عبد الله حمود.. أول عمدة مسلم لمدينة ديربورن بولاية ميشيغان

سياسي أميركي من أصل لبناني، من مواليد عام 1990، انخرط مبكرا في العمل السياسي بعد مسار دراسي غني ومتنوع، وبعد أن تمرس في العمل التطوعي منذ المرحلة الجامعية، سافر لاحقا في مهمة إنسانية عام 2014 إلى الأردن لتحسين أوضاع اللاجئين هناك.

وشكلت تلك المهمة نقلة نوعية في وعي حمود وفي اقتناعه بأهمية العمل السياسي، وفي عام 2017 كان أول عربي ومسلم ينتخب في مجلس نواب ولاية ميشيغان، عن الحزب الديمقراطي ممثلا للدائرة الخامسة عشرة، التي تغطي مدينة ديربورن، حيث يوجد أكبر تجمع للجالية العربية والمسلمة في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي عام 2021 انتخب حمود عمدة لديربورن وأصبح أول عربي ومسلم يتولى رئاسة بلدية المدينة، التي تلقب بـ"عاصمة صناعة السيارات الأميركية".

ويولي حمود أهمية خاصة للبرامج الاجتماعية التي تعزز فرص النجاح أمام سكان المدينة وتحسن ظروف عيشهم.

المولد والنشأة

ولد عبد الله حسين حمود في 19 مارس/آذار 1990 بمدينة ديربورن في ولاية ميشيغان (شمال الولايات المتحدة) لأبوين مهاجرين مسلمين من أصل لبناني كانا يواجهان صعوبات مالية لإعالة 5 أطفال.

نشأ حمود في المدينة، التي تعتبر موطن أكبر جالية عربية في أميركا، ويقدر تعداد سكانها بأكثر من 110 آلاف نسمة.

عمل والد حمود سائق شاحنة وأجيرا في محطة وقود، كما مارس وظائف أخرى متفرقة، لتلبية احتياجات الأسرة، وكانت والدته هي الأخرى تعمل أعمالا خاصة.

ويتذكر عبد الله حمود أن عائلته سكنت في 12 منزلا مختلفا قبل بلوغه الـ14، إذ كانت تضطر لتغيير مقر الإقامة بسبب الظروف المادية الصعبة وكثرة الديون، وأحيانا كانوا يسكنون عند بعض أفراد العائلة.

وفي تلك الظروف وعى حمود بأهمية العمل مهما كان نوعه، لذلك انخرط مبكرا في الحياة المهنية لمساعدة عائلته. حمود متزوج من الدكتورة فاطمة بيضون، وهي أيضا من أصول لبنانية، وأنجبا طفلتهما الأولى مريم في ديسمبر/كانون الأول 2021.

الدراسة والتكوين العلمي

تلقى حمود تعليمه في المدارس العامة في مدينة ديربورن، وتخرج 3 مرات من جامعة ميشيغان، إذ حصل على بكالوريوس في العلوم، تخصص أحياء (2007 -2010) من فرع الجامعة في ديربورن.

وحصل على ماجستير في الصحة العامة، تخصص علم الأوبئة والوراثة (2010-2012) من كلية الصحة العامة بجامعة ميشيغان، وعلى ماجستير إدارة أعمال، تخصص ريادة أعمال وتمويل (2017-2019) من كلية ستيفن م. روس لإدارة الأعمال التابعة لجامعة ميشيغان.

الحياة العملية

كان حمود يحلم بأن يصبح طبيبا لكن ذلك لم يتحقق، واشتغل في الشق الإداري بقطاع الصحة بصفته استشاريا ومحللا للبيانات في أكثر من مؤسسة صحية، وذلك في الفترة الممتدة من مايو/أيار 2011 إلى ديسمبر/كانون الأول 2016، تخللتها مهمات تطوعية.

الحياة السياسية

بدأ الوعي السياسي لدى عبد الله حمود يتبلور في مرحلة الدراسة الجامعية، وانخرط في العمل الطلابي والتطوعي، لكن الانعطافة إلى العمل السياسي حصلت عندما أتيحت له فرصة للعمل التطوعي في الأردن في صفوف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بين يناير/كانون الثاني 2014 ويوليو/تموز 2015.

وفي تلك المهمة التطوعية، كان حمود مستشارا في الرعاية الصحية ضمن مهمة لتحسين جودة حياة اللاجئين في المنطقة. وعن تلك المحطة يقول حمود لصحيفة تصدر في ميشيغان "أثناء وجودي هناك، أدركتُ أن السياسة هي أداة التغيير الفعّالة. لكن لا أحد ممن يشبهونني كانوا يُدركون أهمية هذه الأداة".

