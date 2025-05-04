السرايا توثق استهدافها آليات إسرائيلية في عمليتين منفصلتين بحي التفاح

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من زراعة وتفجير مقاتليها لعدد من الآليات الإسرائيلية في عمليتين منفصلتين بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وتضمنت المشاهد ما وصفتها السرايا بتشريك قنبلة "إم كيه 84" من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي بنظام عبوة مسطرة، كما أظهرت تقدم رتل من آليات الاحتلال الإسرائيلي تجاه منطقة الكمين- المقتلة.

وعرضت السرايا -في مقطع الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة- مشاهد وثقتها إحدى كاميرات الرصد والمراقبة للحظة الانفجار، حيث ظهر دخان كثيف يتصاعد في السماء. كما أظهرت المشاهد تفجير جرافة إسرائيلية خلال توغلها شرق حي التفاح.

وتأتي عملية سرايا القدس بحي التفاح في سياق العمليات التي تنفذها فصائل المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل عدوانها على قطاع غزة، وفي ظل سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بالقطاع، والتي أدت إلى وفاة 57 شخصا معظمهم من الأطفال.

ومن جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها نصبت كمينا مركبا أمس السبت لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتمكنت من استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى نفق مفخخ في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أقر بمقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين من وحدة النخبة التابعة لسلاح الهندسة إثر تفجير نفق في رفح، بالتزامن مع سعي الاحتلال إلى توسيع عملياته البرية بالقطاع.