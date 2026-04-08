ما البنود العشرة التي اقترحتها إيران لإنهاء الحرب؟

تنفس العالم الصعداء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين بعد أن تم الاتفاق تقريبا على جميع نقاط الخلاف السابقة بين الطرفين، وفق تعبيره.

وقال الرئيس ترمب إن التوصل إلى ذلك الاتفاق جاء بناء على مقترح إيراني من 10 نقاط وصفه بأنه "أساس صالح للتفاوض لإنهاء الخلافات السابقة".

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن المقترح الإيراني يتضمن بروتوكولاً للمرور الآمن عبر مضيق هرمز. كما استعرض المقترح الذي قدمته طهران المطالب الإيرانية برفع العقوبات، وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، وإنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

وتناقلت وسائل إعلام إيرانية ودولية مضامين المقترح الإيراني، في انتظار الكشف عن صيغته الرسمية.

وحسب وكالة تسنيم الإيرانية فإن بنود المقترح الإيراني تشمل:

– تعهد الولايات المتحدة من حيث المبدأ بضمان عدم الاعتداء.

– استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز.

– القبول بالتخصيب.

– رفع جميع العقوبات الأولية.

– رفع جميع العقوبات الثانوية.

– إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن.

– إنهاء جميع قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

– دفع تعويضات لإيران.

– خروج القوات القتالية الأمريكية من المنطقة.

– وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك ضد المقاومة الإسلامية البطلة في لبنان.

تفاصيل إضافية

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن المقترح الإيراني -الذي نقله وسطاء باكستانيون- يسعى لتحقيق تسوية دائمة، ونقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن الخطة تمثل خريطة طريق شاملة لإنهاء الحرب.

وينص المقترح -حسب نيويورك تايمز- على الرفع الكامل لجميع العقوبات الدولية على إيران وعلى تقديم ضمان رسمي بعدم تعرض إيران لهجمات مستقبلية، علاوة على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان.

ويتضمن المقترح رفع إيران الحصار عن طريق الملاحة الرئيسي في مضيق هرمز، وفرض تعرفة قدرها مليوني دولار لكل سفينة يتم تقاسمها بين إيران وسلطنة عُمان.

من جهة أخرى، يدعو المقترح إلى أنه بدلاً من مطالبة إيران بتعويضات مباشرة، فإنها ستستخدم حصتها من رسوم عبور مضيق هرمز لإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.