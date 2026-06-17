أكسيوس: التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم قد يتم اليوم

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر أن واشنطن وطهران والوسطاء يناقشون إمكانية تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا إلى اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن اجتماع وفدي أمريكا وإيران قائم الجمعة في سويسرا حتى لو تم تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم.

وقال مصدر دبلوماسي لأكسيوس إن المناقشات حول تسريع الجدول الزمني تهدف إلى فتح مضيق هرمز قبل يوم الجمعة نظرا لاتفاق الطرفين على هذه المسألة.

وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قد صرح للصحفيين بأن الاتفاق وُقّع إلكترونيا يوم الأحد من قبل الرئيس دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، لكن أكسيوس نقل عن مصدر نفيه لحدوث أي توقيع إلكتروني.

في المقابل، نقل الموقع عن مصدر آخر مطلع أن التوقيع الإلكتروني تم بالفعل، وأن هذا سيكون "توقيعا ثانيا".

غموض النص النهائي

وذكر أكسيوس أن مصدرا مطلعا قال إن إيران هي التي طالبت بعدم نشر النص قبل التوقيع الرسمي، نافيا أن يكون البيت الأبيض قد استجاب لأي ضغوط سياسية.

من جهتها، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم لاتزال قيد المناقشة والمراجعة والتشاور بين الأطراف المعنية، ولم يُتخذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد، نافيا إلغاء رحلة فريق التفاوض إلى سويسرا.

وقالت كالة الأنباء الإيرانية إن الجهات المعنية باتخاذ القرار في إيران ما تزال تدرس آلية إضفاء الصفة الرسمية على مذكرة التفاهم.

في المقابل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن صياغة المسودة النهائية المقرر توقيعها يوم الجمعة من المتوقع أن تختلف في بعض الجوانب عن المسودة المتداولة، إلا أن الخطوط العريضة والمضامين الرئيسية باتت ثابتة.

من جهتها، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول أمريكي وشخص مطلع على المفاوضات أن تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال قيد الإعداد ولم يتم الانتهاء منها بعد.

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وقال دبلوماسي إقليمي مطلع على تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني إن النص المكون من 14 نقطة والذي يتم تداوله من قبل وسائل إعلام ليس هو النص الذي تم توقيعه في نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن النص الذي تم الإبلاغ عنه هو مسودة من شهر مايو الماضي.