تؤمن المرأة اليابانية واليابانيون بشكل عام بأن تحقيق الذات والسعادة ينبعان من الداخل، ويبحثون عنها في التفاصيل المختلفة كالعمل، العائلة، الهواية.
الأعمال المنزلية أصبحت شائعة جدا في لبنان، من الطبخ والحلويات إلى الحياكة وتصليح الأغراض، وصولا إلى التجميل.
تعد الأعشاب والزيوت والمواد الطبيعة الأصل في إعداد مواد التجميل، ورغم دخول موجات متعددة من التطور في مكوناتها، فإن بعض الشركات تحرص على استخدام مكونات الطبيعة بتقنيات مختلفة ومتنوعة للحفاظ على البشرة.
وهذا الموضوع الحيوي للمرأة كان الشغل الشاغل لشركات عالمية ولتجارب نسائية فردية أيضا، بدأت بشغف أو موهبة أو تحد وتواصلت حتى صارت حرفة.
تقول فاتنة قبلان إنها منذ ارتفاع سعر الدولار لم تعد تشتري "كريمات" أوروبية كانت تستخدمها من قبل، وتعرفت على عدد من النساء اللواتي يصنعنها بالمنزل من المواد الطبيعية، فغيّرت روتين الاهتمام ببشرتها، وتقول إن ذلك كان بمثابة اكتشاف لها، لأن المواد الطبيعية عملت بشكل رائع وسريع.
من جهتها، تقول ربى خطار إنها طوال حياتها تخلط بقايا الفاكهة والخضار مع قليل من الحليب والعسل لتصنع منها قناعا للوجه (ماسك)، كما أنها تتابع بعض اختصاصيات العناية المنزلية وتطبق خلطات تقشير الجسم والوجه التي تقتنع بها، خاصة أن عملها في المجال البيئي أتاح لها التعرف على كافة النباتات والمواد الطبيعية وما تحتويها.
من جهتها، تقول فاطمة سعيد إنها تستخدم الفحم الطبيعي لتبييض أسنانها، كما أنها مؤخرا طحنته ومزجته مع السكر والعسل والبن لتقشير الجسم. وتذكر أن "الكريمات" الأجنبية أصبحت بعيدة المنال، لذلك فإنها تشتري "كريمات" محلية طبيعية، بعد أن تقرأ تجارب السيدات عنها.
ولا تبخل اختصاصية التجميل يسرى مهنا المير بمشاركة تجربتها في المواد الطبيعية بشكل شبه يومي مع السيدات عبر "فيسبوك لايف"، حيث تتلقى الأسئلة منهن وتجيب بحسب خبرتها التي تمتد إلى 15 عاما في مجال تحضير كريمات منزلية من مواد طبيعية، أكثرها موجود في معظم البيوت.
تقول يسرى للجزيرة نت إنها بدأت الأمر هواية، وصنعت مراهم للعناية بالبشرة والجلد لنفسها ولصديقاتها. ولكن ردات الفعل المشجعة جعلتها تحول عملها المنزلي هذا إلى منتجات تجميلية طبيعية 100%.
والأعمال المنزلية أصبحت شائعة جدا في لبنان، من الطبخ والحلويات إلى الحياكة والتجميل وتصليح بعض الأغراض.
استوردت يسرى بعض المواد الخام الطبيعية -مثل زبدة الشيا والصمغ العربي والزعفران والأرغان والعود- من الخارج، إضافة إلى النباتات الموجودة في لبنان كالليمون والألوفيرا والورد واللافندر وسواها.
واستخدمت أيضا الطين والفحم والزيوت المتنوعة وجوز الهند والعسل والمورينغا (نوع من الشاي) والكركم وغيرها، وصنعت كريمات منزلية بدأت ببيعها لصديقاتها، قبل أن تتوسع مع تزايد الإقبال على المنتجات الطبيعية.
Posted by From heart of the nature on Wednesday, December 5, 2018
وتسعى يسرى للحصول على رخص لتصبح الكريمات التي تنتجها متاحة في الصيدليات، مؤكدة أن منتجاتها ستبقى معتمدة فقط على المواد الطبيعية والعضوية من دون مواد حافظة.
وقد حصلت على شهادتين: الأولى في العناية بالبشرة، والثانية باعتبارها مستشارة في علاج الجلد، وهي تصنع حاليا عددا كبيرا من الكريمات مثل مقشر الجسم والوجه، وكريمات العيون، والعناية النهارية والليلية والسيروم ومغذي الرموش والعناية بالشعر والأظافر والقدمين والحواجب وأنواع الصابون، وقد أوضحت أن كل منتج خضع للتطوير ما بين 4 إلى 5 مرات حتى أصبح أكثر فاعلية.
وفيما يأتي تقدم يسرى أفكارا للسيدات يمكن تحضيرها منزليا بشكل بسيط.
من جهتها، تقول غنوة العريضي (25 عاما) إنها بعد أن تخرجت من الجامعة محاسبة، كانت تسعى لأن تتوظف بشهاداتها وتؤمن مستقبلها. وكان وضعها الصحي -وهي مريضة غسيل الكلى- يحول دون التحاقها بأي عمل، إلى أن زرعت كلية تبرع بها والدها، فتوقعت أن تكون حياتها عادية بعدها، ولكنها رُفضت في عدة وظائف بعد معرفة وضعها الصحي، ومنها الجيش.
أصبحت غنوة تفكر بطريقة للإنتاج وتأمين مصروفها ليكون ضميرها مرتاحا، كما تقول. وفي فترة الحجر قررت أن تستفيد من المنتوجات التجميلية التي كانت تصنعها لنفسها من المواد الطبيعية، وكانت أحيانا تهدي صديقاتها منها في المناسبات، وعندما وجدت صدى جيدا لمنتجها قررت العمل فيه بعد دراستها وتطويره أكثر.
بدأت رحلة البحث عن الزيوت الطبيعة وفوائدها وطرق عملها، وطورت منتجاتها من الكريمات والمقشر والمرطب وسواها، وصارت تسوقها عبر الإنترنت.
ومنذ 6 أشهر، بدأت بهذا العمل وأصبح لديها الآن 15 منتجا. منها: مقشر الجسم من القهوة أو من الملح والزيوت الطبيعية، ومقشر الوجه من البن والعسل وزيت إكليل الجبل وفيتامين "إي" (E) وزيت جوز الهند، وكريم الألوفيرا للوجه، ومرطب الشفاه من زيت الأفوكادو وفيتامين "إي" (E) وشمع النحل، ومقوٍ للرموش والحواجب، ومقوٍّ للأظافر، وملح مزيل لالتهابات الجلد والفطريات، وغيرها من المنتجات.