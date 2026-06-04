يتصدرهم أنشيلوتي.. المدربون الـ10 الأعلى أجرا في مونديال 2026

تصدر عدد من المدربين وبخاصة الذين يشرفون على منتخبات أوروبية قائمة أعلى المدربين أجرا في كأس العالم 2026، بينما كانت المفاجأة من منتخب مغمور.