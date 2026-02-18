موسكو تدرس الانضمام إلى "مجلس السلام" قبل جلسة الخميس

قالت موسكو إنها بصدد دراسة الدعوة الموجهة إليها للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي شكَّله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرَّر عقده اجتماعه الأول غدا الخميس في واشنطن.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، في مؤتمر صحفي أن "موقف روسيا بشأن الدعوة للانضمام إلى المجلس قيد الدرس".

وفي وقت سابق، صرَّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده مستعدة للإسهام بمليار دولار من أصولها المجمدة سابقا للانضمام إلى عضوية "مجلس السلام".

ووجهت واشنطن دعوات إلى زعماء نحو 50 دولة للمشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة. وتضم قائمة المدعوين دولا منها أستراليا واليابان وروسيا وبيلاروسيا وتركيا.

تحفظات بشأن المجلس

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، الاثنين الماضي، مشاركتها في "مجلس السلام" بصفة مراقب دون أن تنضم رسميا إلى عضوية المجلس بسبب تحفظاته لا سيما ما يخص "نطاق التطبيق" و"الحوكمة" و"مدى المواءمة مع ميثاق الأمم المتحدة".

ويوم 15 يناير/كانون الثاني، أعلن ترمب تأسيس "مجلس السلام" وهو مرتبط بخطة طرحها لقطاع غزة، وقد رحَّب مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بتأسيس هذا المجلس.

ويصف الميثاق المجلس بأنه منظمة دولية دائمة لتعزيز السلام والحكم الرشيد في مناطق النزاع مع صلاحيات واسعة لترمب، بينها سلطة النقض (الفيتو) وتعيين الأعضاء، مما دفع مراقبين إلى وصفه بأنه مناورة لتجاوز الأمم المتحدة.

وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول الراغبة في الانضمام إلى المجلس بدفع مليار دولار.