زيلينسكي.. رئيس أوكرانيا الذي جسد شخصية "خادم الشعب" مرتين

عقب ساعات من بدء العملية العسكرية الروسية ضد كييف، أخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي خلال مكالمة عبر الهاتف أن هذه قد تكون آخر مرة يرونه فيها على قيد الحياة.

فما قصة زيلينسكي الذي فاجأ الجميع بشجاعته معلنا خلع لباسه المدني ليرتدي البزة العسكرية حاملا سلاحه ليشارك جنوده في الدفاع عن بلادهم؟

النشأة والعائلة

ـ 25 يناير/كانون الثاني 1978: ولد فولوديمير أولكساندروفيتش زيلينسكي لعائلة يهودية في مدينة كريفي ريه وهي منطقة ناطقة بالروسية في جنوب شرق أوكرانيا.

ـ والده أولكسندر زيلينسكي، أستاذ ورئيس قسم علم التحكم الآلي وأجهزة الحاسوب في معهد كريفي ريه للاقتصاد.

ـ كانت والدته ريما زيلينسكا تعمل مهندسة.

ـ خدم جده سيميون إيفانوفيتش زيلينسكي، في الجيش الأحمر بالفرقة 57 للحرس الآلي خلال الحرب العالمية الثانية.

ـ قُتل والد سيميون وإخوته الثلاثة في الهولوكوست.

ـ قبل التحاقه بالمدرسة الابتدائية، عاش زيلينسكي لمدة 4 سنوات في مدينة إردينت المنغولية، حيث عمل والده.

ـ في سن الـ16 اجتاز زيلينسكي اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية وحصل على منحة تعليم للدراسة في إسرائيل، لكن والده لم يسمح له بالذهاب.

ـ حصل زيلينسكي لاحقًا على شهادة جامعية في القانون من معهد كريفي ريه للاقتصاد، لكنه لم يواصل العمل في المجال القانوني.

ـ يتحدث زيلينسكي الروسية والإنجليزية.

المسار الفني

ـ فضل زيلينسكي مساره الفني بعد فوزه في إحدى المسابقات الفنية التلفزيونية.

ـ بدأ زيلينسكي ممارسته للفن المسرحي داخل الجامعة، ليبرز منتصف التسعينيات كقائد لفرقة مسرحية ترفيهية راقصة باتت عروضها تُنقل عبر أحد أكثر البرامج التلفزيونية شعبية في أوكرانيا.

ـ عام 2003: شارك في تأسيس فريق إنتاج تلفزيوني ناجح أطلق عليه اسم "كفارتال 95".

ـ في بداية الألفية تولى زيلينسكي إدارة شركة مختصة في إنتاج المضامين الترفيهية لحساب القنوات التلفزيونية وشرع في إنتاج وتقديم مسلسلات تلفزيونية اجتماعية مسلية تتناول المواضيع السياسية بشكل كوميدي.

ـ عام 2009: شارك في فيلم "الحب في المدينة الكبيرة" (Love in the Big City) من 3 أجزاء ثم واصل مسيرته السينمائية مع فيلم (Office Romance).

ـ عام 2012: شارك في فيلم "ريفسكي مقابل نابليون" (Rzhevsky Versus Napoleon).

ـ عام 2012: لعب دورًا رائدًا في فيلم (8 First Dates) وفي التكملة التي تم إنتاجها عامي 2015 و2016.

ـ عمل زيلينسكي في الغالب في الإنتاج باللغة الروسية وكان أول دور له في اللغة الأوكرانية هو الكوميديا ​​الرومانسية (I, You, He, She) الذي ظهر على شاشات أوكرانيا في ديسمبر/كانون الأول 2018.

ـ تمت كتابة النسخة الأولى من السيناريو باللغة الأوكرانية، لكن ترجمت إلى الروسية للممثلة الليتوانية أجني جروديتو، ثم تمت دبلجة الفيلم إلى الأوكرانية.

