المسيحية.. النشأة والمدارس العقدية وخريطة الطوائف

المسيحية من الأديان السماوية الثلاثة. ترتبط بشخصية المسيح عيسى (يسوع) عليه السلام الذي وُلد في فلسطين قبل ما يزيد على ألفي عام، وكانت تعاليمه إصلاحية تهدف إلى إعادة الناس إلى الإيمان والأخلاق، وتدعو إلى المحبة والتسامح ومساعدة الفقراء وإصلاح نفس الفرد المؤمن.

عاش المسيح في فلسطين ضمن بيئة يهودية (بنو إسرائيل) خاضعة للحكم الروماني في القرن الأول الميلادي، وكان ينتقد ممارسات القيادات الدينية اليهودية في زمانه، مما أدى إلى اصطدامه بها، وانتهى الأمر باعتقاله والحكم عليه بالصلب الذي كان وسيلة إعدام شائعة في ذلك العصر.

تَعرِض المسيحية الصلب باعتباره حدثا فدائيا مقصودا للتكفير عن خطايا البشر، ويُنظر إليه باعتباره وسيلة لخلاص الإنسان من الخطيئة الأصلية، وهي بحسب اللاهوت المسيحي خطيئة موروثة منذ آدم، غير أن فكرة الخلاص لم تكن في بدايتها بالشكل الذي استقرت عليه لاحقا، بل تبلورت عبر إضافات وشروح تراكمت في فترات مختلفة.

شخصية المسيح والكتاب المقدس

يُعدّ المسيح شخصية محورية في المسيحية، غير أن صورته النهائية كما استقرت في الوعي المسيحي -بوصفه ابن الله والأقنوم الثاني من الثالوث (يُقصد بالثالوث: الآب والابن والروح القدس)- تشكلت عبر المجامع الكنسية التي استبعدت عبر فترات زمنية متفرقة كل تصور مخالف، خصوصا التصورات في المراحل المبكرة، ونتيجة لذلك اندثرت مجموعة من الآراء التي صُنّفت باعتبارها هرطقات، أي آراء دينية مخالفة للعقيدة الرسمية المعتمدة.

وتؤمن المسيحية بالكتاب المقدس الذي يضم العهد القديم الذي يشمل التوراة وكتابات أخرى، والعهد الجديد الذي يضم الأناجيل ورسائل أخرى. فالعهد القديم نص ديني معترف به، بينما يمثل العهد الجديد المرجع الأساس المباشر للعقيدة المسيحية وتعاليم المسيح.

الأناجيل الأربعة التي تُعرف بالقانونية، وهي: متّى، ومرقس، ولوقا، ويوحنّا، والمعترف بها رسميا؛ كان بجانبها في القرون الأولى نصوص دينية متداولة بين الجماعات المسيحية دون اتفاق نهائي عليها، حتى حسمت الكنيسة القانوني منها، فاستقر بذلك الشكل الرسمي للكتاب المقدس.

نشأة الكنيسة وبدايات التكوين الجماعي

مصطلح الكنيسة (Ekklesia) يعني "حلقة المواطنين" (وهو مصطلح يوناني كان يُستخدم للدلالة على الاجتماع العام)، وهو ما يدل على أنها في الأصل لم تكن مؤسسة دينية رسمية، وإنما تجمع بشري حول فكرة دينية، ولذلك ظهرت في بداياتها على شكل مجموعات صغيرة منتشرة لا يوجد لها مركز واحد جامع.

ظهرت أول كنيسة في التاريخ المسيحي، وهي "كنيسة أورشليم"، بعد ما عُرف بحادثة الصلب. وكان إطار هذه الكنيسة قريبا من البيئة اليهودية، حيث استمرت في بعض الممارسات المرتبطة بالشريعة اليهودية.

وأضافت الكنيسة عناصر جديدة مرتبطة بالمسيح وتعاليمه، مثل الاجتماع يوم الأحد، وفكرة العشاء الأخير الذي أصبح لاحقا رمزا دينيا أساسيا في الإيمان المسيحي.

انتشرت المسيحية الأولى عن طريق الحجاج الذين يقصدون أورشليم (مدينة القدس) ثم يعودون إلى مواطنهم، فانتشرت في يافا واللد وصور ودمشق، مما أدى إلى نشوء جماعات مسيحية غير مركزية. ومع الوقت برز سؤال حول هوية الدعوة المسيحية، هل هي موجهة لليهود فقط؟ أم لجميع البشر؟

نتج عن ذلك ظهور تيارين داخل المسيحية الناشئة، الأول مثّله بطرس الذي رأس كنيسة أورشليم، ويعقوب الذي خلفه في رئاسة الكنيسة، حافظ هذا التيار على ارتباط قوي بالشريعة اليهودية داخل الإطار اليهودي، أما التيار الآخر فهو تبشيري عالمي مثّله بولس، الذي سعى إلى نشر الإيمان بالمسيح بين غير اليهود دون إلزامهم بالشريعة.

وقد حُسم هذا الخلاف جزئيا في مجمع أورشليم (حوالي 50 للميلاد)، حيث لم يُفرض الالتزام الكامل بالشريعة على غير اليهود، ومع انتشار المسيحية خارج البيئة اليهودية، أصبح الطابع العالمي هو الغالب، فتراجعت الجماعات المسيحية ذات الطابع اليهودي تدريجيا.

التحول المؤسسي والاضطهاد الديني

بحسب الرواية المسيحية، فقد حدث التحول الحاسم سنة 70م مع نهاية كنيسة أورشليم والقطيعة مع اليهودية، فاختلط المسيحيون من أصول يهودية مع المعتنقين لها من خلفيات غير يهودية، وأصبح هذا الاختلاط هو القاعدة العامة.

وفي تلك المرحلة بدأت الكنيسة تتحول تدريجيا من حركة دعوية إلى مؤسسة منظمة، إذ كانت الجماعات الصغيرة تُدار من رئيس محلي، ومع توسعها ظهر منصب الأسقف الذي أصبح مسؤولا عن مناطق كنسية أكبر ويشرف على الجماعات المحلية.

وفي تلك الحقبة كان يُنظر إلى المسيحيين داخل الإمبراطورية الرومانية على أنهم يهود أجانب لهم حق العبادة دون عبادة الإمبراطور الروماني، غير أنهم تعرضوا لاحقا للاضطهاد، فظهر مفهوم الشهداء، وهم الذين ماتوا نتيجة للاضطهاد لأجل الإيمان، وقد كُرّموا لاحقا باعتبار أن موتهم دليل على صدق الإيمان، ومنحتهم الكنيسة دور الشفاعة، كما اعتُبر الاستشهاد قيمة دينية عليا ومصدرا للقداسة.

المدارس اللاهوتية والخلافات العقائدية

ارتبطت الخلافات المسيحية المبكرة بطبيعة المسيح، وظهرت مفاهيم اللاهوت الذي يشير إلى الطبيعة الإلهية، والناسوت الذي يشير إلى الطبيعة البشرية، مما أثار أسئلة حول طبيعة المسيح؛ هل هو إنسان فقط؟ أم إله فقط؟ أم إله وإنسان في آن واحد؟

كما بدأت الخلافات حول سلطة الكنائس، مع ادعاء أسقف روما (الذي يُعرف اليوم ببابا الفاتيكان) المرجعية العليا، في مقابل معارضة كنائس الإسكندرية وقرطاج وأنطاكية.

وتُعد "المدرسة الإسكندرية المسيحية" (Didascalée d’Alexandrie) من أقدم المدارس اللاهوتية المسيحية في الإسكندرية، وكان لها دور في صياغة مفهوم اللوغوس (أي الكلمة الإلهية المتجسدة)، وقد اضطلع بهذه المهمة كليمنص الإسكندري، الذي كان من أوائل من مهّدوا لمفهوم التثليث.

ثم ظهرت الأرثوذكسية بمعنى العقيدة الصحيحة، وترافق ذلك مع مفهوم الهرطقة الذي يشير إلى الآراء المخالفة للعقيدة الرسمية، مما أدى إلى إقصاء المخالفين وتكريس التمايز بين الجماعات المسيحية.

كما ظهر مفهوم الحرمان، أي إقصاء الشخص من الجماعة المسيحية واعتباره خارج العقيدة الصحيحة بهدف حماية العقيدة وضبط الاختلافات، إلا أن ذلك أدى عمليا إلى تثبيت الانقسامات بدل حلها، ويُعدّ حرمان مرقيون سنة 144م من أبرز الحالات المبكرة.

