع نطاق ردّها العسكري عبر إطلاق موجات متتالية من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه أهداف في عدد من دول المنطقة، مع دخول الحرب يومها الخامس، وذلك عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي -السبت الماضي- الذي أسفر عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعشرات القادة العسكريين.

واستهدفت إيران -مساء الثلاثاء- قاعدة الحرير الأميركية في أربيل بطائرة مسيّرة، في إطار ردها العسكري باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة. وكانت واشنطن أمرت -في وقت سابق- بإجلاء موظفين غير أساسيين في عدد من دول المنطقة، منها العراق والبحرين والأردن.

وفي الأردن، دوت -مساء الثلاثاء- صفارات الإنذار في مناطق عدة تحسبا لسقوط صواريخ أو مسيّرات دون تسجيل خسائر بشرية، فيما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أوامر بإجلاء موظفين غير أساسيين من البلاد.

اعتراض مسيّرات

في السعودية، أعلنت وزارة الدفاع -مساء الثلاثاء- أنها اعترضت ودمّرت ثماني طائرات مسيّرة بالقرب من الرياض ومدينة الخرج.

وقال المتحدث العسكري السعودي اللواء تركي المالكي إن السفارة الأمريكية في الرياض تعرّضت لهجوم بمسيّرتين، مما أسفر عن حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى.

وأصدر مجلس الوزراء السعودي -مساء الثلاثاء- بيانا قال فيه إن المملكة ستتخذ كل التدابير للدفاع عن أمنها.

وبدورها، تعرضت قطر الثلاثاء لهجوم بصاروخين تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من التصدي لأحدهما، فيما استهدف الثاني قاعدة العديد دون وقوع خسائر بشرية.

وقالت وزارة الدفاع القطرية -في بيان لها- إن قواتها المسلحة تمتلك كامل القدرات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد.

كما وجّهت الثلاثاء رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز باعتباره الرئيس الحالي لمجلس الأمن، للتنديد بالهجمات الإيرانية على أراضيها، معتبرة أنه يمثل انتهاكا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها واستقرار المنطقة.

إعلان

ألف هجوم

من جهتها، قالت الإمارات إنها تعرضت لأكثر من 1000 هجوم، معلنة -مساء الثلاثاء- إخماد حريق اندلع في محيط القنصلية الأميركية إثر هجوم بطائرة مسيّرة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء وقوع ضربة بطائرة مسيّرة على مقربة من قنصلية بلاده في دبي، مشيرا إلى أن جميع العاملين فيها بخير.

وقال روبيو للصحفيين في واشنطن "للأسف، أصابت طائرة مسيّرة مرأبا ملاصقا للمبنى… وتسببت في اندلاع حريق في المكان. تمّ إحصاء جميع أفراد الطاقم".

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت 11 صاروخا باليستياً و123 طائرة مسيّرة، فيما سقط صاروخ واحد داخل البلاد دون تسجيل إصابات بشرية.

كما أكدت الإمارات احتفاظها بحقها في الدفاع عن النفس بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها لم تشارك في الحرب، ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي في أي هجوم على إيران.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير 74 صاروخا و92 طائرة مسيّرة إيرانية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء أن قواته البحرية "نفّذت هجوما واسع النطاق بطائرات مسيّرة وصواريخ فجرا على القاعدة الجوية الأميركية في منطقة الشيخ عيسى بالبحرين".

وفي الكويت، ذكر مركز التواصل الحكومي أن اثنين من أفراد الجيش قُتلا أمس الأول الاثنين نتيجة هجمات إيرانية على البلاد، مشيرا إلى أنه تم نقل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن هذه الهجمات.

وتتعرض ثماني دول عربية -هي الإمارات والكويت والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن والعراق- لهجمات إيرانية منذ فجر السبت الماضي، عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة حربا لا تزال متواصلة على إيران.