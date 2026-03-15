أفادت صحف بريطانية بأن لندن قد ترسل طائرات مسيّرة لكشف الألغام إلى مضيق هرمز للمساهمة في الجهود الدولية لإجبار إيران على رفع الحصار عن ذلك الممر النفطي الحيوي، كما تدرس استخدام طائرات اعتراضية للتصدي للمسيّرات الإيرانية وخاصة من طراز "شاهد".

وقالت صحيفة تايمز إن لندن قد تُرسل طائرات مسيّرة لكشف الألغام في مضيق هرمز، وهي خطوة قد يُفهم منها أنها مساهمة في دعم حركة الملاحة بهرمز استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حلفاءه للمساعدة في تأمين سلامة ناقلات النفط المارة عبر ذلك المعبر الحيوي.

وقال الرئيس ترمب -أمس السبت على منصته "تروث سوشيال"- إن العديد من الدول -وخاصة تلك المتضررة من محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز- سترسل سفنا حربية، بالتنسيق مع أمريكا لإبقاء المضيق مفتوحاً وآمناً.

دعوة ترمب

وأعرب ترمب عن أمله في أن ترسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وغيرها سفنا إلى المنطقة، وأكد أن بلاده ستقوم من جانبها بقصف الساحل بقوة هائلة.

وقالت تايمز إن القادة العسكريين البريطانيين يعقدون مشاورات حالياً لبحث خياراتهم، في حال اتُخذ قرار بإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى منطقة الخليج.

وفي رده على سؤال بشأن تصريح ترمب، قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن لندن تُجري حالياً مناقشات مع حلفائها وشركائها بشأن مجموعة من الخيارات لضمان أمن الملاحة البحرية في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دفاعي أن أحد الخيارات المطروحة هو استخدام طائرات مسيرة ذاتية القيادة ومخصصة لكشف الألغام. وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي صرح -الأسبوع الماضي- بأن بلاده تمتلك طائرات ذاتية القيادة لكشف الألغام في المنطقة، وتدرس إمكانية نشرها في المنطقة.

وعادة ما تعمل الطائرات المسيرة المخصصة لكشف الألغام عن طريق محاكاة "البصمة الصوتية والمغناطيسية" للسفن، مما يؤدي إلى خداع الألغام البحرية ودفعها للانفجار بشكل آمن ومسيطَر عليه. وحسب تايمز، فإن بريطانيا تمتلك حالياً أربعة أنظمة من هذه الطائرات المسيرة، إما قيد التشغيل أو في مرحلة التطوير.

مسيّرات للتصدي لشاهد

من جهة أخرى، نقلت صحيفة تلغراف عن مسؤولين عسكريين بريطانيين أن رئيس الوزراء كير ستارمر قد يرسل آلاف الطائرات المسيرة الاعتراضية إلى منطقة الشرق الأوسط للتصدي لمسيّرات شاهد التي تستعملها إيران في هجماتها.

إعلان

وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا تصنّع حاليا أنظمة الاعتراض المتطورة المضادة للطائرات المسيرة -والمعروفة باسم "أوكتوبوس"- لصالح أوكرانيا لاستخدامها ضد روسيا؛ ويجري ذلك بوتيرة إنتاج تصل إلى آلاف الوحدات شهرياً.

وكشفت الصحيفة -نقلا عن مسؤولين عسكريين- أن الحكومة البريطانية تدرس حالياً إمكانية استخدام تلك الطائرات الاعتراضية أيضاً لتعزيز الدفاعات البريطانية في مواجهة طائرات "شاهد" المسيرة الإيرانية.

وعلقت الصحيفة على ذلك بقولها إن تلك الخطوة هي محاولة من جانب رئيس الوزراء للرد على الانتقادات التي وجهها إليه الرئيس ترمب وشخصيات عسكرية، والتي وصفت استجابته للحرب مع إيران بأنها "ضعيفة".