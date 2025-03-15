ما جيش تحرير بلوشستان الذي خطف "القطار الدامي" بباكستان؟

نشر موقع الجزيرة الإنجليزية تقريرا تعريفيا لما يُسمى جيش تحرير بلوشستان، باكستان. كتب التقرير عابد حسين.

هجوم القطار الأخير (اختطاف جعفر إكسبريس) الذي نفذه جيش بلوشستان هو أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات الجريئة التي يشنها، والتي غالبا ما تستهدف قوات الأمن الباكستانية والمواطنين الصينيين.

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لماذا توجد حركة انفصالية في بلوشستان؟

تتمتع بلوشستان-أكبر أقاليم باكستان من حيث عدد السكان- بتاريخ طويل من التهميش.

ضمت باكستان مقاطعة بلوشستان في عام 1948، بعد 6 أشهر من انفصالها عن الهند في أغسطس/آب 1947، وشهدت العديد من الحركات الانفصالية منذ ذلك الحين.

تعد بلوشستان موطنا لحوالي 15 مليونا من سكان باكستان المقدر عددهم بـ240 مليون نسمة، وفقا لتعداد عام 2023، ولا تزال أفقر منطقة في البلاد على الرغم من كونها غنية بالموارد الطبيعية مثل الفحم، والذهب، والنحاس، والغاز. وتولّد هذه الموارد إيرادات كبيرة للحكومة الفدرالية.

كما تضم المقاطعة أحد موانئ باكستان الرئيسية في أعماق البحار في غوادر، وهو ممر تجاري مهم للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تبلغ تكلفته 62 مليار دولار، والذي يهدف إلى ربط جنوب غرب الصين ببحر العرب عبر باكستان.

ومع ذلك، يزعم القوميون البلوش أن الدولة الباكستانية أهملت شعبها بينما كانت تستغل موارد المقاطعة، مما أدى إلى حركات انفصالية وتمردات مسلحة.

متى تم إنشاء جيش بلوشستان، وما الذي أدى إلى تشكيله؟

شهدت بلوشستان 5 انتفاضات انفصالية على الأقل منذ تأسيس باكستان عام 1947.

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بدأت الموجة الأخيرة في أوائل عام 2000، وركزت في البداية على تأمين حصة أكبر من موارد المقاطعة لشعبها، ولكن سرعان ما تصاعدت إلى دعوات للاستقلال التام.

ومع تزايد الاستياء تجاه الدولة، ظهر جيش تحرير بلوشستان في أواخر 1990 وأوائل 2000. يقول المحللون الذين يدرسون حركات المقاومة البلوشية إن بلاش مري، نجل الزعيم القومي البلوشي المخضرم نواب خير بخش مري هو الذي قاد هذا الجيش في تلك الفترة.

اشتد التمرد في عام 2006 بعد أن قتلت الحكومة، بقيادة الحاكم العسكري برويز مشرف، الزعيم القومي البلوشي البارز نواب أكبر بوغتي.

كما قتل بالاش مري بعد عام، وحظرت الحكومة لاحقا جيش تحرير بلوشستان. وتوفي والد بلاش مري، نواب خير بكش مري، في ديسمبر/كانون الأول 2014.

على مر السنين، ميزت جيش بلوشستان نفسها كمجموعة ملتزمة باستقلال المقاطعة بأكملها عن باكستان.

وعلى عكس الجماعات القومية البلوشية المعتدلة التي تدعو إلى الحكم الذاتي الإقليمي، لم يسع هذا الجيش أبدا إلى حل وسط.

يقول مالك سراج أكبر، الباحث المتخصص في الحركة الانفصالية البلوشية، إنه في حين أن مطلب جيش بلوشستان الأساسي هو استقلال المنطقة، فقد تطورت قيادته وجغرافيته التشغيلية وإستراتيجياته بمرور الوقت.

"اليوم، يعمل جيش تحرير بلوشستان مع تأثير ضئيل أو معدوم من قبيلة ماري. وبدلا من ذلك، تحولت قيادته إلى شخصيات بلوشية متعلمة، كان الكثير منهم في يوم من الأيام جزءا من منظمة الطلاب البلوش غير العنيفة".

من القادة الرئيسيون لجيش تحرير بلوشستان؟

حمل هذا الجيش السلاح ضد الدولة الباكستانية بسبب ما اعتبره "المغامرات المستمرة" للحكومة الفدرالية، والتي زعم أنها قوضت التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحقيقي في المقاطعة.

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يلاحظ أكبر أن جيش بلوشستان كان في البداية منظمة سرية للغاية، ولكن حدث تحول كبير عندما انتقلت القيادة من رجال قبائل ماري إلى قادة البلوش من الطبقة الوسطى.

