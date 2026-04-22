أردوغان يحذر من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أوروبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحرب في منطقة الشرق الأوسط بدأت تُضعف أوروبا، وإن عدم التدخل بنهج يركز على السلام سيؤدي إلى أضرار أكبر؛ نتيجة استمرار الصراع.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم الأربعاء مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وخُصصت لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية، بحسب تدوينة لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عبر منصة إن سوشيال التركية.

وصرّح أردوغان بأن "الحرب في منطقتنا بدأت أيضا تضعف أوروبا، وإذا لم نتدخل في هذا الوضع بنهج يخدم السلام، فإن الضرر الناجم عن النزاع سيكون أكبر بكثير".

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد عبّر سابقا عن أن الحرب على إيران تمثل انتهاكا للقانون الجنائي الدولي، في انتقاد صريح غير معتاد لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخارجية.

من جهة أخرى، أكد أردوغان أن بلاده تبذل جهودا، كما فعلت في الملف الإيراني، من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المفاوضات والتوصل إلى سلام دائم.

وكان الرئيس التركي اقترح، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، عقد قمة روسية أوكرانية من أجل إيجاد حل دبلوماسي ينهي الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير/شباط 2022.

ولعبت أنقرة منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير/شباط 2026، دورا دبلوماسيا يهدف إلى احتواء الصراع ومنع انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة.

وقد تبلور هذا الدور من خلال التحركات السابقة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي أجرى سلسلة زيارات شملت الرياض وأبوظبي والدوحة.