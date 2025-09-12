تشارلي كيرك.. "صانع ملوك" يميني أميركي أنهت حياته رصاصة

تشارلي كيرك ناشط سياسي أميركي شاب ينتمي للتيار المحافظ، ومؤثر على منصات التواصل الاجتماعي. ولد عام 1993 وقتل عام 2025. مؤسس ورئيس منظمة "تورنينغ بوينت أميركا"، وهي منظمة شبابية تنشط بالجامعات لنشر الأفكار اليمينية ومواجهة التيارات الليبرالية.

كان من أبرز الداعمين الشباب للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعرف بتأييده المطلق لإسرائيل وانتقاده الشديد للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لا سيما أثناء حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال على القطاع بعد عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

قتل في 10 سبتمبر/أيلول 2025 بإطلاق نار أثناء مشاركته في فعالية بولاية يوتا غربي الولايات المتحدة، ونعته شخصيات سياسية كثيرة أبرزها ترامب والرئيس الأميركي السابق جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

المولد والنشأة

ولد تشارلي جيمس كيرك في 14 أكتوبر/تشرين الأول 1993، في ضاحية أرلينغتون هايتس بمدينة شيكاغو في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأميركية.

والده يدعى جيمس كيرك، وهو من الطبقة المتوسطة وعمل مهندسا معماريا، بينما عملت والدته مستشارة في مجال الصحة العقلية.

تزوج في مايو/أيار 2021 من إيريكا فرانتزف وأنجبا طفلين، وهي مدونة وسيدة أعمال، وسبق أن فازت بمسابقة ملكة جمال ولاية أريزونا عام 2012.

الدراسة والتكوين

التحق تشارلي بمدارس مدينة شيكاغو ودرس فيها المرحلة الابتدائية، وفي عام 2010 التحق بمدرسة ويلينغ الثانوية.

أثناء دراسته الثانوية انضم إلى جمعية الكشافة الأميركية وحصل منها على رتبة النسر الكشفية، وأطلق عام 2011 احتجاجا لإلغاء زيادة أسعار بسكويت الكوكيز في مطعم مدرسته.

كما ناظر في هذه المرحلة زملاءه ومعلميه الذين اعتبرهم "يساريين متشددين"، ونشر مقاطع فيديو على يوتيوب حول المسيحية الإنجيلية.

بعد الانتهاء من الثانوية، تقدم بطلب إلى الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت في نيويورك ولكن لم يتم قبوله.

التحق بكلية هاربر في مدينة شيكاغو، لكنه تركها لاحقا ولم يتم دراسته وتفرغ للنشاط السياسي.

في عام 2019 منح درجة دكتوراه فخرية في العلوم الإنسانية من جامعة ليبرتي الأميركية.

التجربة السياسية

من مدينة شيكاغو تطوع تشارلي كيرك عام 2010 في الحملة الانتخابية لعضو مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري مارك كيرك.

وفي العام نفسه، كتب مقالا في شبكة برايتبارت الإخبارية تناول فيه ما قال إنه "تحيز ليبرالي في الكتب المدرسية الثانوية"، وهو ما دفع قناة فوكس بيزنس لاستضافته.

وهو في الـ18 من عمره ألقى كلمة في فعالية بجامعة بنديكتين التابعة للكنيسة الرومانية الكاثوليكية، تحت عنوان "يوم تمكين الشباب".

وأثناء الاحتفالية التقى بالقيادي في حزب الشاي الجمهوري بيل مونتغمري الذي أثنى عليه وشجعه على الانخراط بشكل أعمق في المجال السياسي.

تشجيع مونتغمري دفع تشارلي كيرك لتكثيف نشاطه السياسي، وأسس عام 2012 منظمة "تورنينغ بوينت أميركا"، وهي منظمة شبابية محافظة غير ربحية تهدف لنشر الأفكار اليمينية ومواجهة التيارات الليبرالية، ويقع مقرها الرئيس في ولاية إلينوي.

وفي العام نفسه، التقى كيرك أثناء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بالملياردير فوستر فريس، الذي وفر لمنظمته دعما ماليا كبيرا.

