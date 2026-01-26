الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة آخر أسير في غزة

عثر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين على جثة آخر أسير في قطاع غزة وهو الشرطي ران غويلي، بعدما أعلن أمس الأحد البحث عن رفاته في مقبرة شمال قطاع غزة، فيما شددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أن ذلك يدل على التزامها بالاتفاق.

وقال الجيش في بيان إنه بعد استكمال إجراءات التعرف على الهوية من قبل المركز الوطني للطب الشرعي، وبالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش عائلة الأسير الراحل ران غويلي بأن فقيدهم أُعيد ليدفن.

وأضاف أنه بحسب المعلومات والمعطيات الاستخبارية المتوفرة لديه، فإن ران غويلي، شرطي في وحدة الدوريات الخاصة للشرطة (ياسام)، البالغ من العمر 24 عاما عند وفاته، قتل في معركة صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بذلك تم إعادة كافة الأسرى الإسرائيليين من داخل قطاع غزة.