وفي القرنين الرابع والخامس ظهرت الأريوسية (Arianisme) التي قالت إن الابن ليس مساويا للآب، والنسطورية (Nestorianisme) التي رفضت وصف مريم بأنها أم الإله وما تزال موجودة في سوريا والعراق، وكذلك المونوفيزية (Monophysisme) التي قالت بالطبيعة الإلهية الواحدة للمسيح.

المجامع الكنسية وتعدد الكنائس

في التاريخ المسيحي؛ كلما ظهرت خلافات لاهوتية كبرى، استدعى ذلك عقد مجمع كنسي للفصل فيها. وقد لعبت هذه المجامع دورا محوريا في تحديد العقائد الكبرى، كما أسهمت في نشوء الانقسامات.

فقد أقرّ مجمع نيقية (325م) ألوهية المسيح، وأن الابن من نفس جوهر الآب، بينما ثبّت مجمع القسطنطينية (381م) عقيدة التثليث. ثم جاء مجمع أفسس (431م) ومجمع خلقيدونية (451م) لتحديد طبيعة المسيح. وغالبا ما كانت قرارات هذه المجامع تُتبع باضطهاد المخالفين لها.

أما أبرز الانقسامات التاريخية في المسيحية، والتي لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم، فترجع إلى ثلاثة تواريخ رئيسية:

انقسام 451 للميلاد:

جاء عقب انعقاد مجمع خلقيدونية، الذي عُقد لتحديد طبيعة المسيح، وأقرّ أنه ذو طبيعتين إلهية وبشرية. وقد رفضت مجموعة من الكنائس هذه الصياغة، فوقع الانقسام بين ما عُرف بالكنيسة الخلقيدونية والكنائس اللاخلقيدونية.

ومثّلت هذه الأخيرة الكنائس المشرقية القديمة، مثل: الكنيسة القبطية (كنيسة الإسكندرية)، والكنيسة السريانية (السورية الأرثوذكسية)، والكنيسة الأرمنية، والكنيسة الإثيوبية، والكنيسة السريانية الهندية.

انقسام 1054 للميلاد:

وقع هذا الانقسام داخل الكنيسة الخلقيدونية. كانت روما حتى عام 330م عاصمة الدولة، ثم أصبحت القسطنطينية (بيزنطة سابقا، إسطنبول حاليا) هي العاصمة. ومع ذلك احتفظت روما بثقل معنوي، خصوصا وأن نظامها الكنسي جعل أسقفها المرجعية العليا.

ومع انتقال العاصمة، بات للدولة مركزان كبيران، أحدهما في روما والآخر في القسطنطينية، وبدأت تظهر مركزية غربية وأخرى شرقية، وتداخل الخلاف السياسي مع اللاهوتي. وكان من أبرز نقاط الخلاف سلطة بابا روما وعصمته، ومسألة انبثاق الروح القدس: هل هو من الآب فقط أم من الآب والابن معا؟

ومع مرور الزمن تراكمت الخلافات، وبلغت ذروتها عام 1054م فيما عُرف بالانقسام الكبير. وكان لميخائيل كيرولاريوس، بطريرك القسطنطينية في القرن الحادي عشر، دور محوري، حيث تم تبادل الحرمان بين الكنيستين، فنتج عن ذلك انفصال الكاثوليك الغربيين عن الأرثوذكس الشرقيين.

ثم تعمّق هذا الانقسام لاحقا، ففي عام 1204م تحولت الحملة الصليبية الرابعة إلى القسطنطينية بدل القدس، فنهبت المدينة، وشارك الصليبيون الغربيون في الهجوم على مدينة مسيحية شرقية، مما أدى إلى قطيعة شبه نهائية بين الكنيستين.

انقسام 1517 للميلاد:

وقع هذا الانقسام داخل الكنيسة الكاثوليكية، التي كانت تمتلك سلطة دينية مركزية وثروة ونفوذا سياسيا واسعا. وقد أدى ذلك -بحسب منتقديها الذين أسسوا لاحقا البروتستانتية- إلى ظهور ممارسات مثل "صكوك الغفران"، وهو نظام يقوم على دفع المال مقابل تخفيف أو محو الخطايا، مما حوّل الغفران من قيمة روحية إلى معاملة مالية.