هذا التبرع السخي دفع كيرك إلى تكثيف نشاطاته وجعل لمنظمته موطئ قدم في نحو 3500 جامعة ومدرسة ثانوية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، فضلا عن تنظيم فعاليات ضخمة لترويج أفكار اليمين الأميركي.

كما أشرف على تنظيم مهرجان "أميركا فيست" السنوي الذي تعقده منظمته ضمن سلسلة من المؤتمرات الدورية في أنحاء الولايات المتحدة بهدف استقطاب طلبة الجامعات لتأييد ترامب وتبني الأفكار اليمينية.

كما أضاف لمنظمته ذراعا سياسية أطلق عليها اسم "تورنينغ بوينت أكشن"، تمثلت مهمتها في تشجيع القاعدة اليمينية في المشاركة السياسية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، شارك في تأسيس مركز "فالكيرك للإيمان والحرية"، وهو مركز أبحاث يميني تابع لجامعة ليبرتي، وفي عام 2021 أعادت الجامعة تسمية المركز بـ"مركز الدفاع عن الحرية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أطلق كيرك برنامجا إذاعيا يوميا لمدة ثلاث ساعات، باسم "ذا تشارلي كيرك شو"، وهو البرنامج الذي قالت عنه مجلة تايم الأميركية في تقرير لها أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، إنه مكن كيرك من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة للغاية.

وتجاوز عدد مرات تحميل البرنامج في عام 2023 حوالي 130 مليون مرة، ما أهله في العام التالي ليحتل المرتبة السابعة بين البرامج الصوتية على منصة "آبل بودكاست" والمرتبة العاشرة على منصة "سبوتيفاي".

وفي عام 2021، أسس كيرك منظمة "تي بي يو إس إي فيث" بهدف تعبئة كنائس الولايات المتحدة سياسيا وتنظيم حملات انتخابية قائمة على "معالجة الأساس الديني المتداعي لأميركا من خلال إشراك آلاف القساوسة في بث روح المشاركة المدنية".

وفي عام 2024 أطلق عبر حسابه على "تيك توك" مقاطع قصيرة بعنوان "لقد غُسل دماغك"، جادل فيها طلابا ليبراليين ودافع فيها عن الأفكار اليمينية.

ونظرا لجهوده هذه، نمت إمبراطوريته المالية من إجمالي إيرادات قدرها 4.3 ملايين دولار في عام 2016 إلى 92.4 مليون دولار عام 2023.

التوجه الفكري والأيديولوجي

شارك تشارلي كيرك بآراء مثيرة للجدل حول العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام الأميركي بشكل خاص والعالمي بشكل عام، وعرف بظهوره الدائم على وسائل الإعلام اليمينية المحافظة، وعقده مناظرات حول مواضيع مثيرة للجدل في الجامعات.

وفيما يلي آراؤه في عدد من القضايا:

اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 2021

قال إن الأعمال التي وقعت في المبنى "لم تكن تمردا ولم تمثل مؤيدي ترامب الرئيسيين"، ووجهت له اتهامات بتمويل سفر المتظاهرين إلى مسيرة "أوقفوا السرقة"، التي أطلقها مؤيدو ترامب في الشهر نفسه، بزعم وجود تزوير واسع النطاق لصالح جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020، وعلى خلفية ذلك مثل أمام لجنة مجلس النواب الأميركي التي حققت في الهجوم.

امتلاك الأسلحة

دافع عن حق الأميركيين البيض في حمل السلاح الشخصي، ورأى أنه مهم لمنع حوادث إطلاق النار خاصة في المدارس والجامعات.

السود في أميركا

وصف مارتن لوثر كينغ بأنه "شخص فظيع"، ويحظى بالإعجاب لمجرد أنه "قال شيئا لم يؤمن به حقا"، كما صرح بأنه فكر مرتين قبل السفر على متن طائرات يقودها طيارون سود، متسائلا عما "إذا كانت لديهم مؤهلات الوظيفة في شركات الطيران".

المهاجرون في الولايات المتحدة

حذر من أن إدارة ترامب لا ينبغي أن "تمنح العفو" لأي مهاجر موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

جائحة كورونا

زعم أن منظمة الصحة العالمية أخفت معلومات حول الجائحة، ووصف إجراءات وزارة الصحة الأميركية بحظر التباعد الاجتماعي في الكنائس بأنها "مؤامرة ديمقراطية ضد المسيحية"، وردد مزاعم بأن السلطات في مدينة ووهان الصينية كانت تحرق المصابين بالفيروس.

