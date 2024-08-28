الاحتلال يطلق عملية كبرى شمال الضفة والمقاومة تتصدى

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ عملية عسكرية واسعة تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس بالضفة الغربية المحتلة، في حين أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن العملية التي بدأها الجيش شمالي الضفة هي الأوسع منذ عملية "السور الواقي" في عام 2002، وأنها تتم بمشاركة سلاح الجو وقوات كبيرة.

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن العملية العسكرية واسعة وعلى مستوى فرقة عسكرية. وقالت إن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) وقوات المستعربين انضمت للجيش في عملياته، مضيفة أن الجيش يستخدم مروحيات ومقاتلات بشكل واسع في عمليته العسكرية.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن الجيش استنفر آلاف الجنود من وحدات خاصة استعدادا للعملية الواسعة شمالي الضفة، وإن وحدات خاصة من الجيش وحرس الحدود ووحدة تابعة للشاباك تشارك في العملية. وأكدت أن عددا كبيرا من الجنود وصلوا إلى مخيم الفارعة في طوباس على متن مروحيات عسكرية.

تغطية صحفية: تعزيزات عسكرية للاحتلال برفقة جرافات تقتحم مدينة جنين pic.twitter.com/0V5vZwcVhf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 27, 2024

من جانبه، قال مراسل الجزيرة إن العملية العسكرية تنفذ بمشاركة وحدات مختلفة من الجيش وبدعم من مروحيات ومسيرات وتشمل جنين وطوباس وطولكرم، وإن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع وشديدة الانفجار في محيط مخيم نور شمس في طولكرم.

كما تحدث المراسل عن اشتباكات وتفجيرات بعبوات ناسفة في بلدات سالم وقصره وبيت فوريك جنوب وشرق مدينة نابلس، وكذلك في مدينة طوباس ومخيم الفارعة وأيضا في مدينة ومخيم جنين وبلدتي سيلة الحارثية وقباطية.

وفي السياق، أعلنت كتائب سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أن "مجاهدينا استهدفوا قوة مشاة تابعة للعدو بعبوة شديدة الانفجار في مخيم نور شمس".

كما أعلنت "كتائب القسام-جنين" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها "يخوضون رفقة إخوانهم في الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال". وأضافت أن المقاتلين "فجروا في جنين عبوات ناسفة محلية الصنع وشديدة الانفجار بالآليات العسكرية المقتحمة".

شهيد وجرحى

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين إصابة أحدهم حرجة في اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات مسلحة اندلعت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بعد الكشف عن وحدات خاصة إسرائيلية في مخيم جنين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص جيش الاحتلال في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين.

🔴 اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال خلال اقتحام مدينة #جنين ومخيمها واكتشاف قوة خاصة pic.twitter.com/d2bfitQNBN — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 27, 2024

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعدا في عمليات الاقتحام، لكن الوضع تصاعد أكثر منذ أن شنت إسرائيل حربها المدمرة والمتواصلة قبل 10 أشهر على قطاع غزة.

ووفق مصادر رسمية فلسطينية، فقد خلفت الاعتداءات الإسرائيلية على سكان الضفة أكثر من 640 شهيدا ونحو 5400 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.