"خادم الشعب"

ـ نوفمبر/تشرين الثاني 2015: بدأ الموسم الأول لمسلسل "خادم الشعب" (Servant of the People)، والموسم الثاني في أكتوبر/تشرين الأول 2017، والموسم الثالث في مارس/آذار 2019.

ـ في المسلسل جسّد زيلينسكي دور مدرس تاريخ بسيط، حيث تسلّق السلم الاجتماعي تدريجيا حتى أصبح رئيسا للجمهورية بمحض الصدفة، وذلك عقب انتشار شريط مصور يظهره وهو يستخدم ألفاظا نابية ضد الفساد.

ـ 31 مارس/آذار 2018: بعد نجاح المسلسل، اتجه زيلينسكي للسياسة وسجل حزبا سياسيا باسم المسلسل التلفزيوني لدى وزارة العدل وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية.

ـ علّق الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو على حملة زيلينسكي قبل انطلاق الحملة الانتخابية للدور الثاني من رئاسيات أوكرانيا بقوله: "الولاية الرئاسية من 5 سنوات ليست مسرحية هزلية يمكننا تجاوزها إذا لم تكن مضحكة، وليست أيضا فيلم رعب يسهل إيقافه".

ـ وأضاف "أريد أن أذكّر الجميع أن الأمر لا يتعلّق بمزحة، إنها انتخابات تتعلق بمنصب القائد الأعلى".

ـ خلال حملته الانتخابية قال زيلينسكي لمجموعة من الصحفيين: "نعم أشعر أن هناك بعض التشابه بيني وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.. ليس من حيث المظهر فقط، بل في طريقة تصورنا للعالم".

ـ خاض فولوديمير زيلينسكي حملته الانتخابية دون دعاية أو تجمعات. وحده سِحْر المسلسل التلفزيوني الفكاهي ومفعول الشبكات الاجتماعية القادرة على الوصول إلى ملايين الهواتف المحمولة، مكّن هذا الممثل من إزاحة رئيس جاءت به ثورة شعبية إلى الحكم (بيترو بوروشينكو).

ـ روت زوجة زيلينسكي ما وقع ليلة رأس العام للنسخة الأوكرانية من موقع شبكة "بي بي سي" (BBC) قائلة: "كنتُ أعلم أنه ينوي الترشح، لكنني لم أعرف أنه سيُقْدم على إعلان ترشحه ليلة رأس السنة. كنا نتزلج في فرنسا، استقبلنا السنة الجديدة بهدوء، شربنا الشمبانيا وأوينا إلى الفراش. في الصباح استيقظت على وقع صخب الشبكات الاجتماعية تفاعلا مع ترشحه.. فوجئت للغاية، وحين سألته قال لي: لقد نسيت أن أخبركِ".

وعود الرئيس

ـ على عكس سلفه، تجنّب زيلينسكي تقديم أي وعود سياسية أو مواقف مع الشرق أو الغرب.

ـ كان أحد وعود حملة زيلينسكي الرئاسية أنه سيخدم فترة واحدة فقط (أي 5 سنوات).

ـ المرة الوحيدة التي تطرق فيها إلى ملفات السياسة الحارقة، قال زيلينسكي إنه سيحتفظ بالتوجه الغربي لبلاده، لكنه لن يقدم على خطوة مثل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلا بعد إجرائه استفتاء.

ـ وضع على رأس أولوياته استعادة نحو 170 من أفراد الجيش الأوكراني الذين أسرتهم روسيا أو الموالون لها في الشرق الأوكراني.

ـ وعد زيلينسكي بفتح مفاوضات مباشرة مع روسيا لإيقاف الحرب الطاحنة التي دخلتها بلاده مع الانفصاليين المدعومين من موسكو في شرق البلاد إثر الثورة البرتقالية التي أطاحت بالحكومة الموالية للشرق.