"أظهرت القيادة الجديدة ميلا أكبر لعرض قوتها وقدراتها في وسائل الإعلام. ومن بين أبرز الشخصيات أسلم بلوش، الذي قتل في وقت سابق عام 2018، ومؤخرا بشير ذيب، الزعيم الطلابي السابق في منظمة الطلاب البلوش".

يقول فهد نبيل، الذي يقود شركة الاستشارات البحثية الجيوسياسية في إسلام أباد، إن بشير ذيب بلوش هو الزعيم الحالي لجيش بلوشستان وكان على الأرجح وراء اختطاف جعفر إكسبريس.

ينتمي بشير ذيب (40 عاما)، إلى منطقة نوشكي في بلوشستان، التي تقع على بعد 150 كلم جنوب كويتا. حصل على دبلوم من كلية الفنون التطبيقية في كويتا.

وقال نبيل لقناة الجزيرة "بعد وفاة أسلم بلوش في هجوم بقنبلة في قندهار بأفغانستان، انتقلت قيادة الجماعة إلى بشير ذيب بلوش".

في عام 2010، أطلقت المجموعة فرقتها الانتحارية -لواء المجيد، الذي ظل خامدا لبضع سنوات، ثم برز في عام 2018 عندما أرسل أسلم بلوش ابنه لاستهداف المهندسين الصينيين العاملين في بلوشستان بمدينة دالبندين. وأدى الهجوم إلى إصابة 5 أشخاص، بينهم 3 صينيين، لكن لم تقع وفيات، باستثناء ابن أسلم.

وأثار ذلك اتجاها أوسع نطاقا لمهاجمة المواطنين والمنشآت الصينية في السنوات الأخيرة.

هجوم على قنصلية صينية

هاجمت المجموعة القنصلية الصينية في كراتشي في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قبل شهر من وفاة أسلم بلوش. وقتل 4 أشخاص بينهم شرطيان بينما بقي الموظفون الصينيون في أمان. وتمكنت قوات الأمن من صد الهجوم في غضون ساعة، مما أسفر عن مقتل المهاجمين الثلاثة.

ومع ذلك، يشير أكبر إلى أن لواء المجيد التابع لجيش بلوشستان اكتسب اهتماما عالميا حقا عندما استهدفت إحدى الانتحاريات، شاري بالوش، مواطنين صينيين في جامعة كراتشي في عام 2022.

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وقتل 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 صينيين بعد أن فجرت شاري (30 عاما) حافلة صغيرة خارج معهد كونفوشيوس بالجامعة وهو مركز صيني للغة والثقافة.

وقال نبيل" في الوقت الذي قدم فيه بشير ذيب مقاتلات، يشرف نائبه، حمال ريحان، على عمليات لواء المجيد".

ريحان أيضا في الـ40 ويعتقد أنه متعلم جيدا، ويتقن عدة لغات، بما في ذلك الإنجليزية والأردية والفارسية.

وفقا لنبيل، فإن المسؤول العسكري الباكستاني السابق، رحمن جول بالوش، قد عزز بشكل كبير قدرات المجموعة.

الرجل العسكري السابق في أوائل الـ40 من عمره، وهو أيضا من نوشكي. بعد تخرجه من جامعة بيشاور، انضم إلى الجيش الباكستاني في عام 2002، ولكن في غضون 8 سنوات، قرر الاستقالة والانضمام إلى جيش تحرير بلوشستان.

وقال نبيل إن رحمن جول بلوش ساعد التنظيم على تحسين "مهاراته القتالية، مما مكنه من الانتقال من هجمات الكر والفر إلى عمليات واسعة النطاق".

كيف يقوم بتجنيد المقاتلين؟

يقول المراقبون إن أعظم قوة لهذا الجيش هي قدرته على تجنيد شباب، متعلمين جيدا.

ويقول أكبر "لم يعد تجنيد المقاتلين الشباب المتعلمين تحديا، حيث تتمتع المجموعة بشعبية كبيرة بين الشباب البلوش، على الرغم من الطبيعة المثيرة للجدل لعملياتها".

ويضيف أنه على الرغم من مسؤولية الجماعة عن مقتل مدنيين، بمن فيهم مواطنون من البلوش، واستخدامها للمفجرات الانتحاريات، فإن مثل هذه التكتيكات لم تثر سوى انتقادات محدودة.

وأضاف "بدلا من ذلك، نمت جاذبيتها بين الشباب البلوش، الذين يعتقد الكثير منهم أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق لبقاء شعبهم".