المسلمون والعرب

لديه خطاب عدائي تجاه المسلمين والعرب، وربط الإسلام بالإرهاب وعارض الهجرة من الدول العربية والإسلامية، وهاجم زهران ممداني بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك عام 2025.

وكتب كيرك على موقع إكس: "قبل 24 عاما، قتلت مجموعة من المسلمين 2753 شخصا في أحداث 11 سبتمبر. والآن، يتجه اشتراكي مسلم إلى إدارة مدينة نيويورك".

الإجهاض

رأى أن الإجهاض جريمة قتل بحق الطفل ودع إلى سن قوانين تمنعه، وعارض الاستثناءات "حتى في حالات الاغتصاب". كما عارض منع الحمل والتحول الجنسي وزواج المثليين.

العودة للمسيحية

بدأ تحول كيرك الروحي باتجاه المسيحية الإنجيلية في نهاية 2019، وذلك بعد لقائه بالقس روب ماكوي.

ومنذ ذلك الوقت، أخذ يركز في خطابته ولقاءاته الصحفية وكتاباته على ضرورة إعادة سكان الولايات المتحدة إلى التعاليم المسيحية، وقال إن الحزب الديمقراطي "يناهض تعاليم الرب".

وتواصل بشكل دائم مع الكنائس الكبرى والقساوسة، وأكد على ضرورة القيام بدورهم في حشد الناخبين لصالح الحزب الجمهوري، وشدد على أن نهضة الولايات المتحدة مرتبطة بـ"قيادة الأمة نحو التوبة من آثامها ونشر تعاليم الكتاب المقدس".

وركز على ضرورة الارتباط الأيديولوجي بما يعرف بـ"تفويض الجبال السبعة"، باعتباره من وجهة نظره مبدأ تأسيسيا للعمل السياسي، وهو اعتقاد ديني يدعو إلى ضرورة سيطرة المسيحية اليمينية على 7 مجالات في الولايات المتحدة، وهي: الحكومة والإعلام والأسرة والأعمال التجارية والفنون والتعليم والمجال الديني.

واعتبر أن ترامب "مرسل من الله جاء لينقذ الولايات المتحدة الأميركية من أعداء المسيحية الذين انحرفوا بالبلاد"، وصوره بأنه "ممثل المسيحية والدين في مقابل خصومه أعداء الرب".

وقال في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في 2020 "أخيرا لدينا رئيس في أميركا يفهم جيدا أبعاد التأثير الثقافي للجبال السبعة".

صوت ترامب

مثل كيرك صوتا شابا مؤثرا في دعم ترامب أثناء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري عام 2016، للوصول إلى البيت الأبيض.

وبعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في فترة رئاسته الأولى، تمكن كيرك من الاقتراب منه كثيرا إلى الدرجة التي مكنته من زيارة البيت الأبيض أكثر من 100 مرة على مدار أربع سنوات.

وفي يوليو/تموز 2019 أصبح رئيسا لمنظمة "طلاب من أجل ترامب"، بعدما استحوذت عليها شركته، وفي العام التالي أطلق حملة ضخمة لتجنيد مليون طالب أميركي للتصويت لترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020.

وفي ديسمبر/كانون الثاني 2022، أطلق مبادرة "ماونت فيرنون"، بهدف وقف التبرعات وإلغاء عضوية عدد من أعضاء اللجنة الوطنية الجمهورية، الذين قرروا عدم التحالف مع المحافظين الشعبيين، الذين يعدون الأكثر التزاما في القضايا الأيديولوجية مثل خفض الإنفاق الحكومي ومهاجمة التظلم التاريخي للسود والأقليات.

وفي الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، قاد حملة ضخمة لاستنهاض الشباب الأميركيين من أجل التصويت لترامب، زار خلالها حوالي 25 جامعة، لدرجة أن صحيفة "ذي أتلانتيك" وصفته في تقرير لها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بأنه "صانع الملوك الجديد في اليمين الأميركي".

