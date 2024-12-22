مرهف أبو قصرة.. وزير الدفاع السوري بعد خلع الأسد

قيادي سوري سابق في المعارضة المسلحة، شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، وهو أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي قادت معركة "ردع العدوان" ضد النظام السوري. وعقب سقوط حكومة المخلوع بشار الأسد، عينته حكومة تصريف الأعمال السورية أواخر عام 2024 وزيرا للدفاع.

المولد والتكوين العلمي

ولد مرهف أبو قصرة في مدينة حلفايا في محافظة حماة.

حصل أبو قصرة على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق، وعقب الثورة السورية نزح مع أسرته إلى إدلب.

أبرز المناصب والمسؤوليات

تولى أبو قصرة هندسة القدرات العسكرية للمعارضة السورية المسلحة في الشمال السوري منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وقاد معظم العمليات العسكرية هناك، وعرف باسمه العسكري "أبو حسن الحموي".

لاحقا شغل منصب القائد العسكري في هيئة تحرير الشام، وكان من أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي استطاعت في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وأعلن القائد العام للإدارة السياسية في سوريا بعد سقوط الأسد أحمد الشرع في 21 ديسمبر/كانون الأول 2024، تعيين أبو قصرة وزيرا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية.

وصرح الشرع بأن الفصائل العسكرية في المعارضة السورية ستُدمج بمؤسسة واحدة تشرف عليها إدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.