يتصدرهم أنشيلوتي.. المدربون الـ10 الأعلى أجرا في مونديال 2026
تصدر عدد من المدربين وبخاصة الذين يشرفون على منتخبات أوروبية قائمة أعلى المدربين أجرا في كأس العالم 2026، بينما كانت المفاجأة من منتخب مغمور.
تصدر عدد من المدربين وبخاصة الذين يشرفون على منتخبات أوروبية قائمة أعلى المدربين أجرا في كأس العالم 2026، بينما كانت المفاجأة من منتخب مغمور.
حكم دولي سابق يكشف تفاصيل مثيرة حول مكافآت حكام المونديال، مؤكدا تباين الأجور حسب الأدوار.
يشهد التعليق الرياضي تطورا مع الذكاء الاصطناعي الذي يحلل المباريات ويولد تعليقات لحظية دقيقة وسريعة، لكنه يفتقر إلى الإحساس العاطفي. لذلك يتجه المستقبل نحو نموذج هجين يجمع بين دقة الآلة وروح المعلق.
“فيفا” يطلق ثورة تقنية بمونديال 2026 عبر “التوأم الرقمي” والذكاء الاصطناعي، لتسريع قرارات التحكيم، ودعم المنتخبات بالتحليلات التكتيكية.
يدرس الاتحاد الإنجليزي كيفية تعامل لاعبيه مع توماس بارتي قبل مواجهة غانا في كأس العالم 2026، وسط اتهامات خطيرة للاعب أرسنال السابق.
تقنية جديدة يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإدراجها في كأس العالم في عام 2026 لحسم حالات التسلل على نحو أسرع.
حقق منتخب بلجيكا فوزا معنويا على كرواتيا شهد عودة هدافه التاريخي لوكاكو للتسجيل، وسط تحذيرات من دي بروين بضرورة الهدوء قبل السفر إلى أمريكا ومواجهة مصر في افتتاح المونديال.
تحولت بعثة منتخب تونس إلى بروكسل لمواجهة بلجيكا وديا في 6 يونيو/حزيران، بعد تأخر لوجستي بالنمسا إثر إضراب بالمطار، وسط تمسك الجهاز الفني ببرنامج التحضيرات النهائي لمونديال 2026.
يقود أشرف حكيمي المنتخب المغربي في مونديال عام 2026 مثقلا بإرث إنجاز قطر التاريخي؛ حيث يتطلع النجم القيادي لتجاوز ضغوط التوقعات العالية، مراهنا على خبراته الأوروبية الكبيرة لكتابة فصل جديد لأسود الأطلس.
خطوة نرويجية مفاجئة تضع رئيس الفيفا في مواجهة مع لجنة الأخلاقيات وسط اتهامات بخرق الحياد.
تمنح زيارة رئاسية خاصة معسكر “الديوك” دفعا معنويا قويا ووعودا بالمساندة حتى الرمق الأخير من الرحلة المونديالية المرتقبة.