ـ 21 أبريل/نيسان 2019: رغم بساطته وتواضع انحداره الاجتماعي، تمكن زيلينسكي من الوصول إلى منصب رئيس البلاد بعد أن حقّق في الدور الثاني من الانتخابات اكتساحا غير مسبوق بحصوله على أكثر من 73% من الأصوات، بينما اكتفى الرئيس المنتهية ولايته بنسبة لا تتجاوز 25%.

ـ يوليو/تموز 2019: طلب الرئيس الأميركي الجمهوري آنذاك دونالد ترامب من زيلينسكي "خدمة" في مكالمة هاتفية بين الرئيسين.

ـ طلب ترامب من زيلينسكي التحقيق في اتهامات بالفساد موجهة إلى بايدن الذي كان آنذاك المرشح الديمقراطي المفضل للفوز بالرئاسة الأميركية.

ـ وعد ترامب زيلينسكي مقابل ذلك باستضافته في واشنطن وتوفير دعم عسكري لأوكرانيا.

ـ أكتوبر/تشرين الأول 2021: ورد اسم زيلينسكي في وثائق باندورا – التسريب الكبير لوثائق فضحت الثروات المخفية العائدة لكثير من أغنياء العالم وقادته.

ـ كشفت الوثائق أن زيلينسكي والمقربين منه يهيمنون على شبكة من الشركات المؤسسة في ملاذات ضريبية، لكن زيلينسكي قال إن الوثائق لم تأت بجديد، ونفى أن يكون هو أو أي من أفراد شركته -شركة كفارتال 95- من الضالعين في عمليات غسيل أموال.

ـ 16 فبراير/شباط 2022: في ظل تصاعد الأزمة بين موسكو وكييف، حاول زيلينسكي لمّ شمل الأوكرانيين من خلال الاحتفال بيوم للوحدة الوطنية، كما قام بعدة زيارات للجنود المرابطين على الخطوط الأمامية.

زيلينسكي وريغان

ـ زيلينسكي هو ثاني أشهر حالة انتقال شخصية من عالم الفن والتمثيل إلى الحكم بعد الرئيس الأميركي رونالد ريغان (1981 ـ1989) قادما من تجربة فنية في أستوديوهات هوليود.

ـ هناك فارق كبير بين زيلينسكي وريغان فالأخير احتاج إلى قضاء 10 سنوات في السياسة -كحاكم لولاية كاليفورنيا- قبل أن يترشح لانتخابات الرئاسة باسم الحزب الجمهوري ويهزم المرشح الديمقراطي المخضرم جيمي كارتر.

ـ يعد زيلينسكي من دعاة الحكومة الإلكترونية والوحدة بين سكان البلاد الناطقين بالأوكرانية والروسية.

ـ يستخدم زيلينسكي في التواصل بشكل كبير وسائل التواصل الاجتماعي خاصة إنستغرام (Instagram).

ـ حقق حزبه فوزا ساحقا في انتخابات تشريعية مبكرة أجريت بعد فترة وجيزة من تنصيبه رئيسا.

ـ يعد زيلينسكي أول يهودي يتولى منصب رئيس في هذا البلد الأوروبي، كما يذهب البعض إلى اتهامه بلعب دور الواجهة في أجندة مسنودة من طرف اللوبي الصهيوني وإسرائيل.

ـ المساهم الأكبر في رأسمال القناة التلفزيونية التي بثت مسلسل "خادم الشعب" هو أيهور كولومويسكي المقيم في إسرائيل.

ـ كولومويسكي الذي توجهت نحوه الأنظار عقب ظهور النتيجة المفاجئة للانتخابات، لم يتردد في الإعلان عن استعداده للعودة إلى أوكرانيا للاستقرار فيها بعد الكشف عن النتائج النهائية للانتخابات، كما لم ينتظر ضمان وصول ممثل قناته المدلل.