وبحلول نهاية القرن الـ15 ظهرت دعوات إصلاحية للعودة إلى نصوص الإنجيل، وبرزت شخصيات دعت إلى الإصلاح داخل الكنيسة دون الانفصال عنها. لكن التحول الحاسم جاء مع مارتن لوثر عام 1517م، الذي رفض صكوك الغفران وانتقد ممارسات الكنيسة وأعاد تفسير بعض المسائل الإيمانية.

وفي عام 1521م صدر قرار بحرمانه، فانقطعت علاقته بالكاثوليكية، وبدأت البروتستانتية باعتبارها حركة مستقلة، تطورت لاحقا إلى طوائف مثل اللوثرية والكالفينية، ثم ظهرت في القرن الـ19 الحركة الخمسينية، مع استمرار التفرعات داخل البروتستانتية.

تعدد أسماء الكنائس

تُعرف بعض الكنائس المسيحية بأكثر من مسمّى، وقد تتداخل هذه الأسماء بطريقة تُربك غير المختص. وفيما يلي أبرز هذه التسميات:

أولا: الكنائس اللاخلقيدونية (المشرقية):

تُعرف هذه الكنائس بعدة أسماء، منها: كنائس الطبيعة الواحدة، الكنائس المشرقية، الأرثوذكسية المشرقية، الكنائس الميافيزية.

وهي مجموعة الكنائس التي انفصلت بعد مجمع خلقيدونية، وتضمّ: الأقباط، والسريان، والأرمن. وقد أُطلق عليهم قديما في كتابات خصومهم اسم "اليعاقبة" نسبة إلى يعقوب البرادعي.

ثانيا: الكنائس الخلقيدونية:

وهي الكنائس التي تقرّ بوجود طبيعتين للمسيح (إلهية وإنسانية). وقد أُطلق عليها قديما من الكنائس اللاخلقيدونية اسم "الملكانية"، نسبة إلى "الملك" (الإمبراطور)، في إشارة إلى ارتباطها بالإمبراطورية البيزنطية.

واستُخدم اسم اليعاقبة والملكانية في التراث الإسلامي، ومنه استعمال ابن حزم الأندلسي في كتابه "الفصل"، لكنه لم يعد مستخدما اليوم.

ثالثا: الأرثوذكس الشرقيون (الروم الأرثوذكس):

يُطلق هذا الاسم على الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، ويُعرفون كذلك بـ: الكنيسة الشرقية، أو الروم الأرثوذكس، أو البيزنطيين.

ويشتركون مع الكنائس المشرقية في اسم "الأرثوذكس"، لكن يُفرَّق بينهم اصطلاحا بكون هؤلاء شرقيين (خلقيدونيين)، وأولئك مشرقيين (لاخلقيدونيين)، كما أن تسمية "الروم" تشير إلى الارتباط التاريخي بالإمبراطورية الرومانية (البيزنطية)، لا إلى انتماء عرقي حصري.

رابعا: الكنيسة الكاثوليكية:

وتُعرف أيضا بـ: كنيسة روما، أو الكنيسة اللاتينية. وهي الكنيسة التي تتبع الكرسي الرسولي في روما (الفاتيكان)، ولها نظام مركزي يرأسه البابا.

خامسا: الكنائس البروتستانتية:

وهي الكنائس التي نشأت في سياق حركة الإصلاح الديني بعد انقسام عام 1517م، ومن أبرزها: اللوثرية، والكالفينية، والأنجليكانية.

مساحات الالتقاء والافتراق بين الطوائف المسيحية

تتفق الكنائس الأرثوذكسية (المشرقية والشرقية) والكاثوليكية والبروتستانتية على الأصول الكبرى للإيمان المسيحي؛ إذ تؤمن جميعها بالثالوث، وبأن المسيح هو المخلّص، وبحادثة الصلب والقيامة، وبمرجعية الكتاب المقدس.