وبعد وصول ترامب لسدة الحكم للمرة الثانية، قرّب إليه كيرك كثيرا واختاره لحضور حفل أقامه في نادي الغولف الخاص به في ولاية فرجينيا قبل يومين من تنصيبه، فضلا عن اختياره لحضور فعالية أداء اليمين الدستورية في قاعة الكابيتول، وإشراكه في عملية اختيار وزرائه ومستشاريه.

وقبل يومين من تنصيب ترامب، نظم كيرك حفل عشاء فاخرا حضرته شخصيات سياسية بارزة من حملة ترامب.

نصير إسرائيل

دافع تشارلي كيرك عن إسرائيل باستماته، لاعتقاده أن ذلك يمثل "واجبا دينيا" وأن سيطرة الصهيونية العالمية على فلسطين التاريخية وتأسيس دولة إسرائيل "جزء من خطة إلهية تنتهي بمجيء المسيح". واعتبر أن دعم الفلسطينيين "معاداة للسامية".

كما رأى أن إسرائيل وأميركا تواجهان "القوى التدميرية المتمثلة في اليسار المتطرف"، ومن أجل ذلك حارب جزءا من أنصار الحزب الجمهوري الذين شككوا في هذا التحالف.

برز دوره في الدفاع عن إسرائيل أثناء عدوانها على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ أنكر وجود إبادة جماعية بغزة ورفض الاتهامات بتعمد الاحتلال تجويع السكان، ووصفها بأنها "حملة دعائية منظمة" تهدف للنيل من إسرائيل.

وعارض تدخل الولايات المتحدة في الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران 2025، وقال إن التدخل الأميركي لا ينسجم مع توجهات تيار "أميركا أولا".

الجوائز والأوسمة

حصل تشارلي كيرك على جوائز ونال شهادات فخرية، وهي:

أدرج ضمن قائمة فوربس "30 تحت 30" للشباب في مجال القانون والسياسة عام 2018.

منح درجة دكتوراه فخرية في العلوم الإنسانية من جامعة ليبرتي في مايو/أيار 2019.

منحه ترامب عضوية لجنة تعزيز "التعليم الوطني" عام 2020.

المؤلفات

ألف تشارلي كيرك عددا من الكتب، أبرزها:

"عقيدة ماغا"، الذي كان من أكثر الكتب مبيعا في نيويورك تايمز وأمازون عام 2020.

"ساحة المعركة الجامعية".

"فخ الكلية".

مقتله

قتل تشارلي كيرك يوم 10 سبتمبر/أيلول 2025 عن عمر ناهز 31 عاما، حينما أطلق عليه الرصاص أثناء مشاركته في مناظرة في حرم جامعة يوتا غربي الولايات المتحدة الأميركية.

ونعاه سياسيون كثيرون، أبرزهم ترامب، الذي قال "لقد رحل العظيم، بل الأسطوري، تشارلي كيرك. لم يفهم أحد أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة أكثر منه.. كان محبوبا من الجميع"، معتبرا إياه "شهيد الحقيقة والحرية".

واتهم خطاب "اليسار الراديكالي" بالمساهمة في اغتياله، مضيفا "ستتعقب إدارتي كل من ساهم في هذه الجريمة الشنيعة، وفي أي عنف سياسي آخر، بما في ذلك المنظمات التي تمولهم وتدعمهم".

وأمر ترامب بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة أسبوعا واحدا حدادا على كيرك.

وفي بيان آخر، أدان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عملية الاغتيال، مشددا على أن "هذا النوع من العنف يجب أن ينتهي حالا".

وفي تل أبيب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن كيرك "قتل لأنه قال الحقيقة ودافع عن الحرية"، ووصفه بأنه "صديق لإسرائيل، صادق القلب، وحارب الأكاذيب دائما".

في حين كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عبر حسابه بمنصة إكس "‏شكرا لك تشارلي على دعمك لإسرائيل وعلى نضالك من أجل عالم أفضل".

وأضاف أن "التواطؤ بين اليسار العالمي والإسلام المتطرف هو الخطر الأعظم الذي يهدد الإنسانية اليوم.. رأى تشارلي كيرك الخطر وحذر منه. لكن رصاصات القاتل الحقير أصابته".