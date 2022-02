غسول الوجه المناسب هو جوابك إذا ما كنت تتساءلين إن كانت عنايتك ببشرتك كافية أم لا. لأن مستحضر تنظيف البشرة الذي تستخدميه هو أهم عامل في الحفاظ على صحة الجلد وقدرته على مقاومة عوامل تقدم سن البشرة.

صحيح أنه من المغري جدا أن تتوجهي للحوض لغسل وجهك كل صباح بغسول لا تدري مكوناته بالضبط فقط لكي تشعري بانتعاش النظافة، لكن بعض مركبات الغسول قد تجني على بشرتك وتكون أساس كل مشكلات الجلد لديك من دون أن تنتبهي.

في هذا التقرير نستعرض كيفية تحديد أفضل غسول للوجه بناء على نوع بشرتك، وطرق تحضير غسول الوجه الأنسب لك، لأنه ببساطة لا ينبغي معاملة البشرة الجافة كالبشرة الحساسة أو المختلطة، كما تتطلب البشرة الدهنية معاملة خاصة عند غسلها وتنظيفها كي لا تصاب بمضاعفات تؤدي لظهور مشاكل حب الشباب.

غسول الوجه الأنسب لنوع بشرتك

سواء كانت بشرتك دهنية أو جافة أو مزيجا من الاثنين، فأنت بحاجة إلى معرفة نوع بشرتك من أجل العناية بها بشكل أفضل.

واعتمادا على نوعها قد تحتاجين إلى إعادة التفكير في كيفية غسل وجهك.

ولفهم الطريقة الأكثر فعالية لتنظيف وجهك بشكل أفضل بناء على نوع بشرتك، كشف خبراء التجميل وأطباء الجلد لموقع "إنسايدر" (INSIDER) أنه يمكن اكتشاف ما هو الأفضل بالنسبة لك من خلال اختبار مختلف أنواع غسول الوجه ومنظفات البشرة. على سبيل المثال، يمكنك تبديل المنظف أو مقشر البشرة بشكل متكرر إلى حين العثور على المركب الأكثر ملائمة لبشرتك.

غسول الوجه للبشرة الدهنية

إذا كانت لديكِ مشكلة في زيادة إفرازات وجهك الزيتية، فقد تكونين بين ملايين النساء اللاتي يعانين عند اختيار غسول الوجه للبشرة الدهنية الذي لا يفاقم اضطرابات جلدهن.

وإذا كانت بشرتك دهنية للغاية، فمن المهم أن تغسلي وجهك بشكل متكرر كلما بذلت مجهودا أو تعرضت لملوثات الجو وحرارة الشمس المباشرة.

صحيح قد يختلف المنظف الذي تستخدمه صاحبة البشرة الدهنية وفقا للتفضيلات الشخصية والتجربة، ولكن هناك إرشادات عامة يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان الغسول اختيارا صائبا أم لا.

مثلا، عند اختيار غسول الوجه للبشرة الدهنية، يمكنكِ تجربة المنظفات غير الرغوية لأنها عادة ما تناسب الجلد الدهني لأنها لا تزيل زيوت الوجه الطبيعية أو تخلّصه من مركباته الأصلية.

وهو الأمر الذي يفاقم من مشاكل البشرة الدهنية ويجعلها تفرز الكثير من الزيوت التي تجعل الجلد بدوره أكثر عرضة للإصابة بالبثور وحب الشباب.

ووفق مجلة "فوغ" (Vogue) للجمال والمرأة، إذا كنتِ تفضلين غسول الوجه الرغوي أو الجل المنظف، فاختاري مستحضرا يحتوي على حمض ألفا هيدروكسي "إيه إتش إيه" (AHA) و"بي إتش إيه" (BHA) والنياسيناميد والفحم والطين.

وعند التسوق للحصول على المنتجات، اقرئي الخيارات القائمة على الرغوة التي تنظف بعمق بدون تجريد الجلد من كل الزيت. أما إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب والبثور بسهولة، فيعتبر التنظيف المزدوج بالزيت ثم المطهر المائي مثاليا للتخلص من الدهون والأوساخ المتراكمة على الجلد.

وعند تطبيق غسول الوجه على البشرة، بالنسبة إلى المنظفات الهلامية أو الكريمية، اختاري مقدارا بحجم حبة الفول السوداني للوجه بالكامل، أو ضخة واحدة إذا كنت تستخدمين منتجا رغويا.

أولا ابدئي بإزالة مكياجك وأي بقايا بماء تنظيف المكياج، متبوعا بغسول الوجه للبشرة الدهنية. ولتحقيق أقصى استفادة من المنظف، اتبعي التعليمات الموضحة على الزجاجة، إذ تتطلب بعض المنظفات أن توضع على الوجه الجاف بينما تتطلب الأخرى أن يتم تبليل البشرة.

غسول الوجه للبشرة الجافة

يمكنكِ اختيار أنسب غسول وجه للبشرة الجافة من خلال التجربة والتكرار، ولكن مع مراعاة أن تتوقفي تماما عن استخدام المنظِّف فور ملاحظة أي أعراض جفاف وتشقق في الجلد.

كما أنه بمجرد اختيار مستحضر مخصص لنوع بشرتك لا يعني بالضرورة أنه غسول الوجه للبشرة الجافة المثالي، لأن وجهك قد يحتاج لتركيبات مختلفة وفقا لاحتياجه، وفق موقع "إن بي سي نيوز" (NBC News) الأميركي.

على سبيل المثال، إذا شعرت أن وجهك مشدود وجاف بعد الغسيل، فهي علامة لتغيير منتج التنظيف وإزالة المكياج والأوساخ والملوثات من الجلد واستعادة توازن درجة الحموضة فيه.

لذلك يُنصح باختيار المنتجات الخالية من الكحول التي تمنح البشرة ترطيبا إضافيا، مثل غسول الوجه للبشرة الجافة المُضاف إليه مُرطبات، كذلك تأكدي من خلوه من البارابين والعطور.

كما يُنصح باختيار مستحضر بمكونات مثل حمض اللاكتيك والسيراميد وزيت اللوز وحليب الشوفان والبوليفينول.

وبينما تعتبر مناديل الوجه مثالية للسفر والتنظيف السريع وأنتِ خارج المنزل، فإنها قد تحتوي على الكحول أو العطور أو المواد الحافظة التي قد تهيج البشرة الجافة والحساسة.

وتشير مجلة "فوغ" (Vogue) إلى أن البشرة الجافة تحتاج لطرف إصبع واحد من غسول الوجه للبشرة الجافة لتنظيف وجهك بالكامل، وإذا كنت تستخدمين زيتا مُنظفا للبشرة، فيجب أن تكون قطرتان أو 3 قطرات كافية.

كذلك يوصى بتجنب الماء الساخن أثناء غسل الوجه الجاف لأنه سيزيد من جفاف الجلد. ونظرا لأن منظفات البشرة الجافة قد تكون عبارة عن مواد هلامية أو بلسم، فقد لا تكون بالضرورة رغوية، لذا ضعي في اعتبارك ألا تفركي وجهك بشكل مفرط لتكوين رغوة.

وكخطوة نهائية، اغسلي وجهك بماء فاتر وجففيه بمنشفة نظيفة برفق عن طريق التطبيب الهادئ بدلا من فركه بعنف، قبل وضع المرطب على الجلد. ويُنصح أصحاب البشرة الجافة بتقليل مرات غسل الوجه لتجنُّب زيادة جفاف الجلد وفقدان ترطيبه الطبيعي.

غسول الوجه للبشرة المختلطة

عادة ما يكون من الصعب اختيار غسول الوجه للبشرة المختلطة؛ مع منطقة "تي" (T) الدهنية (في الجبين والأنف) وجفاف الخدين، ويبدو وجهك مشوشا ويصيبك بالحيرة والتوتر في كل مرة تحاولين غسلة أو ترطيبه.

ووفق موقع "ذا هيلثي" (The Healthy) للصحة، استخدمي غسول وجه لطيف لا يسبب انسداد المسام على المناطق الأكثر جفافا، وغسل منطقة الجبين والأنف بتونر ملائم لإزالة الزيوت الزائدة.

ويُعد أفضل غسول وجه للبشرة المختلطة هو الغني بحمض الهيالورونيك، لأنه لا يسد المسام وهو لطيف على الأجزاء الجافة في وجهك أيضا.

ويقترح الأطباء استخدام غسول وجه معتدلا يعتمد على الجل لتنظيف الوجه بدون تجفيفه. لذا ابحثي عن مكونات مثل البانثينول وزيت شجرة الشاي والصبار والباكوتشيول وحمض ألفا هيدروكسي.

ويعد ماء ميسيلار أيضا خيارا فعالا آخر لتنظيف هذا النوع من البشرة، وهو نوع من الزيت المحبوس في المياه الذي يعمل على تنقية بشرتكِ وإزالة الأوساخ، ونظرا إلى أنه لا يحتوي على مواد حافظة فهو مناسب لجميع أنواع البشرة بما فيها الحساسة.

ويُعد استخدام مستحضر التقشير مرتين في الأسبوع بعد غسل الوجه؛ طريقة سهلة لتطهير تراكم الزيوت في البشرة المختلطة، ولكن اختاري مقشرا يحتوي على حبيبات صغيرة للحصول على أفضل النتائج.

كما يساعد تطبيق تونر خالٍ من الكحول بعد غسل الوجه أيضا على إزالة التراكمات المتبقية في المسام الدهنية وتقليلها، لحمايتك من البثور والرؤوس السوداء.

كمية قليلة في حجم البازلاء من غسول الوجه للبشرة المختلطة ستكون كافية لتنظيف هذا النوع من الجلد. أولا بللي وجهك بالمياه الفاترة، ثم ضعي غسول الوجه عن طريق فركه برفق على كامل الوجه لضمان التنظيف الأمثل.

ركزي على المناطق الدهنية في الغسيل، بينما قللي غسل المناطق الجافة.

وبشكل عام، أولئك الذين لديهم بشرة مختلطة قد يضطرون إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للمناطق الجافة عند الترطيب والاهتمام الإضافي بالمناطق الدهنية عند غسل وتنظيف الوجه، وبالتالي قد تتطلب البشرة المختلطة جهدا إضافيا للعناية بها.

غسول الوجه للبشرة الحساسة

عند اختيار غسول الوجه للبشرة الحساسة يجب توخي الحذر بشأن استخدام المنتجات التي تحتوي على الكثير من الروائح المضافة، أو تلك التي تحتوي على مواد كاشطة للغاية مثل المقشرات والحبيبات.

وتوضح طبيبة الأمراض الجلدية الأميركية سونيا بادريشيا بانسال لموقع "ويب ميد" (WebMD) أنه عند اختيار غسول الوجه للبشرة الحساسة فإن القاعدة الأساسية هي البحث عن غسول طبيعي يحتوي على أقل من 10 مكونات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب الحد من استخدام العديد من المستحضرات على الجلد، بمعنى أن يتم استخدام غسول واحد لتنظيف البشرة، ونوع واحد من المرطبات للعناية والترطيب بعد الغسيل، وتقليل نوعيات المستحضرات التي توضع على الوجه قدر الممكن.

كما يُنصح باختبار المنتج عند تجربته لأول مرة على معصمك لمعرفة ما إذا كان قد يجفف بشرتك أو يسبب احمرارا أو تهيُّجا أو أي شيء آخر قد لا ترغبين في التعامل معه على نطاق أوسع على وجهك بالكامل.

وبمجرد أن تكتشفي روتينا ملائما للعناية ببشرتك وأن تشعري أنه لا يترك جلدك ملتهبا أو مشدودا، حاولي الاستمرار على الروتين لفترة طويلة لا تقل عن أسابيع، لأن استقرار وضع وجهك قد يكون مؤقتا قبل أن يبدأ في التحسُّس من المُنتج.

ووفق موقع "ويب ميد"، غالبا ما يعتمد غسول الوجه للبشرة الحساسة على الموسم، لذا فإن ما يناسبك في الشتاء قد لا يعمل بنفس الطريقة في الصيف.

قد تحتاجين أيضا إلى غسول وجه أثقل أو أكثر دسامة في الشتاء وآخر أخف في الصيف. ومع ذلك، فإن التحدث مع طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك يمكن أن يساعدك في اختيار أفضل المنتجات لنوع بشرتك خلال العام.

طرق تحضير أفضل غسول للوجه

تعتمد طريقة تحضير أفضل غسول طبيعي للوجه على عدة عوامل. إذ يوضع في الاعتبار نوع الجلد، والعُمر، والمناخ، والموسم، ونظام العناية بالبشرة اليومي، واستخدام المكياج، ومقدار التعرض للشمس والتلوث.

ومع ذلك، لا تخافي من تغيير مكونات وصفة غسول الوجه إذا شعرت أنها لا تحقق النتائج الأفضل لوجهك، ما دمتِ تستخدمين خليطا من المكونات الطبيعية.

وفيما يلي وصفات تحضير أفضل غسول للوجه وفق نوع بشرتك:

منظف زيت اللافندر للبشرة الجافة

زيت اللافندر الطبيعي يُعد خيارا مثاليا للعناية بالبشرة الجافة لأنه يترك البشرة مشرقة ومتوهجة. فهو يوفر ترطيبا إضافيا للبشرة الجافة ويهدئ تهيُّجها.

كما يُعتبر غسول الوجه الزيتي من اللافندر الطبيعي ممتازا مع أحد الزيوت الحاملة المعززة للرطوبة مثل بذور العنب أو اللوز الحلو أو الجوجوبا ومثاليا للوجه الجاف.

المكونات

30 غرام زيت ناقل من اختيارك.

6 قطرات من زيت اللافندر الطبيعي.

منشفة أو قطعة قطنية نظيفة.



تعليمات الاستخدام:



اسكبي كمية الزيت الحامل مباشرة في الزجاجة التي ستضعين فيها المنظف، ثم أضيفي زيت اللافندر واغلقي الزجاجة بإحكام ثم رجيها لحين امتزاج الزيوت بالكامل.

بعد إجراء اختبار حساسية على بقعة محدودة من الجلد، دلكي قطرات من غسول الوجه للبشرة الجافة على وجهك مباشرة، ثم بللي القماش أو القطن بماء دافئ واستخدميه لإزالة الزيت من على وجهك.

كرري وفق الحاجة لإزالة المكياج، ثم اتبعيه بالمرطب.

إذا كانت لديكِ مشكلة في زيادة إفرازات وجهك الزيتية، فقد تواجهين صعوبة عند اختيار غسول الوجه للبشرة الدهنية (بيكسلز)

منظف رغوي بالعسل للبشرة الدهنية

يعتبر الصابون القشتالي لطيفا بدرجة كافية لاستخدامه في منظفات الوجه المصنوعة منزليا للبشرة الدهنية، وهو قوي وفعال بما يكفي لقتل البكتيريا ومنع حب الشباب.

كما أن العسل الخام غير المبستر مذهل في العناية بالبشرة عند تحضير مستحضرات غسول الوجه المنزلية.

ووفق موقع "دو إت يور هيلث" (Do it Your Health) للصحة والعناية، يوصى باستخدام العسل في تعزيز التئام الجروح والتخلص من البثور وزيادة الرطوبة وتهدئة الاحمرار والالتهابات وتقليل البكتيريا والزيوت في البشرة الدهنية.

المكونات:

1/4 كوب عسل.

1/4 كوب ماء مقطر.

ملعقتان كبيرتان من صابون قشتالي سائل.

1 ملعقة صغيرة زيت الأفوكادو الطبيعي.

12 قطرة من زيت عطري من اختيارك.

رشة من صودا الخبز (اختياري).

موزع صابون رغوي (اختياري).

طريقة التحضير:

امزجي المكونات في وعاء زجاجي. ولكن لا ترجي الخليط وإلا سوف تتشكل رغوة الصابون، على أن تضيفي الماء أولا ثم العسل ثم الصابون ثم الزيوت.

اختياريا يمكنكِ إضافة قليل من صودا الخبز إلى الوصفة عند استخدامها من مرة أو مرتين في الأسبوع لتقشير الجلد أو مكافحة حب الشباب.

كما يمكنك أيضا تبديل الماء المقطر لماء جوز الهند أو ماء الورد للحصول على مزيد من الرطوبة في غسول الوجه الطبيعي.

وبالنسبة للزيوت العطرية المقبول استخدامها هنا، نقترح اللافندر أو الليمون لفوائدهما على البشرة الدهنية لعلاج حب الشباب.

تُحفظ الوصفة في الثلاجة في وعاء مُحكم الغلق، وتعيش لمدة تصل إلى أسبوعين.

تعليمات الاستخدام:

اغسلي وجهك بغسول زيتي للبشرة الدهنية، ثم اتبعيه بمنظف العسل للحصول على تنظيف عميق، فهو ينظف المسام بعمق ويزيل الزيوت العالقة.

دلكي وجهك ورقبتك بالعسل في حركات دائرية، واتركيه لعدة دقائق.

اشطفي وجهك بالماء الدافئ واتبعي الروتين بالمرطب.

معجون الشوفان لتنظيف البشرة الحساسة

في مستحضر بسيط وسريع يمكنك تنظيف بشرتك الحساسة بعمق من خلال استخدام معجون من دقيق الشوفان العضوي والماء المفلتر، وتطبيقه على الوجه بالكامل.

ويعمل هذا القناع على إزالة الأوساخ من المسام بتدليكه بلطف في الجلد ثم شطفه بالماء الفاتر، على أن تتبعيه باستخدام المرطب الملائم لنوع بشرتك.

غسول الوجه للبشرة المختلطة بخل التفاح

خل التفاح العضوي والخام وغير المصفى مثالي كغسول للوجه المختلط. فهو فعال في مكافحة ظهور الحبوب، بينما يزيل الصابون القشتالي الأوساخ والمكياج بلطف. وتعمل مكونات هذا المستحضر السريع معا لتنظيف رغوي مكثف للبشرة.

لذلك ستحتاجين فقط إلى استخدام هذا المنظف بضع مرات في الأسبوع وليس يوميا. لأن الاستخدام المتكرر سيؤدي إلى جفاف أجزاء من بشرتك.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح الطبيعي.

ماء دافئ.

قطرة من الصابون القشتالي (اختياري).

تعليمات التحضير والاستخدام: