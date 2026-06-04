كأس العالم 2026

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أشرف حكيمي في كأس العالم 2026.. قائد المغرب يتحدى ضغوط إنجاز المونديال الأسطوري

يقود أشرف حكيمي المنتخب المغربي في مونديال عام 2026 مثقلا بإرث إنجاز قطر التاريخي؛ حيث يتطلع النجم القيادي لتجاوز ضغوط التوقعات العالية، مراهنا على خبراته الأوروبية الكبيرة لكتابة فصل جديد لأسود الأطلس.

Published On 3/6/2026
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