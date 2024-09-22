صاروخ فادي سلاح سوري في ترسانة حزب الله

صواريخ سورية الصنع، هي جزء من الترسانة العسكرية لحزب الله وتعادل صاروخ خيبر الإيراني، ظهرت للمرة الأولى في مقطع مصور نشره الحزب لمنشأة عماد 4، أما الاستخدام الأول فكان استهدافه قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل شمال حيفا في سبتمبر/أيلول 2024.

مواصفات وميزات صواريخ فادي

صاروخ فادي 1، وهو من عيار 220 مليمترا، يبلغ مداه نحو 80 كيلومترا، ويعادل صاروخ خيبر "إم 220".

أما صاروخ فادي 2 فهو صاروخ أرض -أرض تكتيكي، يستخدم في القصف المساحي غير النقطي، ودخل الخدمة أثناء حرب يوليو/تموز 2006.

تبلغ كتلة الرأس المتفجرة لصاروخ فادي 2 نحو 170 كيلو غراما، وطوله 6 أمتار ويصل مداه إلى 100 كيلومتر، وعياره 303 مليمترات، يعادل خيبر "إم 302".

تُصنف صواريخ فادي بأنها من الصواريخ الموجهة متوسطة المدى، وتتميز بدقتها، وبفعاليتها ضد المواقع المحصنة والتجمعات الكبيرة للقوات المستهدفة.

أول ظهور لصواريخ فادي

ظهر صاروخ فادي 2 لأول مرة يوم 16 أغسطس/آب 2024، في مقطع مصور نشره حزب الله تظهر فيه منشأة لإطلاق الصواريخ باسم "عماد 4″، تضم راجمة للصواريخ وتجهيزات عسكرية، وقد شُيدت هذه المنشأة في أنفاق ضخمة تحت الأرض.

أما الاستخدام الأول فكان عندما أطلق حزب الله في سبتمبر/أيلول 2024 سلسلة هجمات صاروخية على شمال إسرائيل والجولان السوري.

سبب تسمية صواريخ فادي

سميت هذه الصواريخ نسبة للمقاوم حسن الطويل شقيق القائد في حزب الله وسام الطويل، الذي قتل في جنوب لبنان في يناير/كانون الثاني 2024.

ولد حسن الطويل يوم 10 مايو/أيار 1969 في منطقة بيروت الغربية، وينتسب في الأصل إلى بلدة خربة سلم الجنوبية.

انضم لصفوف المقاومة عام 1982، وشارك في عدة مهمات نضالية تراوحت بين عمليات رصد واستطلاع وكمائن في عمق الشريط المحتل.

استشهد يوم 30 مايو/أيار 1987 أثناء سلسلة عمليات "بدر الكبرى" التي نفذتها المقاومة الإسلامية ضد المواقع العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وجيش أنطوان لحد (جيش لبنان الجنوبي الذي تعاون مع الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على جنوب لبنان).

بقي جثمانه في أرض المعركة مدة 8 أيام قبل التمكن من سحبه وتشييعه.

فوق سماء حيفا

أعلن حزب الله يوم 22 سبتمبر/أيلول 2024 تصعيد هجماته على شمال إسرائيل والجولان السوري المحتل بإطلاق عشرات الصواريخ من طراز فادي 1 و2، في رد أولي على تفجيرات أجهزة البيجر وأجهزة اللاسلكي ووكي توكي التي نفذتها إسرائيل يوم 17 و18 سبتمبر/أيلول.

استهدفت هذه الصواريخ قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل شمال حيفا.

في حين أكد جيش الاحتلال أنه اعترض معظم الصواريخ التي أطلقت تجاه شرقي حيفا وشمال تل أبيب، ولم تُسجل أي إصابة إثر الاستهداف.