الخلاف داخل الأرثوذكسية:

ينقسم الأرثوذكس إلى مشرقيين وشرقيين منذ مجمع خلقيدونية، ويتفق الطرفان في معظم العقائد والطقوس، غير أن الخلاف بينهما حول طبيعة المسيح كان خلافا جوهريا، أدى إلى انقسام كنسي عميق ونتج عنه اضطهاد للمشرقيين، وهو ما أسهم في ترحيب هؤلاء بالفتح الإسلامي لاحقا.

اختلاف الكاثوليك:

تقف الكنيسة الكاثوليكية قريبا من الأرثوذكس الشرقيين في معظم القضايا العقائدية، خاصة فيما يتعلق بفهم طبيعة المسيح والأسرار الكنسية.

غير أنها تتميّز عنهم بإقرار سلطة مركزية للبابا، وببعض الصياغات العقائدية الخاصة، مثل القول بانبثاق الروح القدس من الآب والابن، وتعليم المطهر، وعقيدة الحبل بلا دنس، وصياغات مميزة في فهم الخطيئة الأصلية والأسرار.

اختلاف البروتستانت:

يختلف البروتستانت عن الأرثوذكس والكاثوليك في منهج التدين وسلطة رجال الدين؛ إذ يركّزون على العلاقة المباشرة مع الله، وعلى الاكتفاء بالكتاب المقدس مصدرا أعلى، ويقلّلون من دور التقليد الكنسي والأسرار والوسائط الروحية.

لذلك فإن الخلاف معهم في طريقة فهم الدين وممارسته ومصادره أكثر من كونه في أصول الإيمان المشتركة، وإن كان هذا الاختلاف المنهجي قد أدى إلى تباينات عقدية واضحة في بعض القضايا.

انتشار المسيحية

تقدّم المسيحية نفسها ديانة "كاثوليكية" بالمعنى اللغوي، أي العالمية، ولذلك فهي ديانة تبشيرية. وقد انتشرت سريعا في أقاليم واسعة من الإمبراطورية الرومانية، وبلغت في القرن الثاني مناطق بعيدة عن موطنها الأول مثل مرسيليا وليون وإسبانيا، كما وصلت إلى مناطق خارج نفوذ الإمبراطورية مثل إثيوبيا وفارس والهند. وظلت قرطاج لقرون مركزا كنسيا مهما في شمال إفريقيا.

وانتشرت أيضا عبر الطرق التجارية، ثم ساعد الاستعمار الأوروبي الكنيسة على الوصول إلى مناطق أبعد. وكان اكتشاف القارة الأمريكية عام 1492 نقطة تحول، إذ كلّف البابا الإسكندر السادس الإسبان والبرتغاليين بمهمة نشر المسيحية في الأراضي الجديدة.

وفي القرن الـ16، دخلت الإرساليات التبشيرية إلى مناطق واسعة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وغلب الطابع الكاثوليكي أو البروتستانتي على هذه المناطق بحسب انتماء المبشّرين.

ومع مرور الوقت ظهرت كنائس جديدة في الفلبين وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا، بعضها مستقل، وبعضها يحاول دمج الإرث المحلي بالصبغة المسيحية.

ويُقدّر عدد المسيحيين حتى عام 2026 بأكثر من ملياري نسمة، يشملون مختلف التيارات. ويشكّل الكاثوليك النسبة الأكبر (أكثر من النصف)، يليهم البروتستانت، ثم الأرثوذكس (الشرقيون والمشرقيون) بنسبة أقل. وهذه تقديرات تقريبية.

وتشير تقارير مركز بيو للأبحاث إلى أن الثقل المستقبلي للمسيحية يتجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء، نتيجة لعوامل منها ضعف معدلات الخصوبة والتغير الديمغرافي والتحول الديني في البلاد الغربية عموما.

وتتوزع الخريطة المسيحية عالميا بتباين مذهبي؛ فالبروتستانتية هي الأكثرية في الولايات المتحدة، والكاثوليكية هي الغالبة في البرازيل والمكسيك والفلبين والكونغو وإيطاليا، بينما تمثل الأرثوذكسية الشرقية الطائفة الأكبر في روسيا، والأرثوذكسية المشرقية (القبطية) في مصر، وفي بلاد الشام تتداخل معظم الكنائس، في حين يظهر نوع من التوازن بين الكاثوليك والبروتستانت في ألمانيا ونيجيريا.