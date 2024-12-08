المعارضة السورية تسيطر على منبج بريف حلب وجبلة باللاذقية

أعلنت المعارضة السورية المسلحة اليوم الأحد أنها أكلمت السيطرة على مدينة منبج شمال شرق حلب بعد معارك مع الوحدات الكردية، كما سيطرت على مدينة جبلة قرب قاعدة حميميم الروسية بمحافظة اللاذقية.

وقبيل هذا الإعلان، قالت وكالة الأناضول للأنباء إن الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة سيطر على 80% من المدينة.

وفي المقابل، نقلت وكالة رويترز عما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية -التي تشكل الوحدات الكردية المكون الرئيسي فيها- أن المعارك مستمرة.

وكانت فصائل من الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية سمتها "فجر الحرية" شمال وشرق حلب بالتوازي مع عملية "ردع العدوان" التي شنتها هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة أخرى وانتهت بالسيطرة على دمشق وسقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب وكالة الأناضول، انتفض أهالي منبج ضد الوحدات الكردية بينما كان الجيش الوطني السوري المعارض يهاجم المدينة.

فصائل المعارضة السورية تسيطر على كامل مدينة منبج بريف حلب ضمن عملية #فجر_الحرية#فيديو pic.twitter.com/2othIYiC5n — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 8, 2024

وقالت الوكالة إنه تم تحرير المعتقلين الذين كانت تحتجزهم القوات الكردية في منبج. وتداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر مقاتلين من الجيش الوطني السوري داخل المدينة. كما أظهرت صور مظاهرة حاشدة في منبج ترحيبا بدخول فصائل المعارضة.

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وبحلول أغسطس/آب 2016، سيطرت الوحدات الكردية على منبج بدعم أميركي بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية من المنطقة.

وفي تطور ميداني آخر قالت مواقع عسكرية روسية إن المعارضة السورية المسلحة سيطرت على مدينة جبلة قرب قاعدة حميميم الروسية باللاذقية.