ـ مثلما كان خلاف حاد بينه وبين الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو سبب مغادرته أوكرانيا واستقراره في إسرائيل، فإن كثيرين يعتبرون فوز زيلينسكي مجرد انتقام ماكر من جانب كولومويسكي، خاصة أنه وقبل يومين من الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، خرج في تصريحات للصحافة ليصف بوروشينكو بالدمية التي يسهل التلاعب بها.

ـ زيلينسكي وقبل شهر من موعد الدور الثاني للانتخابات، خرج في واحد من تصريحاته النادرة، لينفي عنه تهمة الارتباط بأجندة كولومويسكي، وقال في برنامج "حوار مع مرشح للرئاسة" على قناة "آي سي تي في" التلفزيونية الأوكرانية "ليست بيننا أي اتفاقات أو توقيعات أو مذكرات تفيد بأني أخدم مصالح سيدي كولومويسكي. إنه ليس بسيدي، وليس لي أي سيد أساسا".

تزوج من زميلته

ـ تزوج زيلينسكي من زميلته السابقة في الدراسة الثانوية إيلينا كياشكو حيث أنجبا ابنا وابنة.

ـ لم يدرس زيلينسكي مع إيلينا في الفصل الدراسي نفسه، بل جمعتهما المدرسة الثانوية نفسها فقط. وبما أنهما سكنا في المنطقة نفسها، فإن لقاءاتهما كانت متكررة لكنها عابرة. "إنه شخص صريح للغاية، إذا كانت لديه مشاعر معينة فإنها يظهرها بشكل شفاف، وبالنسبة لفتاة في سن الـ18، فإنه أمر رائع أن تشعر بكونها محبوبة، لم أكن مستعدة لأي علاقة، لكنه نجح في ذلك".

ـ عقب فوز زوجها بالدور الأول للانتخابات، وقبل أن تصبح السيدة الأولى في أوكرانيا، قالت لمبعوث شبكة التلفزيون البريطاني "بي بي سي" إنها تخاف من السياسة، وتتمنى لو تستطيع مواصلة حياتها بشكل طبيعي إذا فاز زيلينسكي بالرئاسة.

ـ رغم أنها مهندسة لكن إيلينا كياشكو فضلت التخلي عن مسارها المهني الخاص وقاسمت زوجها عمله الفني.

ـ يقضي زيلينسكي وكياشكو جل أوقاتهما معا، بما في ذلك ممارسة الرياضة، وخاصة ركوب الدراجة، كما يذهبان معا إلى صالة الرياضة.

ـ عندما سألت "بي بي سي" زوجة زيلينسكي عن الشخصية التي ترى أنها أقرب إليها، ميلانيا ترامب، أم ميشيل أوباما قالت إنها ميشيل. "فهي تبدو لي أكثر إنسانية، وهذا بالتحديد ما يحاول فولوديمير إدخاله في السياسة الأوكرانية".

ـ تستعين أسرة زيلينسكي بمساعدة العائلة، أو زوجته تحديدا، إلى جانب مربية لرعاية طفليهما. أما عن اختياراته الغذائية، فالرئيس الأوكراني يحب اللحوم والأسماك والسلَطة. "إنه ليس متقلبا.. يحب كل شيء وسهل الإرضاء".

ـ رفقة أسرته يتحدث زيلينسكي اللغة الروسية، بينما تُعتبر اللغة الأوكرانية غريبة عنهم.

ـ كياشكو قالت إن الرئيس الجديد يبذل جهودا كبيرة لتعلم لغة البلد الذي سيرأسه، وذلك لكون الروسية هي اللغة السائدة في المنطقة التي ينحدران منها.

ـ كياشكو أضافت: "أنا سمعت اللغة الأوكرانية لأول مرة في الصف الثاني وتعلمتها من المعلم.. فولوديمير يحاول تعميق معرفته باللغة الأوكرانية، ونحن نبحث عن أستاذ يساعده في ذلك، وأنا أعتقد أنه سيتغلب على مشكلة وتيرة الحديث عندما يستعمل الأوكرانية".