وأضاف امتياز بلوش، الباحث في "يوميات خراسان"، وهي منصة تتبع الأمن الإقليمي، أن جيش بلوشستان تمكن من كسب التعاطف بين الناس جزئيا بسبب عدم كفاءة الدولة.

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وقال للجزيرة "أصبحت سياسات الدولة المتسلطة، والحكم السيئ، وانعدام المساءلة، وحالات الاختفاء القسري محفزات للمسلحين لتجنيد المزيد من المتعاطفين والتأثير عليهم، بما في ذلك الأشخاص ذوو الخلفيات المتعلمة مثل خبراء تكنولوجيا المعلومات المحترفين ومحللي البيانات وغيرهم من المهنيين، وبالتالي توسيع نطاق وصولهم وتأثيرهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

كيف يمول عملياته؟

في حين لا تزال مصادر تمويل هذا الجيش غير واضحة، يشير المحللون إلى تدفق إيرادات متعددة، بما في ذلك الأنشطة غير المشروعة مثل الابتزاز والتهريب وتهريب المخدرات.

تزعم الحكومة الباكستانية أن الهند تمول جيش بلوشستان، لكن أكبر، الذي يقول إن معظم قيادة الجيش موجودة في باكستان بعد قضاء سنوات في أفغانستان، يقول إن هذه التأكيدات يصعب قبولها في ظاهرها.

وقال "بالنظر إلى ميل باكستان إلى إلقاء اللوم على الهند في كل قضية تقريبا، فإن مثل هذه الادعاءات يصعب قبولها دون أدلة قوية". "إذا قدمت الحكومة دليلا ملموسا على الدعم الهندي، عندها فقط ستكتسب اتهاماتها وزنا. ما هو واضح، مع ذلك، هو أن جيش بلوشستان لديه داعم جيد التمويل، ويتلقى مقاتلوه تدريبا احترافيا للغاية مصمما خصيصا للتمرد.

ومع ذلك، قال امتياز بلوش، المقيم في إسلام أباد، في يوميات خراسان، إن الدخل من مناجم الفحم الضخمة في إقليم بلوشستان هو مصدر اقتصادي رئيسي للمجموعة.

وأضاف أن العمليات الأخيرة التي قامت بها الجماعات المسلحة البلوشية الانفصالية كانت فعالة للغاية، لأنها استخدمت العديد من الأسلحة الأميركية. وبعد انسحابهم من أفغانستان في عام 2021، كان من السهل شراء هؤلاء من الحدود التي يسهل اختراقها والتي تشترك فيها مع أفغانستان.

من ناحية أخرى، قال نبيل إنه يعتقد أن معظم قيادة جيش بلوشستان تعمل من إيران وأفغانستان. وجادل بأن المجموعة تولّد أموالا من أنشطة غير مشروعة متعددة تتراوح من تهريب المخدرات إلى اختطاف الأشخاص للحصول على فدية.

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وقال "بعض الأفراد من الشتات البلوشي يقدمون أيضا الدعم المالي، يتم تدريبهم في إيران وأفغانستان وأجزاء معينة من بلوشستان، بينما يتم شراء الأسلحة من الأسواق السوداء العاملة في إيران وأفغانستان، إلى جانب الأسلحة الأميركية المتبقية".

كيف يقوم ببناء روايته؟

وقال أكبر إن فشل الحكم و"عدم الرضا" عن حكومة المقاطعة يساعدان جيش بلوشستان على زيادة نفوذه بين الجمهور المحبط.

وقال "يرى الكثيرون أن حكومة المقاطعة أكثر ولاء لإسلام أباد من شعب بلوشستان، خاصة لأنها ترفض اتخاذ موقف بشأن قضايا حرجة مثل الاختفاء القسري".

وقال محمد شعيب، الأكاديمي والمحلل الأمني في جامعة القائد الأعظم في إسلام أباد، إن المجموعة تمكنت من نشر رسالتها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

"لقد تعلم جيش بلوشستان فن البقاء في الأخبار والحفاظ على عمل جهاز الدولة على جبهات متعددة. كمية الهجمات والجبهات تخبرنا أن تجنيد جيش بلوشستان يتزايد والآن يمكنه تخصيص المزيد من الموارد والأفراد للعمليات".

وقال نبيل إن هذا الجيش صقل جهوده الدعائية في السنوات الأخيرة، وأشار إلى أن وسائل الإعلام التابعة للتنظيم توفر تحديثات في الوقت المناسب عن أنشطة المتشددين وتنشر الأدب ومقاطع الفيديو القتالية لجذب المجندين المحتملين.