وتحت تأثير فاجعة وفاة شقيقه الأكبر علي عام 2025، والذي كان بدوره يدرس إدارة الأعمال في المؤسسة الجامعية نفسها (كلية ستيفن م. روس لإدارة الأعمال)، قرر حمود دخول معترك الحياة السياسية بشكل كامل تحت يافطة الحزب الديمقراطي.

وتوج ذلك الانخراط في يناير/كانون الثاني 2017 بانتخابه عضوا في مجلس نواب ولاية ميشيغان، ممثلا لمدينة ديربورن (الدائرة 15 في الولاية)، وكان بذلك أول عربي ومسلم ينتخب عن تلك الدائرة في مجلس الولاية.

امتدت فترة عمله في المجلس التشريعي للولاية 5 سنوات، ودافع أثناءها عن مبادرات متنوعة تهدف إلى حماية جودة الهواء والصحة العامة وتحسين التعليم وتوفير الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية لسكان ميشيغان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، انتُخب حمود رئيسا لبلدية ديربورن، ليكون بذلك أول عمدة عربي ومسلم للمدينة، التي يشكل العرب والمسلمون نحو ثلث سكانها.

وتلقب المدينة بـ"عاصمة صناعة السيارات الأميركية"، وتحتضن أكبر مسجد بشمالي أميركا، والمقر الرئيسي لشركة فورد المتخصصة في صناعة السيارات.

ومنذ بدء مهامه عمدة للمدينة في فاتح يناير/كانون الثاني 2022 بدأ حمود في تنفيذ برنامجه ورؤيته الرامية لبناء مجتمع أكثر شمولا وحيوية وازدهارا.

ويشير الموقع الإلكتروني للمدينة إلى أن العمدة حمود خصص استثمارات تاريخية في الحدائق العامة بالمدينة، وأدرج الصحة العامة في جميع السياسات، وأعطى الأولوية للتنمية الاقتصادية والسلامة العامة، كما ابتكر أسلوبا جديدا في تقديم الخدمات الحكومية لسكان المدينة وعزز التعاون بين حكومتها والشركات المحلية والمؤسسات التعليمية والمنظمات المجتمعية.

حرب غزة

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبح العمدة حمود تحت الأضواء بالنظر إلى كون القاعدة الانتخابية في المدينة من العرب والمسلمين الذين احتجوا بأكثر من طريقه وعبروا عن تضامنهم مع أهل غزة، وعن استيائهم من موقف إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن من تلك الحرب.

ودعا حمود في أكثر من مناسبة إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي وحث إدارة الرئيس بايدن على العمل لتحقيق ذلك الهدف، خاصة وأن عددا من سكان ديربورن ينحدرون من أصل فلسطيني وتأثروا بشكل مباشر جراء تلك الحرب، إذ فقد الكثير منهم أفرادا من عائلاتهم تحت القصف الإسرائيلي.

وكتب حمود مقالا بصحيفة نيويورك تايمز في فبراير/شباط 2024 يقول فيه إن "مدينة ديربورن لا تنام بسبب وقع الصور ومقاطع الفيديو والقصص المتدفقة من غزة، حتى إن الحياة لتبدو ملفوفة بضباب من الحزن والخوف والعجز وحتى الشعور بالذنب، ونحن الآن نحاول أن نفهم كيف يمكن أن يستخدم أولئك الذين انتخبناهم أموال الضرائب التي ندفعها لذبح أقاربنا في الخارج".

وبرز اسم حمود بشكل أكثر في ذروة الحملة الانتخابية لرئاسيات 2024، إذ أعرب عن امتعاضه إزاء موقف إدارة بايدن من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وقرر في إحدى المناسبات عدم اللقاء بمبعوثين من البيت الأبيض أثناء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي ودعا الناخبين إلى التصويت باختيار خانة "غير ملتزم".

وبعد أن قرر الرئيس بايدن التخلي عن سباق الرئاسة ودعم نائبته كامالا هاريس لتمثيل الحزب الديمقراطي في سباق الرئاسة ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، قرر حمود عدم دعم أي من المرشحين، وترك لناخبي المدينة حرية الاختيار ومالت الكفة في النهاية إلى المرشح الجمهوري.

وعندما كان عضوا في مجلس نواب ولاية ميشيغان، دعم حمود السيناتور التقدمي بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي لعام 2020 قبل أن يفوز بها جو بايدن.