أخبار

8 معلومات أساسية حول القمة المرتقبة اليوم بين ترامب وبوتين

Journalists work near an entrance to Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 14, 2025, ahead of the August 15 scheduled meeting between US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin.
صحفيون بالقرب من مدخل قاعدة إلمندورف ريتشاردسون حيث يلتقي الرئيس الأميركي نظيره الروسي (الفرنسية)
15/8/2025-|آخر تحديث: 18:13 (توقيت مكة)

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين -في وقت لاحق اليوم الجمعة- داخل قاعدة عسكرية في ألاسكا.

ويأتي هذا اللقاء المرتقب وسط ضغوط متزايدة على روسيا لإنهاء هجومها العسكري في أوكرانيا.

وقال ترامب -في وقت سابق- إنه ليس من مسؤوليته توقيع اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أنه يريد فقط معرفة مدى استعداد بوتين للتوصل لوقف إطلاق النار.

وحتى الآن اتضح ما يلي:

  • القمة الثنائية ستبدأ الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش).
  • قالت روسيا إن القمة ستبدأ باجتماع فردي بين ترامب وبوتين، يليه محادثات بين الوفود ومؤتمر صحفي.
  • أوضح البيت الأبيض أن وفد ترامب يضم وزير خارجيته مارك روبيو ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب آخرين.
  • يضم الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ورئيس صندوق الثروة السيادية كيريل ديمترييف.
  • لن تُمثّل أوكرانيا في القمة، على الرغم من أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في وقت سابق من هذا الأسبوع.
  • ترامب حذر مؤخرا من "عواقب وخيمة" إذا رفض بوتين وقف الصراع، ملوحا بتشديد العقوبات التي فرضتها دول الغرب على روسيا منذ هجومها بأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.
  • قد يسعى بوتين للحصول على تنازلات إقليمية وفرض قيود على طموحات أوكرانيا للانضمام لحلف الناتو، مُكرراً بذلك مطالب سابقة طُرحت خلال محادثات سلام فاشلة.
  • وحسب مجلة نيوزويك تُعتبر القمة انتصاراً دبلوماسياً لموسكو التي سعت منذ فترة طويلة إلى محادثات مباشرة مع واشنطن لإضفاء الشرعية على موقفها في هذه الحرب.
المصدر: الصحافة الأميركية

إعلان