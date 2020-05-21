بـ5 خطوات.. خطة إنقاذ سريعة للبشرة المجهدة قبل العيد

ماري هارون

مع استمرار الحجر المنزلي والقيود على حرية الحركة في الكثير من دول العالم، تسعى الكثير من النساء للاطمئنان على صفاء بشرتهن، لكن علامات الإجهاد والجفاف وبعض البثور أو التجاعيد ربما تكون قد ظهرت على الوجه بصورة ملحوظة.

تلك العلامات التي لن تستطيع مساحيق التجميل إخفاءها بسهولة، ولن تتمكن الكثيرات من زيارة صالونات وعيادات الجميل لإجراء حلول سحرية في ظل أجواء العزل المنزلي، لذا ينبغي التفكير في بدائل سريعة تمنح نتائج مباشرة خلال أيام قليلة، ولا سيما مع اقتراب عيد الفطر.

الفيتامينات الموضعية

قد تحتاج المرأة لفترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى تتمكن من استعادة نضارة البشرة بصورة كبيرة، لكن استخدام فيتامينات مثل (A, C, E, K) يساهم في إضفاء نضارة شديدة واختفاء البقع الداكنة والخطوط الرفيعة والتجاعيد البسيطة.

تناول تلك الفيتامينات عن طريق الفم والغذاء يعطي نضارة أكثر استدامة، ولكن يمكن إضافة الفيتامينات السائلة (المتوافرة في صورة أمبولات أو قطرات) إلى الزيوت الخفيفة المخصصة للبشرة، واستخدامها كقناع للوجه، يجب وضع منشفة دافئة على البشرة أولا لتوسعة المسام، ثم وضع الفيتامينات لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، ثم مسحها بقطعة قطنية بسيطة وتعطي نتيجة فورية.

استخدام الفيتامينات الموضعية في صورة سائل أو كريم يمنحكِ نتائج هائلة (الألمانية)

حمض الهيالورونيك

يعد اكتشاف استخدام حمض الهيالورونيك للبشرة طفرة جديدة لاستعادة النضارة، حيث إنه يساعد في ترطيبها وعلى المدى البعيد، فإنه يحمي من ظهور التجاعيد، وله مزايا عديدة حيث يعطي نتائج مبهرة، مقابل عدم وجود آثار جانبية تذكر، إذا ما قورن بأقرانه الصناعية والكيميائية.

ويحتوي العديد من مستحضرات التجميل على حمض الهيالورونيك كما يمكن شراؤه في صورته الخام واستخدامه كزيت مرطب مباشرة أو باستخدام الديرما رولر.

أداة ديرما رولر

هي أداة في شكل دائري تحتوى على مجموعة إبر رفيعة للغاية لوخز البشرة، إذ تقوم بإفراز الكولاجين، ويشترط الأطباء على مستخدمي أداة الديرما رولر منزليا تعقيمها عند كل استخدام، كما ينصح باستخدام مقاس 0.5 لأفضل نتائج، وتجنب استخدامها في حال وجود أي بثور أو جروح على البشرة.

ويتم التعامل مع الديرما رولر كفرشاة لوضع مستحضرات التجميل، أو حمض الهيالورونيك أو المستحضرات المعدة لاستخدامها حيث تساعد الإبر الرفيعة بها في الوصول إلى طبقات الجلد الأكثر عمقا وتسمح للبشرة بأقصى استفادة ممكنة من المادة المستخدمة.

ترطيب فروة الرأس

يحتاج الشعر لعناية طويلة المدى قد تصل إلى عدة أشهر حتى تحدث فرقا في البريق والقوة من الجذور، لكن يمكن الوصول لشكل صحي نسبيا باستخدام بعض المستحضرات التي تعطي الشعر مظهرا لامعا وصحيا، ولو قبل أيام معدودة للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

البداية تكون بترطيب فروة الرأس عن طريق تفتيح المسام بفوطة ساخنة ثم وضع الكريمات والزيوت المرطبة المناسبة لنوع الشعر والفروة والتدليك، ثم وضع الفوطة الساخنة مرة أخرى بالتبادل قدر الإمكان، بعدها يمكن عمل قناع أو غطاء للشعر، كما توجد بعض الصبغات التي تضفي لمعة فقط للشعر دون لون، لتمنح مظهرا لامعا بأقل ضرر ممكن.

شرب الماء يساعد في تعزيز نضارة البشرة ولمعان الشعر (مواقع التواصل)

ترطيب الجسم

لا تخلو نصائح خبراء التجميل من نصيحة بشرب الماء، ويمكنك أن تختبري كمية مياه الشرب التي يحتاجها جسمك من خلال متابعة لون البول، وهو ما يعرف علميا بمخطط لون البول، الذي يتضح فيه البول الداكن كإنذار لحاجة الجسم لمزيد من المياه، ويتم شرب كميات من المياه حتى يصل لون البول إلى درجة فاتحة جدا، في تلك اللحظة نتأكد من ترطيب الجسم بالكامل وكافة أعضائه خاصة الجلد.

تعد تلك النصائح سريعة وتجميلية لمظهر صحي، لكن للحصول على بشرة وشعر صحي ومزيد من الديمومة يراعي الاهتمام بمستويات الحديد بالجسم، يجب اتباع نظام غذائي صحي والحرص على تناول فيتامينات ومكملات غذائية لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، حيث يعطي ذلك نتائج مبهرة وبشرة مشرقة وصحية لمدة أطول.