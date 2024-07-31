تعرف على المرافق الذي استشهد مع هنية.. من وسيم جمال أبو شعبان؟

ناشط سياسي وعسكري فلسطيني، من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، ولد في قطاع غزة عام 1988 وتخرج في الجامعة الإسلامية بالقطاع.

عمل ضمن نخبة القسام وكان نائب قائد سرية، كما عمل مرافقا للقيادي السابق في حماس الشهيد سعيد صيام في غزة، ثم عمل مرافقا لرئيس الحركة إسماعيل هنية إلى أن استشهد معه في عملية اغتيال نفذتها إسرائيل في العاصمة الإيرانية طهران فجر 31 يوليو/تموز 2024.

المولد والنشأة

وُلد وسيم جمال أبو شعبان، المكنى "أبو أنس"، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 1988 في قطاع غزة وترعرع فيه.

وهو متزوج ولديه 4 أبناء: ولدان وبنتان. ويصفه أصدقاؤه وأقرباؤه بأنه شجاع وذو خلق وسمت حسن، وبأنه من رواد المساجد والمحافظين على الصلوات.

الدراسة والتكوين العلمي

درس أبو شعبان المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس القطاع، وتخرج في كلية الشريعة والقانون من الجامعة الإسلامية بغزة، ونال درجة البكالوريوس فيها.

التجربة العملية

بدأ مسيرته في العمل الحركي والحكومي مرافقا للقيادي السابق في حماس ووزير الداخلية الفلسطيني السابق الشهيد سعيد صيام.

وبعد أن اغتالت إسرائيل صيام في غارة جوية استهدفته عام 2009، انتقل أبو شعبان للعمل مع إسماعيل هنية، الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006.

وقبل انتقاله للعمل مع هنية خارج غزة، كان ناشطا في كتائب القسام، وشغل منصب نائب قائد سرية في منطقته تل الهوى.

عمل وسيم جمال أبو شعبان في نخبة كتائب القسام إلى أن انتقل للعمل رفقة رئيس حركة خارج غزة عام 2019.

الاغتيال

استشهد وسيم جمال أبو شعبان مع إسماعيل هنية فجر الأربعاء 31 يوليو/تموز 2024 في غارة بصاروخ نفذتها إسرائيل على مقر إقامتهما في طهران.

وكان أبو شعبان مرافقا لهنية في زيارة إلى إيران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وقالت حماس -في بيان- إن رئيس الحركة ومرافقه استشهدا "إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران".