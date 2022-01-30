لا تقتصر فوائد الموز على مذاقه اللذيذ فحسب، إذ يُعد من أغنى الثمرات بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والفيتامينات والبيوتين والمعادن التي تغذي شعركِ وبشرتك عند إضافته لروتينك في العناية بجمالك.

فيما يلي بعض الفوائد العديدة للموز لتعزيز جمال الشعر والبشرة:

لترطيب البشرة الجافة

يعد الموز مكونا سحريا لترطيب البشرة الجافة وتعزيز نضارتها. ونظرا لأنه يحتوي على نسب كبيرة من فيتامين (أ)، فهو يعيد الرطوبة للبشرة الجافة والمتشققة.

ويمكن الاستفادة من تلك الخصائص للموز من خلال هرس ثمرة موز شديدة النضج ووضعها على بشرة جافة مباشرة مع تجنُّب ملامسته لعينيك.

يُترك القناع لمدة تتراوح بين 20 – 30 دقيقة على الأكثر، ثم يُغسل الوجه بالماء الفاتر للحصول على بشرة أكثر ترطيبا.

قشر الموز يُستخدم كمرطب للبشرة، ويساعد فرك قشره على تخفيف مشاكل حب الشباب وتهدئة البشرة (شترستوك)

لشعر لامع وأكثر نعومة

يقدم الموز العديد من الفوائد الطبيعية للحفاظ على مظهر شعرك لامعا وطريا، مثل حمض الفوليك الغني فيه الذي يعزز لمعة الشعر، مع الحفاظ على ترطيبه وطراوته جيدا بالفيتامينات.

ويمكن تحضير بلسم الشعر بالموز من خلال هرس موزة ناضجة مع نصف ملعقة عسل طبيعي حتى يتحول إلى عجين كريمي لين.

وبعد غسل شعرك كالمعتاد بشامبو خالٍ من الكبريتات والصوديوم والسلفات والسيليكون، قسمي شعرك إلى أقسام ثم ضعي ماسك الموز والعسل بسخاء من الجذور إلى الأطراف.

واجمعي شعرك فوق رأسك وغطيه بقبعة استحمام دافئة، واتركي القناع لمدة 20 إلى 30 دقيقة. بعدها يُغسل بالماء الفاتر، ثم يغسل مرة إضافية بالشامبو إذا لزم الأمر.

ويُعد هذا البلسم الطبيعي من الموز والعسل غنيا جدا بالبوتاسيوم وفيتامين "ب6″ (B6) و"سي" (C) والألياف والكربوهيدرات. ويعمل التركيب الكيميائي للموز على تنعيم وتقوية الشعر وتحسين ملمس الشعر ومرونته، وأيضا ترطيب فروة الرأس ما يمنع القشرة.

وبحسب موقع "هيلث لاين" (Healthline)، سيساعد قناع الموز هذا على منع تقصُّف الأطراف وتكسُّر الشعر، وتنعيم الشعر المجعد لأنه يحتوي على نسبة عالية من السيليكا.

وبشكل عام، يمتص الجسم السيليكا من العناصر الغذائية المختلفة لإنتاج الكولاجين، وهو بروتين يعتبر لبنة لبناء شعر جميل وحيوي.

قناع الموز يساعد على منع تقصُّف الأطراف وتكسُّر الشعر (شترستوك)

مكافحة التجاعيد وعلاج انتفاخ العينين

يُستخدم قشر الموز أيضا كمرطب للبشرة، ويساعد فرك قشره على تخفيف مشاكل حب الشباب وتهدئة البشرة وعلاج الصدفية عن طريق وضع قشر الموز على المنطقة المصابة بالصدفية لترطيب وتخفيف الحكة.

وتظهر الدراسات أن قشور الموز تحتوي على عدد من المكونات التي تعالج بالفعل مشاكل البشرة.

وفي مراجعة علمية نشرها موقع وزارة الزراعة الأميركية، عام 2018، تمتلك قشور الموز كميات كبيرة من الفينول، وهو المركب الذي يمتلك خصائص قوية مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة ويرتبط بالعديد من الفوائد الصحية للجلد.

كما أن القشر غني بالكاروتينات والبوليفينول، وهي المركبات المضادة للالتهابات التي يجعله خيارا مثاليا لتعزيز شباب الجلد وحمايته من علامات تقدم السن. ويمكن أيضا استخدام القشر تحت العينين لعلاج الانتفاخ الناجم عن الأرق.

تنعيم وتفتيح اليدين

يمكن أيضا تحضير مقشر لطيف للبشرة باستخدام الموز، وذلك عبر خلط موزة ناضجة واحدة مع حفنة صغيرة من دقيق الشوفان الجاف.

وبعد دقائق من فرده على الوجه أو اليدين يتم فركه بلطف حتى يزيل الشوفان الجلد الميت، بينما يعالج معجون الموز الجلد ويرطبه ويمنحه العناصر الغذائية اللازمة للتنعيم والرطوبة.

وصْفة أخرى للتقشير، باستخدام الموز الناتج من خلال هرس موزة مع ملعقة كبيرة من السكر البني. وببساطة يوضع على بشرة الوجه أو على اليدين وفركه بحركات دائرية، ثم يُشطف جيدا بالماء الفاتر.

ونظرا لغنى الموز بالمركبات المرطبة والفيتامينات، فهو يعزز بهذه الطريقة نعومة البشرة ويحميها من الجفاف وتراكم الجلد الميت على الجلد ما يسبب الاسمرار والخشونة.

قشور الموز لابتسامة أكثر إشراقا

كشفت دراسة أجريت عام 2015 ونشرتها مجلة طب الأسنان السريري الحديث، أن قشور الموز ساعدت على ظهور النشاط المضاد للبكتيريا المسؤولة عن الإصابة بأمراض اللثة الشائعة، مثل التهاب اللثة والتهاب دواعم الأسنان.

يمكن فرك قشر الموز على الأسنان، أو نقع القشر في ماء ثم استخدامه في المضمضة.

يمكن فرك قشر الموز على الأسنان، أو نقع القشر في ماء ثم استخدامه في المضمضة (بيكساباي)

وبحسب الطب الطبيعي، يقترح المعالجون أيضا أنه إذا قمت بذلك كل يوم لمدة أسبوع، فقد يسهم في تبييض الأسنان بشكل كبير، لكن هذه النظرية تحتاج للمزيد من الإثبات العلمي الدقيق.